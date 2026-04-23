Akiken a háború és a szankciók sem fogtak – Itt a friss lista Putyin leggazdagabb oligarcháiról
Az ukrajnai háború és a valaha volt legszigorúbb nyugati szankciók ellenére az orosz milliárdosok vagyona az elmúlt évben 11 százalékkal, rekordszintű 696,5 milliárd dollárra nőtt – derül ki a Forbes Oroszország legfrissebb összeállításából, amelyet a Reuters ismertetett.

Oroszország leggazdagabb emberei kivétel nélkül az ország hatalmas természeti erőforrásaihoz kötődnek, amelyeket évtizedek óta exportálnak a világpiacra.

Vagyonuk növekedését nagyrészt a kereskedelmi útvonalak átrendeződése és a felhajtott nyersanyagárak magyarázzák.

A Forbes ugyanakkor megjegyezte, hogy a lista élén nem jelentek meg új nevek.

A rangsor élén Alekszej Mordasov, a Szeversztal befektetési vállalat vezérigazgatója áll 37 milliárd dolláros vagyonával. Ez az összeg 8,4 milliárd dolláros gyarapodást jelent az előző évi listához képest.

A második helyen Vlagyimir Potanyin, a Nornickel fémipari vállalat vezetője végzett 29,7 milliárd dollárral

A harmadik helyet a Lukoil egykori vezérigazgatója, Vagit Alekperov szerezte meg 29,5 milliárd dollárral. A negyedik pozíciót a Novatek vezérigazgatója, Leonyid Mihelszon és családja foglalja el 28,3 milliárd dolláros vagyonnal.

Az orosz milliárdosok egykor a világ leggazdagabbjai közé tartoztak. Sokan közülük a Szovjetunió összeomlását követő káoszban építették fel hatalmas vagyonukat. Ma már azonban messze elmaradnak az amerikai technológiai szektor milliárdosaitól. A globális Forbes-lista élén Elon Musk áll 839 milliárd dollárral, míg a második helyen a Google társalapítója, Larry Page következik 257 milliárd dollárral.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök, a háttérben Alekszej Mordasovval, Oroszország jelenlegi leggazdagabb emberével 2020-ban. Forrás: Mikhail Svetlov/Getty Images

