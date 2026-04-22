Váratlan lépés a színfalak mögött: sietve cserélte le a magyar nagykövetet a leköszönő kormány
Közvetlenül az áprilisi választások előtt az Orbán-kormány váratlanul lecserélte pekingi nagykövetét. A távozó Pesti Mátéval szemben a kínai vezetésnek súlyos, diplomáciailag érzékeny kifogásai voltak. Utódja, Granyák Gergely kinevezése pedig a szakmai tapasztalat hiánya miatt okozhat feszültséget a jövőben attól függően, hogy szánnak-e neki szerepet az új kormányzati időszakban - írta Panyi Szabolcs az oldalán.

A Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) még márciusban indította el a nagykövetcserét az egyik legfontosabb magyar külképviselet élén. A folyamat hetekkel az április 12-i parlamenti választás előtt vette kezdetét. Egy Panyihoz is eljutott belső jelentés szerint a pekingi nagykövetség március közepén tájékoztatta a minisztériumot a fejleményekről.

A posztot 2017 óta betöltő Pesti Máté távozásának hátterében vélhetően a kínai kormányzat elégedetlensége áll

- emeli ki Panyi.

Az oknyomozó újságíróhoz eljutott információk alapján az elmúlt években ugyanis Peking többször jelezte, hogy komoly problémái vannak a személyével. Utódja, Granyák Gergely korábban a minisztérium Kína-főosztályának helyettes vezetőjeként dolgozott. Bár rendelkezik ázsiai diplomáciai tapasztalattal, a jelölése nemcsak az időzítés, hanem a rangja miatt is meglepő. Ugyanis Kína szigorúan hierarchikus rendszerében kifejezetten tiszteletlenségnek számít, ha egy nagykövet nem járta végig a diplomáciai ranglétrát - írja Panyi.

Választás 2026: két új minisztert jelentettek be, Matolcsy reagált az MNB-botrányra

Már a kormány sem cáfolja, teljesen megroppant Európa gazdasági motorja az iráni háború miatt

Kiderült, mit várnak el a befektetők a Magyar-kormánytól

A sietve elindított nagykövetcsere sorsa egyelőre nyitott kérdés. A választásokon győztes Tisza Párt ugyanis már korábban felszólította a leköszönő kormányt a folyamatok leállítására. Azt kérték, hogy ne hajtsanak végre személyi változtatásokat a kulcsfontosságú diplomáciai posztokon.

A leköszönés előtt álló Külügyminisztérium egyelőre nem reagált a cserével kapcsolatos megkeresésekre - zárta Panyi az írását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Választás 2026: érzékeny ügyekben léptek az állami szervek, folytatódik a kormányalakítás
