Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára

A héten csütörtökön már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára csökken bruttó 4 forinttal, a benziné holnaptól nem változik.

A napok óta tartó csökkenő tendenciát követően mai napon (2026.04.22-én) az alábbi piaci átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 662 Ft/liter

Gázolaj: 704 Ft/liter

A védett árak továbbra is: 595 Ft/liter a benzin esetében, 615 Ft/liter a gázolaj esetében.

