600 méterre a házaktól: megveti a lábát az akkuipar a XXII. kerület–Érd térségében

Komoly aggodalmat keltett a lakosság és a huszonkettedik kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő új logisztikai bázis, miután kiderült, hogy a lakóövezetek és a Duna-parti védett területek közelében akkumulátoripari tevékenység is zajlik. A feszültséget tovább fokozta a beruházó kezdeti titkolózása, ugyanis a CTP hálózatvezetője április közepén még a Portfolio-nak is határozottan állította, hogy az MTSC Hungary Kft.-vel a CTP sem bérleti, sem egyéb jogviszonyban nem áll, ám egy későbbi lakossági fórumon már elismerte az akkumulátorok minőségellenőrzését végző alvállalkozó jelenlétét. A parkban felbukkanó cégek – köztük az FSK L&S Hungary Kft., amelyet a CTP korábban az SK Group részének nevezett – azt a benyomást erősítik, hogy a térség a dél-koreai akkumulátoripari érdekeltségek ellátási láncába tagozódhat be.

Nagy elánnal zajlik az építkezés a Duna-parti ökológiai folyosó közelében, Natura 2000-es terület szomszédságában, Budapest és Érd határában, a CTP új logisztikai bázisán, ahová az MTSC Hungary Kft. akkumulátormodulok vizuális ellenőrzésére és azok töltöttségi szintjének ellenőrzésére keresett munkavállalókat. Mindez nem csak a lakosságot, de a XXII. kerületi önkormányzatot is meglepetésként érte, hiszen

Gondi Ferenc, a CTP magyarországi hálózatának vezetője egészen április 21-ig határozottan állította, akkumulátoripari tevékenység nem folyik a CTP parkjaiban, és a társaságnak nincs semmilyen kapcsolata az MTSC Hungary Kft.-vel.

A Portfolio megkeresésére is azt közölte még április 17-én is, hogy az MTSC Hungary Kft.-vel a CTP sem bérleti, sem egyéb jogviszonyban nem áll. Ezzel szemben az április 21-én, a XXII. kerületben rendezett lakossági fórumon Gondi Ferenc úgy fogalmazott, hogy a szóban forgó csarnok bérlője az NXT Logis Kft., amely az akkumulátorok logisztikáját végzi. És elismerte az MTSC Hungary Kft. jelenlétét, amely alvállalkozóként dolgozik, mint mondta, a beérkező akkumulátorokon egyszerű, roncsolásmentes minőségellenőrzést végeznek, vagyis szoftveres elektromos méréssel megmérik a feszültséget - tesztelés, szétszerelés és vegyszerek használata nélkül – tette hozzá.

A harmadik szereplő az FSK L&S Hungary Kft., amely az akkumulátorok gyártója, a legyártott, új és kész akkumulátorokat a gyártás és az autóba történő beszerelés közötti időszakban ebben a csarnokban tárolják. Kitért arra is, hogy a tárolás során megmérik a feszültséget, és ha az érték eltér az elvárttól, az érintett modulok visszakerülnek a gyárba.

A Portfolio azon kérdésére, hogy ezeket a visszáru modulokat hol tárolják, mennyi ideig, milyen csomagolásban és ki szállítja el, illetve, hogy a selejtes modul veszélyes hulladék-e automatikusan, vagy mi alapján lesz az, nem kaptunk választ. Mindez azért érdekes, mert a CTP korábban azt közölte velünk, hogy a veszélyes anyagok tárolása, kezelése és a selejtezés "fogalmilag és jogszabályilag is kizárt" ezekben az épületekben, miközben a fórumon ő maga mondta el, hogy vannak a telephelyen olyan tételek, amelyek az elvárt paraméterektől eltérhetnek, és emiatt visszafordulnak a rendszerben.

A visszáruval, illetve az "eltérő paraméterű" akkumulátormodulok telephelyi kezelésének protokolljával, a hulladékká minősítés feltételeivel, valamint a telephelyen tárolt mennyiségekkel és a napi ki- és beszállítások volumenével kapcsolatban kerestük az NXT Logis Kft.-t is, ám válaszuk cikkünk megjelenéséig nem érkezett meg.

Akkuipari óriás veti meg a lábát Budapest szélén?

Az NXT Logis Kft. és az FSK L&S Hungary Kft. cégadatai alapján szorosan összekapcsolódnak: azonos a komáromi székhelyük. A CTP 2023. július 3-i sajtóközleményében szerepel, hogy a FSK L&S Hungary a globális akkumulátoros vállalat, az SK Group része, és az FSK L&S saját bemutatkozása is igazolja, hogy a vállalat az SK Group és a Hon Hai Group (Foxconn) közös befektetésével jött létre.

