Megszólalt Ruff Bálint miniszterjelölt: kinyitjuk az ügynökaktákat és elindul a vagyonvisszaszerzés

Ruff Bálint (a leendő Magyar-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere) a Miniszterelnökséget elsősorban „rendszerváltási motorként” definiálta a Válasz Online-nak adott interjújában: nem ágazati minisztériumként működne, hanem a kormányzati vállalások végrehajtását szervezné, összehangolná és folyamatosan számon kérné a többi tárcán. A cél a gyors, szervezett indulás, ahol a Miniszterelnökség stratégiai központként működik, és olyan szakpolitikai háttérrel támogatja a döntéshozatalt, amely a miniszter szerint az Orbán-korszakban torzult vagy túlcentralizált formában létezett.
Konkrét, azonnali feladatként azt mondta: a munkát az ügynökakták mielőbbi nyilvánosságra hozásával kezdené, a lehető legkevesebb „nemzetbiztonsági” indokú kitakarással. Ez szerinte a jövőbeli stabilitás feltétele is: „új lapot” csak akkor lehet nyitni, ha a társadalom számára megismerhetővé válik, mi történt, és a felelősség kérdése a független igazságszolgáltatás elé kerülhet.
A második nagy, kifejezetten jövőre irányuló projektként a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítását nevezte meg, amelyet „minél szélesebb jogosítványokkal” képzel el.
Nekem azzal van dolgom, hogy az igazságszolgáltatás elérje azt a bandát, ami az országot legalább húszezer milliárd forinttól megfosztotta.
A minisztérium általános feladatkörét Ruff úgy írta le, hogy az nem „halálcsillagként” növekvő központ lenne, hanem a kormányzati stratégia és végrehajtás koordinációs csomópontja: sürgeti és betartatja a vállalások teljesítését, információt gyűjt a jó kormányzáshoz, és szakpolitikai referatúrával segíti a gyors, megalapozott döntéseket. Külön kiemeli, hogy ő maga nem „ügyintéző miniszter” akar lenni, akihez lobbizni járnak, hanem rendszert akar építeni a miniszterelnök köré, ami képes elbírni a nagy volumenű jogalkotási és kormányzati munkát.
A cikkben több konkrét kormányzati irány is megjelenik jövőbeni vállalásként:
- a „hergelés” és félelemkeltés megszüntetése állami oldalról, és olyan jogszabály megalkotása, amely eleve tiltja a társadalmi riogatásra építő propaganda-hirdetéseket; a közterületi és online „vizuális riogatás” felszámolása;
- valamint a választási szabályozás esetében egy szakértői anyag előkészítésének megszervezése úgy, hogy az minden párttal átbeszélhető, „bölcs döntést” megalapozó javaslatcsomaggá váljon.
A Miniszterelnökséghez fog tartozni az EU-államtitkárság,
ennek oka, hogy a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt tartanák az uniós viszony rendezését és az uniós pénzek „hazahozatalát”, mert Ruff szerint ennek legsürgetőbb teendői „a következő hónapokra” esnek, és ez a kormány egyik legfontosabb feladata.
A Miniszterelnökség így egyszerre lenne stratégiai-kormányzási központ és a kiemelt, gyors eredményt igénylő programok (EU-források, intézményi korlátok, nagy jogalkotási csomagok) koordinátora.
Címlapkép forrása: Ruff Bálint Facebook oldala
