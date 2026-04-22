Mínusz 8 fokos fagy tarolt Magyarországon: van, ahol a termés több mint 90 százaléka megsemmisült

Április első felében egy sarkvidéki eredetű hidegfront hatására országszerte fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, amely helyenként a mínusz 8 Celsius-fokot is elérte. Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke elmondta, hogy a fagyok eloszlása nem volt egyenletes. Míg az északkeleti, északi, valamint a középső országrész – köztük Pest és Bács-Kiskun vármegye – jelentős károkat szenvedett, addig a Dél-Alföld és a Dunántúl túlnyomórészt elkerülte a nagyobb pusztítást, és csak kisebb, lokális veszteségeket könyvelt el.

A szakember ugyanakkor figyelmeztetett: a fagyveszély még nem múlt el, egészen május közepéig számítani lehet kritikus éjszakákra.

Most a kajszi úszta meg

A lehűlés azért okozott különösen nagy problémát, mert a gyümölcsfák éppen a legérzékenyebb fenológiai fázisukban voltak. A meggy, a cseresznye és a szilva szinte minden hazai régióban teljes virágzásban volt, így ezeket érte a legsúlyosabb kár. Az alma északkeleten még a virágzás előtt állt. Ezt a fázist a fa mínusz 3 Celsius-fokig még jól bírja, de a mínusz 5-8 fokos éjszakák ott is súlyos pusztítást végeztek. A kajszi- és őszibarack-ültetvények szerencsésebb helyzetben voltak, mivel főbb termőterületeiken, a Dél-Alföldön és a Dunántúlon nem volt jelentős fagy. Kivételt jelent Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, az ország második legnagyobb kajszitermesztő körzete, ahol a virágzó fákat szintén komoly kár érte.

Egyelőre nehéz becsülni

A terméskiesés mértékét jelenleg lehetetlen pontosan meghatározni, mivel ez nagyban függ az adott térségtől, a fajtától, valamint a fák regenerációs képességétől.

Van, ahol a virágok több mint 90 százaléka megsemmisült. Máshol a veszteség 30-50 százalékos, ami megfelelő kötődés esetén még akár normál terméshozamot is jelenthet. A pontos kárfelmérést az is nehezíti, hogy a fagy utóhatásai a későbbi, gyümölcskötődési fázisban is jelentkezhetnek.

A fagyvédelmi technológiák hatékonysága véges, ráadásul nagyban függ a lehűlés mértékétől és időtartamától.

A szélgépek a teljes virágzás idején csak mínusz 1 Celsius-fokig nyújtanak megoldást. Az ültetvényfűtés, például a paraffingyertyák alkalmazása, mínusz 4-5 fokig védheti meg a fákat. A legbiztosabb eljárás a hazánkban ritkábban alkalmazott fagyvédelmi öntözés, amely akár mínusz 7 fokos hidegben is képes megmenteni a termést.

Az Agrárminisztérium felhívja a gazdák figyelmét, hogy a károkat az észleléstől számított tizenöt napon belül, elektronikus úton be kell jelenteniük. Ez alapfeltétele a Mezőgazdasági Kárenyhítési Rendszerből származó kompenzáció igénybevételének. Azok a termelők, akik még nem tagjai a rendszernek, az egységes kérelem benyújtásakor utólag is csatlakozhatnak. A jogszabályok szerint tavaszi fagynak az minősül, ha a talajszinttől számított két méteres magasságban a hőmérséklet mínusz 2 Celsius-fokra, vagy az alá süllyed.