Az NXT-ről nincs olyan nyilvános bizonyíték, ami közvetlenül az SK On-hoz kötné, de az FSK-val közös címek, vagyis a CTP telephely miatt közvetetten, az FSK-n keresztül kapcsolódhat ugyanahhoz az ellátási/logisztikai környezethez.

Az MTSC Hungary Kft. nyilvánosan elérhető cégprofiljában olyan munkavégzési helyszíneket tüntet fel, amelyek a Komáromban és Iváncsán működő SK On Hungary telephelyeihez kapcsolódnak. Mindez arra utal, hogy a társaság szolgáltatói, illetve munkaerőpiaci közvetítői szerepkörben megjelenik az SK-akkumulátoripari telephelyein zajló tevékenységekben és projektekben.

Az MTSC Hungary Kft. megkeresésünkre közölte, hogy az érdi CTParkban működő telephelyét hivatalos fióktelepként be szeretné jegyeztetni,

az eljárás folyamatban van, és ezt egy 2026. április 2-i önkormányzati helyszíni ellenőrzés dokumentumai is rögzítik. A cég szerint a jogi feltételek rendezésén dolgoznak, és a telephelytulajdonos CTP hozzájárulását is igyekeznek beszerezni.

A telephelyen állításuk szerint kizárólag kész akkumulátormodulok minőségellenőrzését végzik, két lépésben: egyrészt vizuálisan átnézik a modulokat (például karcok, ragasztó- vagy matrica-maradványok miatt), másrészt szoftveres feszültségméréssel (OCV-mérés) ellenőrzik a töltöttségi/feszültségértékeket. Hangsúlyozták, hogy nem bontanak szét akkumulátorokat, nem használnak vegyszereket, és szerintük nem keletkezik veszélyes hulladék, illetve nincs technológiai szennyvíz vagy hűtővíz-kibocsátás.

A cég álláspontja szerint a tevékenységük nem tartozik sem az EKHE, sem a Seveso III. alá – vagyis véleményük szerint a végzett munka nem olyan jellegű és kockázatú, nem veszélyes anyagokkal járó tevékenység, amely miatt külön, szigorú iparbiztonsági/környezetvédelmi engedélyezési eljárások alá kellene esniük – ezt egy független, akkreditált iparbiztonsági szakértő megállapítása, illetve a közlésük szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal 2026. március 25-i helyszíni ellenőrzése is megerősítette. Arra, hogy kinek a tulajdonában álló akkumulátormodulokon végeznek minőségellenőrzést, titoktartási megállapodásokra hivatkozva nem válaszoltak.

Megkerestük az SK On-t is többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy a CTPark Budapest Érd telephelyen kezelt akkumulátorok/akkumulátormodulok kapcsolódnak-e az SK On hazai gyártásához és ellátási láncához; továbbá – amennyiben érintettségük fennáll – milyen hosszú távú tervük van a helyszínnel kapcsolatban, tervezik-e a tevékenység bővítését, azonban cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

Forrongó indulatok a lakossági fórumon

A lakossági fórum egyik központi konfliktusa az volt, hogy a helyi önkormányzati oldal szerint a jegyző egy még nem jogerős döntéssel megtiltotta az ipari tevékenység folytatását és a telepet bezáratta, miközben Gondi ezt úgy kommentálta, hogy ez részükről rendben van, mert szerinte a helyszínen nem ipari tevékenység, hanem logisztikai folyamat zajlik.

Több hozzászóló azt vetette fel, hogy a "töltöttségi szint/feszültség mérése" a köznyelvben könnyen "tesztelésként" értelmezhető, Gondi viszont következetesen "minőségellenőrzésként" hivatkozott rá, és azt hangsúlyozta, hogy ez nem jelent gyártást vagy akkumulátor-szétszerelést.

A beszélgetés során a veszélyességi minősítés is vitává vált: Gondi szerint nem történik ADR-szerinti veszélyesáru-tárolás – az ADR a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó nemzetközi szabályrendszer, amely előírja a csomagolás, jelölés és szállítás biztonsági feltételeit - a szerk. – , miközben a hallgatóságban többen felhívták a figyelmet arra, hogy az akkumulátorok szállítása ADR-köteles, ezért a tárolás megítélését is szigorúbban várnák.

