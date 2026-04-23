Bejelentette a Mol: itt az első orosz olajszállítmány a Barátság vezetékről!

Közel három hónapos szünet után újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetékrendszeren Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be a Mol. Az első szállítmány csütörtök hajnalban érkezett meg Szlovákiába, a hónap végéig 119 ezer tonna orosz nyersolaj várható a Slovnaft finomítójába. Szakértők szerint az újraindulás elsősorban a Mol szlovákiai egységének a teljes üzemre állításán keresztül javíthatja Magyarország üzemanyag-ellátását, mivel a százhalombattai finomító egy tavaly októberi tűzeset miatt már korábban is csökkentett kapacitással működött. Közben Csehország is bejelentette, hogy fontolgatja a Slovnaftból származó üzemanyag-import növelését, miután egy támadást követően Oroszország leállította a kazah olaj tranzitját a Barátság vezeték északi ágán Németország felé.

Itt a várt bejelentés

A Mol az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket: a Mol csoport a mai napon kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon.

A Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal

közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult.

A szlovák közlés is megérkezett

Röviddel a Mol bejelentése előtt egyébként már megérkezett a szlovák oldalról is a jelzés, hogy újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken Szlovákia felé, ezzel véget ért a hónapok óta tartó kiesés. A szlovák tárca tájékoztatása szerint csütörtök hajnalban, helyi idő szerint 2 órakor érkezett meg az első olajszállítmány az országba az ukrán szakaszon keresztül.

Az ügyben Robert Fico szlovák elnök már megszólalt, aki elmondta, hogy a hónap végéig 119 ezer tonna orosz nyersolaj érkezik az országba. Energiaminisztere szerint a Mol döntésén múlik, hogy milyen arányban oszlik meg majd a szállítmány, ám egy korábbi közlés alapján ezt fele-fele arányban fog megtörténni.

Mit mondanak a számok?

2025-ben a Barátság vezeték déli ágán Szlovákia felé 4,9 millió tonna, Magyarország felé 4,35 millió tonna kőolaj érkezett. Ez havi átlagban kb. 408 ezer tonna Szlovákia, illetve kb. 363 ezer tonna Magyarország felé irányuló szállítást jelentett. A két ország együtt így 9,25 millió tonnát kapott 2025-ben, ami átlagosan nagyjából 771 ezer tonna havonta.

A most bejelentett, "hónap végéig 119 ezer tonna nyersolajat" felszorozva havi mennyiségre kb. 454 ezer tonna jön ki a szlovák irányba (a maival együtt 8 nap van még áprilisból), ami azt jelenti, hogy

a termelés felfuttatása a maximális kapacitásra várhatóan nagyon gyorsan meg fog történni.

A Slovnaft ellátása a fókuszban

Fontos tudni, hogy szakértők szerint a Barátság olajvezeték újraindítása elsősorban

a Mol szlovákiai finomítójának, a Slovnaftnak a teljes üzemre állításán keresztül javíthatja Magyarország üzemanyag-ellátását,

mivel a magyar olajcég jelentős mennyiségű dízelt importál ebből a finomítóból.

Ez többek között azért van így, mert a Mol hazai, százhalombattai finomítója a Barátság-vezeték kiesésétől függetlenül, már a vezeték leállását megelőzően csökkentett kapacitáskihasználtság mellett működött (50-70%), elsősorban azért, mert tavaly októberben leégett egy fontos desztilláló üzem a finomítón belül (AV3-as egység); ezért bár itt is várható némi kapacitáskihasználtság-növekedés, de nem annyira látványosan, mint a Slovnaftnál.

A csehek is bejelentkeztek már

A szlovákiai olajszállítások bejelentésével párhuzamosan Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter is megszólalt; elmondása szerint

Csehország fontolgatja, hogy növeli a Mol szlovákiai finomítójából, a Slovnaftból származó üzemanyag-importot.

Erre azért lehet szükség, mert a német üzemanyaggyártás csökkenhet a következő időszakban, miután Oroszország bejelentette a kazah kőolaj tranzitjának leállítását a Barátság kőolajvezeték északi ágán Németország felé.

A tárcavezető szerint ez a lépés közvetetten a cseh piacra is hatással lehet, az ország üzemanyag-ellátása ugyanis nagymértékben függ a behozataltól, különösen a német finomítói kapacitásoktól.

