Választás 2026: két új minisztert jelentettek be, váratlan lépés a leköszönő kormánytól

Újabb egyeztetés
Kapitány István ma Budapesten egyeztetett Felcsuti Zsolttal, az MPF Holding főrészvényesével és a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének társelnökével.
A leendő miniszter posztja alapján a megbeszélésen
a magyar gazdaság aktuális helyzetéről, a növekedési lehetőségekről, valamint az ezekhez kapcsolódó gazdaságpolitikai és vállalati feladatokról volt szó.
Ismerős arc új szerepben
Takács Péterre is számítana Orbán Viktor az új parlament Fidesz-KDNP frakciójában – értesült a Magyar Hang több egymástól független forrásból. Azt írják, hogy a távozó miniszterelnök azért látna fantáziát a leköszönő egészségügyi államtitkárban,
mert az elmúlt négy évben bizonyította, nem fél beleállni a konfliktusokba
- stílusa pedig alkalmassá teszi arra, hogy éles vitákban helytálljon. A híroldal értesülései szerint Takácsnak szerepet szánnak a párt újjáépítésében is.
Váratlan lépést tett Magyar Péter az uniós gigabírság ügyében, de Brüsszelben az orrára csaphatják az ajtót
Magyar Péter Brüsszelben azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy függesszék fel a Magyarországra kirótt napi egymillió eurós menekültügyi bírság levonását, de erre elsőre nemet kapott, később viszont a Bizottság jelezte, hogy megvizsgálja a lehetőségeket. Eddig már közel egymilliárd eurót vontak le Magyarországtól a napi bírság, a 200 millió eurós átalány és a késedelmi kamatok miatt, miközben uniós jogilag a büntetés nem a kormányt, hanem magát a tagállamot terheli, tehát a kormányváltás önmagában nem elég a leállításához. Bemutatjuk, mik a jogi lehetőségek.
Váratlan lépés a színfalak mögött: sietve cserélte le a magyar nagykövetet a leköszönő kormány
Közvetlenül az áprilisi választások előtt az Orbán-kormány váratlanul lecserélte pekingi nagykövetét. A távozó Pesti Mátéval szemben a kínai vezetésnek súlyos, diplomáciailag érzékeny kifogásai voltak. Utódja, Granyák Gergely kinevezése pedig a szakmai tapasztalat hiánya miatt okozhat feszültséget a jövőben attól függően, hogy szánnak-e neki szerepet az új kormányzati időszakban - írta Panyi Szabolcs az oldalán.
Márki-Zay Péter, mint köztársasági elnök?
A 2022-es választás közös ellenzéki miniszterjelöltje, Márki-Zay Péter szívesen részt venne jelöltként egy közvetlen köztársasági elnökválasztáson - derült ki a közösségi oldalára feltöltött beszélgetésből.
Ha lesz közvetlen köztársasági elnökválasztás, és a nép, aki lehet, hogy ti vagytok, lehet, hogy más, felkér, akkor én nagyon szívesen foglak titeket képviselni
- mondta Szegeden, majd hozzátette, hogy a végső döntés Magyar Péter kezében van.
Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter távozásra szólította fel Sulyok Tamást. A Sándor-palotába tett látogatása után Magyar Péter arról beszélt, Sulyok Tamás alkalmatlan, hogy megtestesítse a nemzet egységét, ezért távoznia kel. A találkozó elmondása szerint azzal zárult, hogy a köztársasági elnök a felvetését a távozásáról.
Megszólalt Ruff Bálint miniszterjelölt: kinyitjuk az ügynökaktákat és elindul a vagyonvisszaszerzés
Az ügynökakták megnyitása, a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítása, a riogató, megfélemlítő hirdetések kitiltása - többek között ezeket nevezte meg első feladatoknak Ruff Bálint, akit ma nevezett meg Magyar Péter mint Miniszterelnökséget vezető miniszterjelöltet. A Válasz Online-nak adott interjújában Ruff úgy fogalmazott, neki azzal van dolga, hogy "az igazságszolgáltatás elérje azt a bandát, ami az országot legalább húszezer milliárd forinttól megfosztotta."
