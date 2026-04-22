  • Megjelenítés
FONTOS Magyar Péter megnevezett két új minisztert
Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára

A fogyasztói ár egyelőre maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, de a piaci nagykereskedelmi árak holnap is változni fognak, leglábbis a dízel esetében - írja a holtankoljak.

A héten csütörtökön már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára csökken bruttó 4 forinttal, a benziné holnaptól nem változik.

A napok óta tartó csökkenő tendenciát követően mai napon (2026.04.22-én) az alábbi piaci átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 662 Ft/liter
  • Gázolaj: 704 Ft/liter

A védett árak továbbra is: 595 Ft/liter a benzin esetében, 615 Ft/liter a gázolaj esetében. 

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Választás 2026: érzékeny ügyekben léptek az állami szervek, folytatódik a kormányalakítás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility