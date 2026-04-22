Óriási adócsökkentést jelentett be Kapitány István! Több pénz marad az embereknél

A minimálbér után csak 9 százalék lesz a személyi jövedelemadó – jelentette be írta Kapitány István, leendő gazdasági és energiaügyi miniszter. Nemcsak a legkisebb bér adója csökken, hanem a mediánbérig mindenkié, különböző mértékben.

A TISZA egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt, mert a magyar emberek pénze nem veszíthet újra és újra az értékéből

– írta a Facebookon Kapitány István, leendő gazdasági és energiaügyi miniszter.

Emellett méltányosabbá tesszük az adórendszert is. Ennek egyik első lépése, hogy a minimálbér után csak 9 százalék lesz a személyi jövedelemadó, így évente több mint 240 ezer forinttal több marad a kevesebbet keresők zsebében

– fogalmazott Kapitány.

"És mindenki, aki a mediánbér alatt keres – jelenleg nagyjából havi 625 ezer forintos bruttó jövedelemig –, szintén kevesebb személyi jövedelemadót fog fizetni. Egy 420 ezres bruttó bérnél évi 180 ezer forint marad majd pluszban, 500 ezernél körülbelül évi 120 ezer, míg 625 ezernél évi 60 ezer forint" – sorolta a Tisza-kormány leendő minisztere.

"A magyarok elsöprő többsége olyan gazdaságpolitikára mondott igent, amely nem elfedi a valóságot elferdített statisztikákkal, hanem lehetővé teszi, hogy minél több magyar ember tisztességesen meg tudjon élni" – írta Kapitány.

Kapitány István jelzése összhangban van a Tisza-párt korábbi terveivel. Ez alapján minél alacsonyabb egy dolgozónak a keresete, annál nagyobb adócsökkentésben fog részesülni. Fontos kiemelni, hogy az intézkedés olyan rétegeknek a jövedelmét fogja emelni, akiknek magas a fogyasztási és alacsony a megtakarítási rátájuk, így a lépés érdemben pörgetheti a gazdaságot. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a költségvetés állapota kifejezetten kedvezőtlen, így nehéz lesz forrást találni a Tisza intézkedéseire.

Kapitány István azzal indokolja a lépést, hogy félrevezető, ha valaki az átlagkereset alakulásával próbálja bizonygatni, hogy minden rendben van a magyar bérekkel. Egy statisztikai átlagba ugyanúgy beleszámítanak a kiugróan magas vezetői fizetések is, miközben a magyar emberek nagy része egészen más valóságot tapasztal a hónap végén.

A valóságot jobban megmutatja a KSH elemzése, amely szerint 2025-ben a főállású dolgozók 28 százalékának csökkent a nettó reálbére. Vagyis több mint minden negyedik magyar munkavállaló azt tapasztalta, hogy a fizetése kevesebbet ér, mint egy évvel korábban – emelte ki Kapitány.

"Ezért nem elég az átlagbér alakulásáról beszélni. Az számít, hogy az emberek adózás után mennyit visznek haza, és az a pénz valójában mennyit ér a mindennapi életben. A megélhetés valóságát nem lehet átlagok mögé rejteni" – fogalmazott.

