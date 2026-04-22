Óriási adócsökkentést jelentett be Kapitány István! Több pénz marad az embereknél

A TISZA egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt, mert a magyar emberek pénze nem veszíthet újra és újra az értékéből
– írta a Facebookon Kapitány István, leendő gazdasági és energiaügyi miniszter.
Emellett méltányosabbá tesszük az adórendszert is. Ennek egyik első lépése, hogy a minimálbér után csak 9 százalék lesz a személyi jövedelemadó, így évente több mint 240 ezer forinttal több marad a kevesebbet keresők zsebében
– fogalmazott Kapitány.
"És mindenki, aki a mediánbér alatt keres – jelenleg nagyjából havi 625 ezer forintos bruttó jövedelemig –, szintén kevesebb személyi jövedelemadót fog fizetni. Egy 420 ezres bruttó bérnél évi 180 ezer forint marad majd pluszban, 500 ezernél körülbelül évi 120 ezer, míg 625 ezernél évi 60 ezer forint" – sorolta a Tisza-kormány leendő minisztere.
"A magyarok elsöprő többsége olyan gazdaságpolitikára mondott igent, amely nem elfedi a valóságot elferdített statisztikákkal, hanem lehetővé teszi, hogy minél több magyar ember tisztességesen meg tudjon élni" – írta Kapitány.
Kapitány István jelzése összhangban van a Tisza-párt korábbi terveivel. Ez alapján minél alacsonyabb egy dolgozónak a keresete, annál nagyobb adócsökkentésben fog részesülni. Fontos kiemelni, hogy az intézkedés olyan rétegeknek a jövedelmét fogja emelni, akiknek magas a fogyasztási és alacsony a megtakarítási rátájuk, így a lépés érdemben pörgetheti a gazdaságot. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a költségvetés állapota kifejezetten kedvezőtlen, így nehéz lesz forrást találni a Tisza intézkedéseire.
Kapitány István azzal indokolja a lépést, hogy félrevezető, ha valaki az átlagkereset alakulásával próbálja bizonygatni, hogy minden rendben van a magyar bérekkel. Egy statisztikai átlagba ugyanúgy beleszámítanak a kiugróan magas vezetői fizetések is, miközben a magyar emberek nagy része egészen más valóságot tapasztal a hónap végén.
A valóságot jobban megmutatja a KSH elemzése, amely szerint 2025-ben a főállású dolgozók 28 százalékának csökkent a nettó reálbére. Vagyis több mint minden negyedik magyar munkavállaló azt tapasztalta, hogy a fizetése kevesebbet ér, mint egy évvel korábban – emelte ki Kapitány.
"Ezért nem elég az átlagbér alakulásáról beszélni. Az számít, hogy az emberek adózás után mennyit visznek haza, és az a pénz valójában mennyit ér a mindennapi életben. A megélhetés valóságát nem lehet átlagok mögé rejteni" – fogalmazott.
Készülnek a legrosszabbra: közel félmilliós sereget ránt össze egy nyugati nagyhatalom Oroszország ellen
Itt az új katonai stratégia.
Mínusz 8 fokos fagy tarolt Magyarországon: van, ahol a termés több mint 90 százaléka megsemmisült
Nincs még vége, jöhet újabb lehűlés.
Váratlan lépést tett Magyar Péter az uniós gigabírság ügyében, de Brüsszelben az orrára csaphatják az ajtót
Nem látszik olyan jogi lehetőség, amivel a leendő miniszterelnök elvárását teljesíthetnék.
Halálos ördögi körbe kerültek a kórházak
Soha nem heverték ki a Covidot
Döntött Putyin: a vörösterror hírhedt vezetőjének nevét veszi fel az egyik állami intézmény
Az FSZB elitképzőjének KGB-s elődje már viselte a bolsevik hóhér nevét.
Lépett az Egyesült Államok: félelmetes fegyverzettel felszerelt repülőt vetnek be a bűnszervezetek ellen
Ritkán látni ilyen játékszereket az AC-130-ason.
Váratlan lépés a színfalak mögött: sietve cserélte le a magyar nagykövetet a leköszönő kormány
Fontos országról van szó.
Egy ország már kikövezte az utat, amelyre Magyar Péter most ráléphet – Ismét felvirágozhat a mélypontra került történelmi barátság?
Lengyelország nemcsak barát, példa is lehet az új magyar kormány számára.
Egyedülálló szülők a szakadék szélén: Őszinte beszélgetés a konyhaasztalnál
A választási időszak után természetes, hogy a figyelem az új kormány gazdasági programjára, a családtámogatásokra és összességében arra irányul, hogy könnyebb lesz-e a helyzetünk. Egy k
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?