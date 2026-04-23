Az elvett műkincsek ügyében a Herzog-örökösök új esélyt kaphatnak a magyar állammal szemben

Nem számít hány éve történt, soha nem lehet elfelejteni a bűnöket – ez a leglényegesebb üzenete a HEAR Act (Holocaust Expropriated Art Recovery) néven ismert amerikai törvény most életbelépő módosításának, amelynek szerte a világban lehet következménye. Évtizedek óta zajló perekre kerülhet pont miután Donald Trump aláírta a szenátus és a képviselőház által korábban jóváhagyott jogszabályt, amely a holokauszt alatt eltulajdonított értékek visszaperlésének lehetőségét könnyíti meg. Várhatóan olyan nagy ügyek kerülnek ismét a jog asztalára, mint a Guelph-kincs, amiért a német államot perli a hajdani tulajdonosok leszármazottja, vagy a mintegy tucatnyi Schiele-alkotás, amelyeket Bécstől szeretnének visszakapni Fritz Grünbaum örökösei. De a magyar állam is készülhet a Herzog-per folytatására, miután az új keretek esélyt adnak az érdemi tárgyalásra.

Az elmúlt évtizedekben a II. világháború alatt kifosztott európai családok többnyire Amerikában élő leszármazottjai, többségük megtapasztalva az óhaza bíróságát, a tengerentúli igazságszolgáltatásnál próbáltak jogorvoslatot keresni a világban szétszóródott értékeik visszaszerzése érdekében. Nem kevés akadállyal kellett szembesülniük.

Bár 1998-ban 44 ország írta alá a Washingtoni Irányelveket rögzítve a náci korszakban elkonfiskált javak visszaszolgáltatásának közös szándékát, sem a jog, sem a morál nem állt igazán a károsultak mellé.

A tétet a háború alatt illegálisan eltulajdonított, vagy kényszereladott, majd a későbbiekben kifehérített és gyakran közgyűjteményekben eldugott családi értékek jelentik, amelyeket tűzzel-vassal próbálnak megvédeni az érintett intézmények. Tény, a bíróságok nincsenek könnyű helyzetben,

