Megszólalt Matolcsy az MNB-botrányról: szerinte nem az történt, amit mindenki gondol

Miközben az ügyészség külön nyomozócsoporttal vizsgálja a Magyar Nemzeti Bankot és alapítványait érintő, mintegy 500 milliárd forintosra becsült vagyonvesztés ügyét, megszólalt a jegybank korábbi elnöke, Matolcsy György is. A közzétett közleményében azt állítja: az alapítványi vagyon nem tűnt el, a vita valójában az értékelési módszerek körül zajlik.

Kedden érkezett a bejelentés, hogy ügyészségi hatáskörbe került a Magyar Nemzeti Bankot érintő, mintegy 500 milliárd forintos vagyonvesztés ügye. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája még tavaly február 10-én, az Állami Számvevőszék feljelentése nyomán indított nyomozást. A jelentős vagyoni hátrány ellenére azonban a rendőrök azóta sem gyanúsítottak meg senkit.

A volt jegybankelnök gyorsan reagált a fejleményre. Szerinte a közbeszédben gyakran emlegetett „veszteség”

nem tényleges vagyonvesztést jelent, hanem egyes befektetések értékének eltérő számításából adódik.

A jegybanknak ráadásul – állítása szerint – nem volt jogköre az alapítványok gazdálkodásába beavatkozni, azok az MNB-től függetlenül működtek, és a jegybank mérlegében sem szerepeltek.

A közlemény egyik központi eleme az alapítványok legnagyobb befektetésének számító Globe Trade Centre (GTC) ingatlanvállalat részvénypakettje. Matolcsy érvelése szerint a részvények aktuális ára sokszor rövid távú piaci hangulatot tükröz, miközben az ingatlanportfólió tényleges értéke ettől eltérhet. Egy, a közleményben hivatkozott módszertan alapján Matolcsy azt állítja, hogy a GTC részvényenkénti nettó eszközértéke 2025 szeptemberében 2,19 euró volt, ami mintegy 787 millió eurós – hozzávetőleg 308 milliárd forintos – értéket jelentett.

A volt jegybankelnök hozzátette:

a befektetés hosszú távú „buy-and-hold” stratégia részeként történt, ezért szerinte nem indokolt a rövid távú tőzsdei mozgásokból következtetni a teljes értékére.

A volt jegybankelnök kitért a jegybank székházának felújítására is, amely szerinte elkerülhetetlen volt az épület rossz állapota miatt.

A volt jegybankelnök azt is jelezte, hogy

amennyiben bármely hatóság vizsgálni kívánja az MNB 2013–2025 közötti működését, kész teljes körűen együttműködni.