A fórumon a transzparencia kérdése is élesen előjött. Gondi azzal érvelt, hogy ha volna bármi titok, akkor nem lenne jelen, nem válaszolna kérdésekre, de azt is kijelentette, hogy a bérlői kör és egyes részletek üzleti titok alá eshetnek, ezért nem minden információ adható ki azonnal. Ezzel magyarázta azt is, hogy a sajtó korábbi érdeklődésére sem árulta el, hogy az MTSC Hungary Kft. a bérlőjük alvállalkozójaként mégis csak jelen van a CTParkban.

Ellentmondásos kamionszámok is elhangzottak, Gondi Ferenc egy ponton napi 50 kamionról beszélt, miközben Szépvölgyi Gergő önkormányzati képviselő egy hatósági hirdetményre hivatkozva azt állította, hogy nappal 250, éjjel 50 kamion szerepel az anyagban. Gondi szerint a különbség oka, hogy eltérő területekre és eltérő dokumentációkra vonatkoznak a számok: az 50 a budapesti oldalra, míg a 250+50 az érdi oldali, több csarnokot érintő fejlesztésre.

Kiderült az is, hogy a fejlesztés ütemezetten, épületenként halad. Az önkormányzati oldalon elhangzott kritika szerint a területet apránként fejlesztik, és így a hatások vizsgálata is szakaszosan történik, ezért kezdeményezték, hogy a teljes fejlesztést egyben kezeljék. A beruházó szerint a fejlesztés ütemekben halad: a csarnokok engedélyeztetése és a hozzájuk tartozó hatástanulmányok külön-külön készülnek, mindig az adott épület konkrét tervei alapján. A kivitelezést pedig csak ott kezdik el, ahol már megvan a bérlő.

Raktározásból gyártás?

Megkeresésünkre a Levegő Munkacsoport közölte, hogy ugyan akkumulátoripari, műszaki tevékenységek véleményezésében nem kompetensek, azonban a korábbi tapasztalatokból elmondható, hogy az akkumulátor gyártáshoz kapcsolódó üzemek létesítése szakaszolva történik több esetben, így Gödön a Samsung gyár esetében is, ami lehetővé tette, hogy a kormányhivatal ne állapítson meg jelentős környezeti hatást, amivel elkerülte a további, alapos vizsgálatot.

Ez tehát véleményük szerint rossz előjel.

Kitértek arra is, hogy a 225 ezer négyzetméteres logisztikai parkhoz kapcsolódó, növekvő számú nagy tehergépjármű-forgalom – a szállópor, a nitrogén-dioxid, a poliaromás szénhidrogének és más légszennyezők kibocsátása, valamint az infrastruktúra-kiépítés és az úthasználat terhelése révén – ronthatja a környéken élők környezetének minőségét. A megnövekvő zaj- és forgalomterhelés pedig az élőhelyek fokozott zavarását, akár károsodását is okozhatja.

Autóipari stratégia, helyi feszültségek

Magyarország gazdaságában az autóipar régóta kiemelt súlyú ágazat, és az elmúlt évek iparpolitikája is nagyrészt arra épült, hogy a hagyományos járműgyártás mellé az elektromos átálláshoz szükséges akkumulátorgyártás és beszállítói lánc is minél gyorsabban betelepüljön. A hazai akkumulátoripari felfutás nagyságrendjét jelzi, hogy Magyarországon az elmúlt években több tucat projekt, összesen több tízmilliárd eurónyi beruházási volumen és tízezres nagyságrendű munkahely-teremtési ígéret kapcsolódott az ágazathoz. Ugyanakkor a gyors bővülés társadalmi és környezeti konfliktusokat is felerősíthet, és egy-egy helyi ügy – mint korábban Gödön, a Samsung gyár körül – könnyen országos jelentőségű vitává, akár politikai kampánytémává válhat.

A mostani budapest-érdi fejlesztés esetében is ez a kettősség látszik: a beruházó és a betelepülő cégek szerint "csak" logisztikai és minőségellenőrzési tevékenység zajlik, a helyiek és az önkormányzatok viszont a forgalom, a környezeti terhelés, a szakaszos fejlesztés, illetve a transzparencia körüli ellentmondások miatt továbbra sem érzik megnyugtatónak a helyzetet.

Hogy az akkumulátoripart is érintő változás jöhet, azt jelzi, hogy az új kormányzat szigorúbb és átláthatóbb szabályozást, illetve erősebb helyi kontrollt ígért, kérdés azonban, hogy ez milyen gyorsan és milyen eszközökkel érvényesül majd a gyakorlatban. A CTPark Budapest Érd telephely körül mindenesetre több, egyelőre nyitott kérdés maradt, és amíg ezekre nincs egyértelmű, dokumentumokkal alátámasztott válasz, a bizalom aligha erősödik, a helyiekben pedig várhatóan nem csökken a bizonytalanság.