Tanács Zoltán is köszöntötte az új minisztereket
Tanács Zoltán közösségi oldalán gratulált a TISZA-kormány két frissen bejelentett miniszterének. A politikus Ruff Bálintot, a Miniszterelnökséget vezető leendő minisztert, valamint Lőrincz Viktóriát, a terület- és vidékfejlesztési tárca várományosát is üdvözölte.
Bejegyzésében azt írta, hogy Ruff Bálint személye garanciát jelent arra, hogy a TISZA programja megvalósuljon, és
a kormányzást a korrupciómentesség, a tisztesség és a szakmaiság határozza meg.
Lőrincz Viktóriának szintén gratulált, és azt írta: örömmel dolgozik majd velük együtt.
Magyar Péter megnevezett két új minisztert
Magyar Péter bejelentette: két új minisztert nevezett ki a megalakuló TISZA-kormányba. A politikus közlése szerint Lőrincz Viktória lesz a terület- és vidékfejlesztési miniszter, míg Ruff Bálint a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztot tölti majd be.
Felvették a kapcsolatot Orbán Anitával az ukránok
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy
felvették a kapcsolatot a magyar külügyminiszteri tisztség várományosával, Orbán Anitával.
"Már írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával. Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben. Készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen, az európai normák alapján" - mondta Szibiha sajtótájékoztatóján, szavait az Interfax hírügynökség idézte szerdán Hangsúlyozta, hogy
Ukrajna készen áll a kölcsönösen előnyös, konstruktív együttműködés folytatására mindkét nép és a közös európai jövő érdekében.
"Ez a mi üzenetünk. És ezt az üzenetet továbbítottuk a magyaroknak" - tette hozzá a miniszter.
(Forrás: MTI)
Jön a beiktatási ünnepség
A politikus közösségi oldalán közölte, hogy
a hivatalos miniszterelnöki eskütétel után, május 9-én délután ünnepi rendezvényt tartanak Budapesten, a Kossuth téren.
Bejegyzésében úgy fogalmazott: „köszöntsük közösen a rendszerváltást”.
Megszólalt Matolcsy az MNB-botrányról: szerinte nem az történt, amit mindenki gondol
Miközben az ügyészség külön nyomozócsoporttal vizsgálja a Magyar Nemzeti Bankot és alapítványait érintő, mintegy 500 milliárd forintosra becsült vagyonvesztés ügyét, megszólalt a jegybank korábbi elnöke, Matolcsy György is. A közzétett közleményében azt állítja: az alapítványi vagyon nem tűnt el, a vita valójában az értékelési módszerek körül zajlik.
Átadás-átvétel
Orbán Anita közösségi oldalán számolt be arról, hogy Kapitány István társaságában
egyeztetést folytatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a minisztériumban az átadás-átvétel lebonyolításáról.
A bejegyzés szerint a találkozó célja az volt, hogy a folyamat a lehető legzökkenőmentesebben történjen meg.
Magyar Péter olyasmire készül, amibe Orbán Viktornak korábban beletört a bicskája
Magyar Péter egy közép-európai blokk megszervezésével növelné Magyarország súlyát az Európai Unióban – írja a Politico. A leendő miniszterelnök Ausztriával és a régió országaival erősítené az együttműködést, részben az Osztrák–Magyar Monarchia történelmi és gazdasági örökségére építve. A cél az uniós források felszabadítása és egy összehangoltabb regionális érdekérvényesítés Brüsszelben. Orbán Viktor leváltott miniszterelnök közel tíz éve egy hasonló álmot szövögetett, de hamar elbukott a nagy terve.
Van, aki egy forint béremelést sem kapott - Mi lesz a magyar fizetésekkel?
A januári fegyverpénz torzító hatásának kifutásával februárban normalizálódtak a béradatok, de a dinamika így is meglepően erős maradt. Sőt, a vállalkozásoknál gyorsult is a bérdinamika. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert a gazdaság évek óta stagnál, a cégek pedig a bizonytalan kilátások miatt óvatosak a beruházásokkal. Mi tartja fenn a gyors bérnövekedést a gyenge gazdasági környezetben? Mekkora béremelések jellemzőek most a vállalatoknál? Milyen hatása lehet a gazdasági kilátásokra az új, Tisza vezette kormány gazdaságpolitikájának?
