Választás 2026: egymást érik az új kormány döntései, Matolcsy reagált az MNB-botrányra

Jön a beiktatási ünnepség
A politikus közösségi oldalán közölte, hogy
a hivatalos miniszterelnöki eskütétel után, május 9-én délután ünnepi rendezvényt tartanak Budapesten, a Kossuth téren.
Bejegyzésében úgy fogalmazott: „köszöntsük közösen a rendszerváltást”.
Megszólalt Matolcsy az MNB-botrányról: szerinte nem az történt, amit mindenki gondol
Miközben az ügyészség külön nyomozócsoporttal vizsgálja a Magyar Nemzeti Bankot és alapítványait érintő, mintegy 500 milliárd forintosra becsült vagyonvesztés ügyét, megszólalt a jegybank korábbi elnöke, Matolcsy György is. A közzétett közleményében azt állítja: az alapítványi vagyon nem tűnt el, a vita valójában az értékelési módszerek körül zajlik.
Átadás-átvétel
Orbán Anita közösségi oldalán számolt be arról, hogy Kapitány István társaságában
egyeztetést folytatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a minisztériumban az átadás-átvétel lebonyolításáról.
A bejegyzés szerint a találkozó célja az volt, hogy a folyamat a lehető legzökkenőmentesebben történjen meg.
Magyar Péter olyasmire készül, amibe Orbán Viktornak korábban beletört a bicskája
Magyar Péter egy közép-európai blokk megszervezésével növelné Magyarország súlyát az Európai Unióban – írja a Politico. A leendő miniszterelnök Ausztriával és a régió országaival erősítené az együttműködést, részben az Osztrák–Magyar Monarchia történelmi és gazdasági örökségére építve. A cél az uniós források felszabadítása és egy összehangoltabb regionális érdekérvényesítés Brüsszelben. Orbán Viktor leváltott miniszterelnök közel tíz éve egy hasonló álmot szövögetett, de hamar elbukott a nagy terve.
Van, aki egy forint béremelést sem kapott - Mi lesz a magyar fizetésekkel?
A januári fegyverpénz torzító hatásának kifutásával februárban normalizálódtak a béradatok, de a dinamika így is meglepően erős maradt. Sőt, a vállalkozásoknál gyorsult is a bérdinamika. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert a gazdaság évek óta stagnál, a cégek pedig a bizonytalan kilátások miatt óvatosak a beruházásokkal. Mi tartja fenn a gyors bérnövekedést a gyenge gazdasági környezetben? Mekkora béremelések jellemzőek most a vállalatoknál? Milyen hatása lehet a gazdasági kilátásokra az új, Tisza vezette kormány gazdaságpolitikájának?
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Többéves csúcsra erősödött a forint, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok azt követően, hogy a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséget szerzett a választásokon. A leendő kormány még csak formálódik, de az euróbevezetés ígérete máris nem várt piaci hatással van. Nem gondoltuk volna, hogy a régió kimaradó országai közül pont Magyarország fogja egyszer vinni a közös deviza zászlaját, de, ha a Magyar-kormány sikerre tudja vinni a projektet, akkor akár a lengyelek és a csehek is kedvet kaphatnak a bevezetéshez.
Sűrű a hét
Már a hét eleje is eseménydúsan indult: sorra érkeznek a bejelentések, zajlanak a kormányalakítási egyeztetések, és több érzékeny ügyben is léptek az állami intézmények. Az elmúlt napok legfontosabb fejleményei:
- Az ügyészség átvette az MNB‑ügyet. A központi nyomozó főügyészség magához vonta a Magyar Nemzeti Bank 500 milliárdos vagyonvesztésének vizsgálatát, és kiegészítő eljárást rendelt el a titkos csádi misszió ügyében.
- Haladékot kapott Budapest, elkaszált törvény. A főváros júniusig haladékot kapott a 37 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, miközben az Európai Unió Bírósága kimondta a gyermekvédelmi törvényként ismertté vált, LMBTQ szabályozás uniós jogellenességét.
- Bemutatta első minisztereit Magyar Péter. Hétfőn bejelentette az új kormány első hét miniszterét, köztük Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert.
- Megállapodás a bizottsági helyekről, késhet a költségvetés. A parlamenti pártok egyezségre jutottak a bizottsági helyek elosztásáról. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frissen bejelentett frakcióvezetője arról beszélt, hogy a 2027‑es költségvetés a szokásosnál később kerülhet napirendre.
- Uniós forrásokért folytatott tárgyalások. A Tisza elnöke az Európai Bizottság delegációjával arról egyeztetett, hogyan lehet mielőbb hazahozni a magyarokat megillető EU‑pénzeket. Ennek érdekében csatlakozna az Európai Ügyészséghez és megerősítené az igazságszolgáltatás, a média és az akadémiai szféra függetlenségét.
- Iskolai reformról tárgyalt Magyar Péter. Tizenöt gimnáziumigazgatóval folytatott egyeztetésén hangsúlyozta: a jövő iskolájának életre készítő, hasznos tudást kell nyújtania, és ehhez elengedhetetlen a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülése.
- Megvan az alakuló gyűlés időpontja. Május 9-én, szombaton 10 órára hívta össze a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?
