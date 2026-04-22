Surányi: romokban a költségvetés, az elmúlt 16 év legyalulta az ország növekedési lehetőségeit

Magyarországon jelenleg nincs makrogazdasági válság, a költségvetés azonban romokban hever. A potenciális növekedés évi 1 százalék körülire apadt, miközben az oktatás, az egészségügy és a kutatás-fejlesztés is súlyosan alulfinanszírozott – vázolta a hazai gazdaság állapotát Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Szabó László, a HOLD Alapkezelő alapítója szerint az elmúlt 16 év legfőbb tanulsága, hogy a rendkívüli állami hatalomkoncentráció nem hozott érdemi előnyt a régiós versenytársakkal szemben. Emellett a kormányzati hitelesség elvesztése súlyos gazdasági következményekkel járt. A szakértők úgy vélik, a választást követő piaci eufória és a megelőlegezett befektetői bizalom csak akkor marad tartós, ha az új kormány hiteles és bátor költségvetési programot hirdet.



A magyar gazdaság kilátásairól, a jegybanki együttműködésről, az elfojtott inflációról és az adórendszer mítoszairól a Portfolio Checklist Extra keddi adásában esett szó.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

Surányi György a magyar gazdaság jelenlegi állapotáról elmondta: makrogazdasági értelemben nincs válság, de még csak válságközeli helyzet sem. Az ország azonban nagyon messze van egy fenntartható, dinamikus és egyensúlyőrző növekedési pályától. Az elmúlt 45 évben ritkán tapasztalt módon a külső pénzügyi helyzet jelenleg stabil. Ezzel szemben a költségvetés rendkívül rossz állapotban van, szinte valamennyi alrendszer strukturális nehézségekkel és alulfinanszírozottsággal küzd. Mindeközben viszonylag magas az államadósság, a költségvetési hiány pedig kiugró.

A volt jegybankelnök szerint a legaggasztóbb, hogy az elmúlt 16 év gazdaságpolitikája legyalulta az ország potenciális növekedési lehetőségeit.

A termelékenység bővülési üteme az 1995–2001-es időszakhoz képest trendszerűen csökkent, mára a potenciális GDP-növekedés mindössze évi 1 százalék körülire apadt. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy erről a szintről sikerüljön elmozdulni a 2-3 százalékos növekedés felé. Ez az 1 százalék ugyanis a meglévő feszültségek oldására elégtelen, ráadásul a gazdaság jelenleg még ezt a szerény potenciált sem tudja kihasználni.

Szabó László mindehhez hozzátette: az elmúlt másfél évtizedben rengeteg területen maradtak el a szükséges beruházások. Az állami függőség és a támogatásokra való ráutaltság kultúrája erőteljesen beivódott a köztudatba, ezeket a rossz beidegződéseket pedig nagyon nehéz lesz visszafordítani. A HOLD Alapkezelő alapítója szerint a mostani helyzet leginkább a 2010-es kormányváltás időszakához hasonlítható. Akkor is egy teljesen új rendszer ígérete állt az ország előtt, és hasonlóan nagy volt a bizonytalanság a gazdaság jövőbeli irányával kapcsolatban. A különbség csupán annyi, hogy 2010 után négy cikluson keresztül végül nem épült ki egy valóban új rendszer, csupán a meglévő módosítgatta önmagát. Most azonban a választói felhatalmazás és az elhangzott ígéretek alapján alapvető változásokra lehet számítani.

A választási győzelem nyomán a piacokon kialakult eufória mértékét jól mutatja, hogy alig hat hét alatt mintegy 130 bázisponttal esett a tízéves magyar állampapír hozama. Ezzel a korábbi, rendkívül magas kockázati prémium egy része gyorsan leolvadt. Surányi György ugyanakkor rámutatott:

a hozamgörbében még mindig van legalább 100-150 bázispontnyi kockázati felár, amelyet a távozó kormányzat iránti bizalmatlanság árazott be.

A centrumországokhoz viszonyított, nagyjából 250 bázispontos tízéves kötvényfelár ráadásul még mindig messze van a lengyel szinttől. A költségvetés állapota mindenesetre komoly aggodalomra ad okot. Az első negyedévben az éves hiánycél 80 százalékát már felélték. Ha az év hátralévő részében nem történik beavatkozás, a GDP 6,5 százalékára is rúghat a deficit. Mindez úgy történik, hogy a Tisza Párt a kampányban nem keveset ígért. Az eufória tehát gyorsan véget érhet, amint a tiszta lapokra konkrét tartalom kerül.

"Ha valakinek volt illúziója arról, hogy egy erőteljes, mindent kontrolláló állam hatékonyan oldja meg a magyar gazdaság problémáit, annak az elmúlt 16 év alapján csalódnia kellett. Ennél nagyobb hatalomhoz nem lehet egy demokratikus kormányzatot juttatni, mégsem tudott érdemben élni vele" - fogalmazott Szabó László. Kifejtette: a leköszönő kabinet kétharmados parlamenti többséggel, az utóbbi időkben pedig gyakorlatilag rendeleti úton kormányzott. Megszabta, mi mennyibe kerüljön a boltokban, és célzott szabályozásokkal határozta meg egyes iparágak, sőt konkrét vállalatok jövőjét is.

