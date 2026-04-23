Az éj leple alatt döntöttek a szenátorok: több tízmilliárd dollárt utalnának Trump bevándorlási hatóságának
Az éj leple alatt döntöttek a szenátorok: több tízmilliárd dollárt utalnának Trump bevándorlási hatóságának

Az amerikai szenátus republikánus többsége figyelmen kívül hagyta a demokraták követeléseit, és megszavazta a bevándorlási, valamint a határvédelmi szervek (ICE) következő három évre szóló, 70 milliárd dolláros finanszírozási tervét – számplt be a Reuters.

A szenátorok a hajnali órákban 50–48 arányban fogadták el a nem kötelező érvényű költségvetési határozatot. A dokumentum ezzel a képviselőház elé kerül. A szavazással fontos lépést tettek a belbiztonsági minisztériumot február közepe óta sújtó részleges kormányzati leállás feloldása felé. A republikánus frakción belül két szenátor, Rand Paul és Lisa Murkowski szavazott a javaslat ellen.

A demokraták garanciákat követeltek a bevándorlási ügynökségek – köztük a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE), valamint a határőrség – működésére és hatáskörére vonatkozóan. A republikánusok azonban elutasították ezeket az igényeket.

Amennyiben a képviselőház is rábólint a határozatra, a kongresszus illetékes bizottságai megkezdhetik a részletes kiadási terv kidolgozását.

Ezt a tervet külön törvényben kell rögzíteni, amelyet végül Donald Trumpnak is alá kell írnia. A 70 milliárd dolláros keret várhatóan Trump elnökségének végéig, 2029 januárjáig fedezi majd az érintett szervek működését.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

