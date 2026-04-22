Meglepett a tegnapi eső? Ezért nehéz az előrejelzés
Egy friss bejegyzésben arra hívja fel a figyelmet a The Weather on Maps, hogy miért tud még ma is váratlanul érkezni az eső, és miért nem mindig stimmelnek pontosan a csapadékelőrejelzések.
A bejegyzés azt a sokak számára ismerős helyzetet veszi elő, amikor záporos időben szinte kiszámíthatatlanul alakul az időjárás. Tegnap az ország nagy részén ilyen volt a helyzet, amikor rövid, intenzív záporok alakultak ki, és emiatt előfordult, hogy az egyik utcában esett, a másikban viszont már nem.

A bejegyzés arra is rákérdez, hogy az olvasók közül ki tapasztalta ezt saját bőrén. Volt, akit meglepett a hirtelen jött eső, más pedig hiába számított csapadékra, végül szárazon maradt. Ez a jelenség sokakban felveti a kérdést, hogyan lehetséges az, hogy a modern technológia mellett sem tudjuk teljes pontossággal előre jelezni az esőt.

Ennek az egyik fő oka éppen a záporos jelleg. Ezek a csapadékformák nagyon kis területre koncentrálódnak, gyorsan alakulnak ki és gyorsan is szűnnek meg, ezért sokkal nehezebb őket pontosan modellezni, mint például egy nagyobb kiterjedésű esőzést.

A radarképen jól látszik, mennyire foltszerűen helyezkednek el a csapadéktömbök az ország felett. Ez segít megérteni, miért fordulhat elő, hogy néhány kilométeres különbséggel teljesen eltérő időjárást tapasztalunk.

A poszt szerint az sem mindegy, milyen előrejelzési térképeket és adatokat nézünk, mert ezek eltérő pontossággal képesek megmutatni az ilyen gyorsan változó helyzeteket.

Címlapkép forrása: SY SARAYUT TANERUS via Getty Images