Bár a kormány rendelkezett a megfelelő eszközökkel és használta is azokat, a régiós versenytársakhoz képest mégsem tudott átlagon felüli teljesítményt felmutatni. A központi tervezés korlátait jól mutatja, hogy a kormánypárt nem érzékelte 700 ezer szavazójának elvesztését. Ha egy politikai erő nem veszi észre a saját bázisának ekkora erózióját, aligha várható el tőle, hogy egy összetett geopolitikai környezetben helyesen lássa előre a jövőbeli fordulatokat. Az új kormánynak ebből azt a következtetést kell levonnia, hogy tartózkodnia kell a látványos, de nem megtérülő presztízsberuházásoktól. Ehelyett tételről tételre át kell vizsgálnia a költségvetést a rejtett tartalékok feltárása érdekében.

Az előző kormányzati ciklus másik sorsdöntő tanulsága a szavahihetőség teljes elvesztése volt a gazdasági szereplők körében. Szabó László egy 800 fős vállalati rendezvényen megkérdezte a jelenlévőket, ki hiszi el – akár 10-15 százalékos hibasávval is – a nemzetgazdasági miniszter által bejelentett, átlagosan évi 4 százalékos középtávú növekedési tervet. A legkülönbözőbb politikai meggyőződésű üzletemberek közül egyetlen ember sem tette fel a kezét. Az állam hitelességének erózióját jól mutatják a lottónyeremények körüli összeesküvés-elméletek is. Sokan meg vannak győződve arról, hogy a nyeremények kiosztása mögött is kormányzati manipuláció áll, ami sokatmondó a közbizalom mélypontjáról. A szakértő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a propaganda hatékony eszköz. Ha az intenzív kommunikáció képes megváltoztatni a társadalom mélyen gyökerező attitűdjeit, akkor ezt a képességet nem értelmetlen célokra kellene pazarolni. Sokkal inkább

a nemzet számára fontos ügyek, például az egészségtudatosság növelése érdekében kellene bevetni.

A monetáris és a fiskális politika összehangolásáról Surányi György határozottan fogalmazott. Kiemelte: a jegybank elnöke és a pénzügyminiszter szoros együttműködése nem választás kérdése, hanem kötelesség, hiszen az ország érdeke ezt kívánja. Saját jegybankelnöki tapasztalatait felidézve elmondta, hogy volt olyan pénzügyminiszter, akivel kifejezetten nehéz volt az együttműködés. Ennek ellenére kéthetente leültek egyeztetni, a külvilág pedig soha nem szerzett tudomást a nézeteltérésekről. Ezzel szemben Matolcsy György miniszterként évekig nem ült le a jegybank akkori elnökével, majd jegybankelnökként a saját utódjával, később pedig Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel sem alakított ki érdemi konzultációt. Ezt a helyzetet ráadásul a miniszterelnök sem próbálta megakadályozni. A jelenlegi jegybankelnök és az új pénzügyminiszter-jelölt első közös fellépése – ahol bejelentették az euróbevezetés előkészítését – a szakértők szerint 1998 óta nem látott pozitív jelzés a gazdaságpolitikai koordinációban.

Az infláció kapcsán Surányi György arra figyelmeztetett, hogy Magyarországon jelenleg hatalmas elfojtott inflációval kell számolni. A hatósági árak, az árréskorlátozások és a rögzített üzemanyagárak a februári adatok szerint ugyan 1,8 százalékra szorították a fogyasztói árindexet, valójában azonban súlyosan torzítják a piacot. Rombolják a bizalmat és a befektetői környezetet, ráadásul a piaci szereplők és a jegybank is beárazzák az elfojtott drágulás későbbi felszabadulásának kockázatát. Éppen emiatt a jegybank a kamatvágások során sem mehet el a falig. A korábbi jegybankelnök hangsúlyozta, hogy a hatósági árakat nem fokozatosan, hanem egyetlen lépésben kellene kivezetni. A lassú feloldás ugyanis folyamatosan fűti az inflációs várakozásokat.

Olyan ez, mintha valakinek amputálni kellene a kezét, de tíz részletben vágnák le

- fogalmazott. Kiemelte: az utca emberét nem a statisztikai mutatók érdeklik, hanem az, hogy ma háromszor annyit fizet a kenyérért, mint néhány éve. Ez a fajta halmozott inflációs tapasztalat politikailag is rendkívül káros, ahogyan az a Biden-adminisztráció meggyengülésénél is megmutatkozott az Egyesült Államokban.

Surányi György hangsúlyozta: a tartós árstabilitás kizárólag a monetáris, a fiskális és a jövedelempolitika szoros összehangolásával valósulhat meg. Szakszerűtlen az az elképzelés, miszerint az infláció letörése kizárólag a jegybank feladata lenne.

A volt jegybankelnök szerint a költségvetési konszolidáció mennyiségi oldalán egy hiteles, hároméves horizontú programra van szükség. Ennek fokozatosan mérsékelnie kell az államadósság GDP-arányos szintjét, és szinkronba kell hoznia a hiányt a külső és belső pénzügyi egyensúllyal. A minőségi átalakítás azonban még ennél is nehezebb feladatnak ígérkezik.

A címlapkép illusztráció.