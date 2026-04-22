Választás 2026: egymást érik az új kormány döntései, Matolcsy reagált az MNB-botrányra
Választás 2026: egymást érik az új kormány döntései, Matolcsy reagált az MNB-botrányra

A választás óta felgyorsultak az események: még csak szerda van, de a Tisza Párt már számos fontos bejelentést tett a héten. Egyik ilyen, hogy Magyar Péter hétfőn bemutatta leendő kormánya első hét miniszterét – köztük Hegedűs Zsoltot egészségügyi miniszterként –, és jelezte, hogy a 141 fős Tisza-frakció vezetésére Bujdosó Andreát jelöli. Az Országgyűlés alakuló ülését május 9-re tűzték ki. A leendő miniszterelnök azt is hangsúlyozta: az uniós források megszerzése érdekében Magyarország csatlakozna az Európai Ügyészséghez, és erősítenék a bíróságok, a média és az akadémiai szféra függetlenségét. Cikkünk folyamatosan frissül a szerdai közéleti hírekkel.
Jön a beiktatási ünnepség

A politikus közösségi oldalán közölte, hogy

a hivatalos miniszterelnöki eskütétel után, május 9-én délután ünnepi rendezvényt tartanak Budapesten, a Kossuth téren.

Bejegyzésében úgy fogalmazott: „köszöntsük közösen a rendszerváltást”.

Megszólalt Matolcsy az MNB-botrányról: szerinte nem az történt, amit mindenki gondol

Miközben az ügyészség külön nyomozócsoporttal vizsgálja a Magyar Nemzeti Bankot és alapítványait érintő, mintegy 500 milliárd forintosra becsült vagyonvesztés ügyét, megszólalt a jegybank korábbi elnöke, Matolcsy György is. A közzétett közleményében azt állítja: az alapítványi vagyon nem tűnt el, a vita valójában az értékelési módszerek körül zajlik.

Megszólalt Matolcsy az MNB-botrányról: szerinte nem az történt, amit mindenki gondol
Átadás-átvétel

Orbán Anita közösségi oldalán számolt be arról, hogy Kapitány István társaságában

egyeztetést folytatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a minisztériumban az átadás-átvétel lebonyolításáról.

A bejegyzés szerint a találkozó célja az volt, hogy a folyamat a lehető legzökkenőmentesebben történjen meg.

Magyar Péter olyasmire készül, amibe Orbán Viktornak korábban beletört a bicskája

Magyar Péter egy közép-európai blokk megszervezésével növelné Magyarország súlyát az Európai Unióban – írja a Politico. A leendő miniszterelnök Ausztriával és a régió országaival erősítené az együttműködést, részben az Osztrák–Magyar Monarchia történelmi és gazdasági örökségére építve. A cél az uniós források felszabadítása és egy összehangoltabb regionális érdekérvényesítés Brüsszelben. Orbán Viktor leváltott miniszterelnök közel tíz éve egy hasonló álmot szövögetett, de hamar elbukott a nagy terve.      

Magyar Péter olyasmire készül, amibe Orbán Viktornak korábban beletört a bicskája
Van, aki egy forint béremelést sem kapott - Mi lesz a magyar fizetésekkel?

A januári fegyverpénz torzító hatásának kifutásával februárban normalizálódtak a béradatok, de a dinamika így is meglepően erős maradt. Sőt, a vállalkozásoknál gyorsult is a bérdinamika. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert a gazdaság évek óta stagnál, a cégek pedig a bizonytalan kilátások miatt óvatosak a beruházásokkal. Mi tartja fenn a gyors bérnövekedést a gyenge gazdasági környezetben? Mekkora béremelések jellemzőek most a vállalatoknál? Milyen hatása lehet a gazdasági kilátásokra az új, Tisza vezette kormány gazdaságpolitikájának?

Van, aki egy forint béremelést sem kapott - Mi lesz a magyar fizetésekkel?
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak

Többéves csúcsra erősödött a forint, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok azt követően, hogy a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséget szerzett a választásokon. A leendő kormány még csak formálódik, de az euróbevezetés ígérete máris nem várt piaci hatással van. Nem gondoltuk volna, hogy a régió kimaradó országai közül pont Magyarország fogja egyszer vinni a közös deviza zászlaját, de, ha a Magyar-kormány sikerre tudja vinni a projektet, akkor akár a lengyelek és a csehek is kedvet kaphatnak a bevezetéshez.

Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Sűrű a hét

Már a hét eleje is eseménydúsan indult: sorra érkeznek a bejelentések, zajlanak a kormányalakítási egyeztetések, és több érzékeny ügyben is léptek az állami intézmények. Az elmúlt napok legfontosabb fejleményei:

  • Az ügyészség átvette az MNB‑ügyet. A központi nyomozó főügyészség magához vonta a Magyar Nemzeti Bank 500 milliárdos vagyonvesztésének vizsgálatát, és kiegészítő eljárást rendelt el a titkos csádi misszió ügyében.
  • Haladékot kapott Budapest, elkaszált törvény. A főváros júniusig haladékot kapott a 37 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, miközben az Európai Unió Bírósága kimondta a gyermekvédelmi törvényként ismertté vált, LMBTQ szabályozás uniós jogellenességét.
  • Bemutatta első minisztereit Magyar Péter. Hétfőn bejelentette az új kormány első hét miniszterét, köztük Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert.
  • Megállapodás a bizottsági helyekről, késhet a költségvetés. A parlamenti pártok egyezségre jutottak a bizottsági helyek elosztásáról. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frissen bejelentett frakcióvezetője arról beszélt, hogy a 2027‑es költségvetés a szokásosnál később kerülhet napirendre.
  • Uniós forrásokért folytatott tárgyalások. A Tisza elnöke az Európai Bizottság delegációjával arról egyeztetett, hogyan lehet mielőbb hazahozni a magyarokat megillető EU‑pénzeket. Ennek érdekében csatlakozna az Európai Ügyészséghez és megerősítené az igazságszolgáltatás, a média és az akadémiai szféra függetlenségét.
  • Iskolai reformról tárgyalt Magyar Péter. Tizenöt gimnáziumigazgatóval folytatott egyeztetésén hangsúlyozta: a jövő iskolájának életre készítő, hasznos tudást kell nyújtania, és ehhez elengedhetetlen a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülése.
  • Megvan az alakuló gyűlés időpontja. Május 9-én, szombaton 10 órára hívta össze a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését.
Ez történt kedden

A tegnapi nap választási híreit itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Választás 2026: érzékeny ügyekben léptek az állami szervek, folytatódik a kormányalakítás