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Többéves csúcsra erősödött a forint, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok azt követően, hogy a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséget szerzett a választásokon. A leendő kormány még csak formálódik, de az euróbevezetés ígérete máris nem várt piaci hatással van. Nem gondoltuk volna, hogy a régió kimaradó országai közül pont Magyarország fogja egyszer vinni a közös deviza zászlaját, de, ha a Magyar-kormány sikerre tudja vinni a projektet, akkor akár a lengyelek és a csehek is kedvet kaphatnak a bevezetéshez.
Sűrű a hét
Már a hét eleje is eseménydúsan indult: sorra érkeznek a bejelentések, zajlanak a kormányalakítási egyeztetések, és több érzékeny ügyben is léptek az állami intézmények. Az elmúlt napok legfontosabb fejleményei:
- Az ügyészség átvette az MNB‑ügyet. A központi nyomozó főügyészség magához vonta a Magyar Nemzeti Bank 500 milliárdos vagyonvesztésének vizsgálatát, és kiegészítő eljárást rendelt el a titkos csádi misszió ügyében.
- Haladékot kapott Budapest, elkaszált törvény. A főváros júniusig haladékot kapott a 37 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, miközben az Európai Unió Bírósága kimondta a gyermekvédelmi törvényként ismertté vált, LMBTQ szabályozás uniós jogellenességét.
- Bemutatta első minisztereit Magyar Péter. Hétfőn bejelentette az új kormány első hét miniszterét, köztük Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert.
- Megállapodás a bizottsági helyekről, késhet a költségvetés. A parlamenti pártok egyezségre jutottak a bizottsági helyek elosztásáról. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frissen bejelentett frakcióvezetője arról beszélt, hogy a 2027‑es költségvetés a szokásosnál később kerülhet napirendre.
- Uniós forrásokért folytatott tárgyalások. A Tisza elnöke az Európai Bizottság delegációjával arról egyeztetett, hogyan lehet mielőbb hazahozni a magyarokat megillető EU‑pénzeket. Ennek érdekében csatlakozna az Európai Ügyészséghez és megerősítené az igazságszolgáltatás, a média és az akadémiai szféra függetlenségét.
- Iskolai reformról tárgyalt Magyar Péter. Tizenöt gimnáziumigazgatóval folytatott egyeztetésén hangsúlyozta: a jövő iskolájának életre készítő, hasznos tudást kell nyújtania, és ehhez elengedhetetlen a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülése.
- Megvan az alakuló gyűlés időpontja. Május 9-én, szombaton 10 órára hívta össze a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését.
Ez történt kedden
A tegnapi nap választási híreit itt olvashatja vissza:
Egy ország már kikövezte az utat, amelyre Magyar Péter most ráléphet – Ismét felvirágozhat a mélypontra került történelmi barátság?
Lengyelország nemcsak barát, példa is lehet az új magyar kormány számára.
Fordulat jöhet a keleti nagyhatalom ingatlanpiacán: olyasmi történt, amire csaknem három éve nem volt példa
Öt év visszaesés után jöhet el a fordulat.
Már a kormány sem cáfolja, teljesen megroppant Európa gazdasági motorja az iráni háború miatt
Drámai hatásai lesznek az új energiaválságnak.
Megtörtént: Orbán Viktor átengedte a 90 milliárdos ukrán hitelt
Tartotta ígéretét a leköszönő magyar miniszterelnök.
Kiderült: Zelenszkij húzta ki Trumpot a bajból - Az utolsó pillanatban érkeztek meg Kijev kulcsfontosságú fegyverei
Most nagyon jól jött a tapasztalat.
Kiderült, mit várnak el a befektetők a Magyar-kormánytól
Megszólalt a kamara.
Hatósági vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték Zrt.
A közvélemény megnyugtatása végett.
Nem pénz, hanem felzárkózás: a kormányalakítás uniós tétje
Baráth Etele korábbi EU-ügyekért felelős miniszter cikke.
Egyedülálló szülők a szakadék szélén: Őszinte beszélgetés a konyhaasztalnál
A választási időszak után természetes, hogy a figyelem az új kormány gazdasági programjára, a családtámogatásokra és összességében arra irányul, hogy könnyebb lesz-e a helyzetünk. Egy k
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!