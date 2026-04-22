Megszólalt a Mol a Barátság olajvezetékről: vége a javításnak, indulhat az olaj Magyarországra!

A Mol az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket: a Barátság-vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy

a Barátság-vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek.

A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé.

Forrás: DoE

Mi következik ebből?

Nemrég egy részletes elemzésben foglalkoztunk azzal, hogy a Barátság újraindulásának milyen következményei lehetnek. Az első és legfontosabb: ha valóban újraindul a szállítás, akkor

az első molekulák akár mindössze egy-két nap alatt elérhetik az országhatárt.

A teljes kapacitású működés időzítésével kapcsolatban azonban nem rendelkezünk pontos információkkal, de a visszaállás egy viszonylag egyszerű folyamat lehet. Árnyalja viszont ezt a képet, hogy kedden találat érte a Barátság rendszerének azon szakaszát, amelyen Kazahsztánból Németország felé megy olaj; ez az oroszországi sérülés némiképp befolyásolhatja, hogy az újraindulás mennyire lesz zökkenőmentes és mekkora volumenben tud indulni.

