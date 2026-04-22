  • Megjelenítés
Őrizetbe vettek a hatóságok két embert az Orbán Viktor testvéréhez köthető ügyben
Gazdaság

Portfolio
A Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vett két embert, további kettőt pedig gyanúsítottként hallgatott ki abban a vízumcsalási ügyben, amelyhez Orbán Viktor miniszterelnök öccsének, Orbán Áronnak az üzlettársai is köthetők. A gyanú szerint a társaság magas rangú politikai kapcsolatokra hivatkozva csalt ki eurótízezreket. Ezt a pénzt külföldi munkavállalók papírjainak elintézéséért kérték. Bár a korábban napvilágot látott bizonyítékok Orbán Áron cégének aktív közreműködésére is utaltak, ő maga nem szerepel a meggyanúsított személyek között - jelentette a Telex.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerdán a Készenléti Rendőrség és a Nemzeti Nyomozó Iroda bevonásával négy helyszínen tartott összehangolt kutatást és lefoglalást. Az akció során négy embert gyanúsítottak meg. Közülük két férfit őrizetbe vettek, ketten pedig szabadlábon védekezhetnek.

Bár a hatóság nem közölt neveket, a korábbi információk alapján tudható, hogy az egyik őrizetbe vett személy Orbán Áron közvetlen üzlettársa és barátja.

A megalapozott gyanú szerint a hálózat egyik kulcsfigurája, egy hatvan év körüli férfi 2023 áprilisában keresett meg egy nepáli vendégmunkások toborzásával foglalkozó vállalkozót. Azzal hitegette, hogy politikai megrendelései vannak, és bizalmi kapcsolatain keresztül gördülékenyen el tudja intézni a tartózkodási engedélyeket. Miután a férfi két társa is megerősítette ezt a történetet, a toborzó szerződést kötött velük. Ennek keretében 17 ezer euró előleget fizetett ki nekik. Az ázsiai munkavállalók vízumkérelmét végül elutasították, a gyanúsítottak pedig megtartották és egymás között elosztották a pénzt. Az ügy negyedik gyanúsítottja eközben jogellenes úton érte el, hogy munkaerő-kölcsönző cégét minősített foglalkoztatóként regisztrálják.

A lassan haladó nyomozás egy magánszemély feljelentése alapján indult el, aki bizonyítékokat is átadott az ügyészségnek. Őt is azzal csapták be, hogy Orbán Áron segítségével szereznek vízumot az általa toborzott nepáli munkásoknak. Bár a feljelentő időközben elhunyt, egy másik résztvevő, az egyik üzlettárs asszisztense is a hatóságokhoz fordult. Ő elismerte, hogy főnöke utasítására dokumentumokat hamisított. Ennek következtében az országba érkező külföldiek egy része nem kapott munkát, és illegális bevándorlóként távozott más uniós országokba.

Még több Gazdaság

A botrány 2024 októberében vett új lendületet, amikor kiszivárgott egy hangfelvétel. Ezen a miniszterelnök testvére Héjj Dáviddal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársával egyeztetett vízumkérdésekről. Később egy több ezer fájlból álló, titokban rögzített bizonyítékcsomag is előkerült. Ez fiktív munkaszerződéseket, belső levelezéseket, adatbázisokat és hangfelvételeket tartalmazott különféle nemzetiségű kérelmezőkről.

Ezekből a dokumentumokból nemcsak az derült ki, hogy Orbán Áron cége, a Multi Shoot aktívan részt vett a vízumügyintézésben. Feladatuk hivatalosan a külképviseleti időpontfoglalás volt. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy társai nyíltan a miniszterelnök öccsével való kapcsolatukat használták fel az elégedetlenkedő partnerek leszerelésére. Egy fenyegetőző iráni partnernek például az egyik üzlettárs a következő üzenetet küldte: "A miniszterelnök öccsével üzleteltek. Tudjátok, mennyi az annyi és merre hány méter."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility