Már a kormány sem cáfolja, teljesen megroppant Európa gazdasági motorja az iráni háború miatt

A német gazdasági minisztérium szerdán jelentősen lefelé módosította a 2026-ra és 2027-re vonatkozó növekedési előrejelzéseit. Ezzel párhuzamosan az inflációs várakozásait is megemelte, miután az iráni háború felhajtotta az olaj- és gázárakat.

A berlini tárca az idei évre már csak 0,5 százalékos GDP-növekedéssel számol a korábban várt 1,0 százalék helyett. A 2027-es prognózist pedig 1,3 százalékról 0,9 százalékra mérsékelték.

Az idén várt gazdasági fellendülést ismét külső geopolitikai sokkok akadályozzák

– nyilatkozta Katherina Reiche gazdasági miniszter.

Európa legnagyobb gazdasága a koronavírus-járvány óta nem tudott visszatérni a tartós növekedési pályára.

Az exportorientált német gazdasági modellt egyszerre terheli a Kínából érkező fokozódó versenynyomás és az energiaárak emelkedése. Ezeket a költségeket előbb az ukrajnai háború, most pedig az iráni konfliktus hajtja felfelé.

A minisztérium idén 2,7 százalékos, jövőre pedig 2,8 százalékos inflációval számol, miközben tavaly az áremelkedés üteme még 2,2 százalék volt.

