Választás 2026: egymást érik az új kormány döntései, szerdán újabb nevek jöhetnek

Van, aki egy forint béremelést sem kapott - Mi lesz a magyar fizetésekkel?
A januári fegyverpénz torzító hatásának kifutásával februárban normalizálódtak a béradatok, de a dinamika így is meglepően erős maradt. Sőt, a vállalkozásoknál gyorsult is a bérdinamika. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert a gazdaság évek óta stagnál, a cégek pedig a bizonytalan kilátások miatt óvatosak a beruházásokkal. Mi tartja fenn a gyors bérnövekedést a gyenge gazdasági környezetben? Mekkora béremelések jellemzőek most a vállalatoknál? Milyen hatása lehet a gazdasági kilátásokra az új, Tisza vezette kormány gazdaságpolitikájának?
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Többéves csúcsra erősödött a forint, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok azt követően, hogy a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséget szerzett a választásokon. A leendő kormány még csak formálódik, de az euróbevezetés ígérete máris nem várt piaci hatással van. Nem gondoltuk volna, hogy a régió kimaradó országai közül pont Magyarország fogja egyszer vinni a közös deviza zászlaját, de, ha a Magyar-kormány sikerre tudja vinni a projektet, akkor akár a lengyelek és a csehek is kedvet kaphatnak a bevezetéshez.
Sűrű a hét
Már a hét eleje is eseménydúsan indult: sorra érkeznek a bejelentések, zajlanak a kormányalakítási egyeztetések, és több érzékeny ügyben is léptek az állami intézmények. Az elmúlt napok legfontosabb fejleményei:
- Az ügyészség átvette az MNB‑ügyet. A központi nyomozó főügyészség magához vonta a Magyar Nemzeti Bank 500 milliárdos vagyonvesztésének vizsgálatát, és kiegészítő eljárást rendelt el a titkos csádi misszió ügyében.
- Haladékot kapott Budapest, elkaszált törvény. A főváros júniusig haladékot kapott a 37 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, miközben az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a gyermekvédelmi törvényként ismertté vált, LMBTQ szabályozást.
- Bemutatta első minisztereit Magyar Péter. Hétfőn bejelentette az új kormány első hét miniszterét, köztük Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert.
- Megállapodás a bizottsági helyekről, késhet a költségvetés. A parlamenti pártok egyezségre jutottak a bizottsági helyek elosztásáról. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frissen bejelentett frakcióvezetője arról beszélt, hogy a 2027‑es költségvetés a szokásosnál később kerülhet napirendre.
- Uniós forrásokért folytatott tárgyalások. A Tisza elnöke az Európai Bizottság delegációjával arról egyeztetett, hogyan lehet mielőbb hazahozni a magyarokat megillető EU‑pénzeket; ennek érdekében csatlakozna az Európai Ügyészséghez és megerősítené az igazságszolgáltatás, a média és az akadémiai szféra függetlenségét.
- Iskolai reformról tárgyalt Magyar Péter. Tizenöt gimnáziumigazgatóval folytatott egyeztetésén hangsúlyozta: a jövő iskolájának életre készítő, hasznos tudást kell nyújtania, és ehhez elengedhetetlen a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülése.
- Megvan az alakuló gyűlés időpontja. Május 9-én, szombaton 10 órára hívta össze a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését.
