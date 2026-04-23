Ausztriában fokozza jelenlétét az AutoWallis
Ausztriában fokozza jelenlétét az AutoWallis

Az AutoWallis Ausztriában kizárólagos forgalmazói megállapodást írt alá a kínai Zhejiang Geely Holding Grouppal. A megállapodás ezúttal a Geely márka osztrák értékesítési jogaira vonatkozik. A Geely innovációinak fókuszában az elektromos és hibrid hajtással, valamint az intelligens vezetési rendszerekkel kapcsolatos technológiák állnak. A kínai vállalatnak jelentős növekedési tervei vannak Európában.

Az AutoWallis Csoport megállapodott a Geely Grouppal, a világ nyolcadik legnagyobb járműgyártójával

a Geely márka kizárólagos importőri jogainak megszerzéséről.

A mostani lépéssel az AutoWallis tovább bővíti portfólióját a kínai márkák terén, és a gyártóval is kiterjeszti meglévő együttműködését. Emellett fokozza jelenlétét Ausztriában, ahol négyre bővíti a képviselt márkák számát. A most kötött megállapodás alapján az AutoWallis első lépésben várhatóan 2026 második félévében kezdi forgalmazni Ausztriában a Geely teljesen elektromos E2 és EX5 meghajtású modelljeit, illetve Starray EM-i elnevezésű plug-in hibrid modelljét.

A Zhejiang Geely Holding Group 2025-ben a világ nyolcadik legnagyobb autógyártójává vált, Kínában jelenleg a harmadik, részvényeit a hongkongi tőzsdén jegyzik. A gyártó számos márkával van jelen különböző piacokon: a Geely mellett ilyen többek között az Európában is ismert Volvo, a Polestar, a Lotus, a Zeekr, a Proton, a Farizon, és a Lynk & Co. A Geely márkájú járművek értékesítése 2025-ben 39 százalékkal 3 millió darabot meghaladó mennyiségre bővült, amelyek közül csaknem 1,7 millió darab elektromos vagy hibrid volt.

Akiken a háború és a szankciók sem fogtak – Itt a friss lista Putyin leggazdagabb oligarcháiról

Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki

Eddig tartott a reménykedés: sorra dőlnek le az európai gazdaság tartóoszlopai

Bihari Pál, az AutoWallis Nagykereskedelmi üzletágának igazgatója kiemelte, hogy Ausztria a közép-kelet-európai régió második legnagyobb járműértékesítési piaca, amely stabilan növekszik, és ahol az elektromos autók népszerűsége jelentősen erősödik. Az Ausztriában értékesített autók többsége ma már rendelkezik valamilyen elektromos hajtással, így az AutoWallis várakozásai szerint a Geely modelljei kiemelt érdeklődésre számíthatnak az osztrák vásárlók körében.

Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Óriási adócsökkentést jelentett be Kapitány István! Több pénz marad az embereknél
