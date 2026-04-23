Csillag István: Magyar útfüggőség, a tartós költségvetési deficit formájában megjelenő polgárosodási hiány

A magyar gazdasági fejlődés, a magyar gazdaságpolitika egymásra rétegeződő, egymás hatásait erősítő véletlenek miatti útfüggőségét a képződő jövedelmek politikai szempontokat követő egyre erőteljesebb és mélyebb újraelosztása határozza meg, amelynek „szándékon túli következménye” az államháztartás alig mérsékelhető hiánya, a robusztusan növekvő államadósság. A magyar útfüggőséget kutatva érdemes fellapoznunk Friedrich Hayek híres könyvét, amelyben éppen a korszakokon és a szándékokon túli továbbélés okait elemzi. Már csak azért is érdemes innét indítanunk a záróelemzésünket, mert a Bokros csomag utáni „ötéves aranyidőszakot” leszámítva a magyar gazdaság folyamatosan bukdácsolt a magas államháztartási hiány versus alacsony ütemű gazdasági növekedés útján, amit a családi ezüst, vagy a néhai Antal Laci szavaival a zálogba adott zongoráért kapott extrabevétellel (pl. magánnyugdíjpénztárak vagyonának „igénybevétele”, vagy uniós transzferek) lehetett elrejteni a laikus választók szeme elől. A fokozatos eladósodás, vagy a magánnyugdíjpénztáraknál talált megtakarítások igénybevétele voltak azok az unortodox megoldások, amelyekkel az Orbán-rendszer sokáig fenntartotta a „tiszta udvar-rendes ház” látszatát. Ahogy az igazán unortodox megoldások lehetőségei szűkültek a verbális leleményességgel álcázott fenntarthatatlan gazdaságpolitika újra és újra lelepleződött. Hayek által leírt beavatkozások egyre fojtogatóbb hínárja vált szükségessé.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Az államháztartási hiány nem pénzügytani, hanem politikai gazdaságtani kérdés

Arra, hogy a tartós államháztartási hiány nem egyszerűen közgazdasági-pénzügyi, hanem jóval inkább társadalmi-politikai természetű kérdés a public choice iskola megjelenése, annak is egyik legismertebb képviselőjének: James A. Buchanan-nak a munkássága világított rá. Egyik legismertebb művében: „Democracy in Deficit”című könyvben (amit Richard E. Wagnerrel írt) fedezte fel újra és kezdte használni az olasz Puviani (1905) „fiskális illúzió „fogalmát[1]. Buchanan – más tényezők mellett – a fiskális illúzióval magyarázta, hogy a laikus választók a nehezen átlátható közpénzügyek körülményei között miért nem képesek a számukra felhasználható, rendelkezésre álló jövedelmük növekedésének az árát: a mostani adócsökkentés miatt később szükségessé váló adóemelést is látni. Fordítva: miért nem fedezik fel a később szükséges adóemelést, ami a számukra most hasznos kiadás-transzfer növekedés fedezetének a megteremtése, miért nem látják az adóemelést, mint a támogatás növekedés árát. Az intertemporális korlát, mint a fiskális illúzió egyik, bár kétségkívül legfontosabb okának a felfedezése Buchanan műveiből származik. A public choice iskola költségvetési hiány felé fordulása abban az értelemben is meghatározó lépés volt, mert először vetette fel, kapcsolta ezzel össze a deficites költségvetést a modern tömegdemokráciával, a tömeg-fogyasztással. Újszerű volt azért is, mert elismerte a kormányok minden tudományos erőfeszítés, technikai tökéletesítés ellenére sem képesek kiegyensúlyozott, vagy tartós költségvetési hiányoktól mentes költségvetési politikát folytatni.

Már a cím is jelzi a politikai-szociológiai megközelítés tartalmasságát: „deficites demokrácia”.

A deficit, az államháztartási magatartás újszerű, közösségi választások felőli megközelítése nem csak azért volt újszerű, mert túlment az egyszerű pénzügytechnikai-pénzügypolitikai kereten, és a politikai, társadalmi berendezkedést, a demokráciát jelölte meg a költségvetési hiány egyik, előre nem látott okaként, hanem azért is újdonságként hatott, mert enyhe kritikával illette az akkor elfogadott és divatos keynes-i gazdaságpolitikát. A public choice iskola „követ dobott a vízbe”, amikor megkérdőjelezte, hogy csupán tudományos módszerekkel, a piaci nagy gazdálkodó szervezetek szervezési technikáinak átvételével és ezeknek a költségvetési szektorban való alkalmazásával megteremthető az egyensúly és kordában tartható a költségvetési deficit. Másfelől ezzel az okfejtésével érzékeltette a keynes-i ihletésű gazdaságpolitikai beavatkozás esetleges hátrányait is. A politikai-társadalmi semlegességre törekvő államháztartástannak (közpénzügyek) a költségvetési tervezés, a költségvetési gazdálkodás kiszámítható keretei megteremtésére irányuló doktrínája ugyan újabb – és újabb erőfeszítéseket tett arra, hogy a magától értetődő természetességgel alkalmazott keynesiánus gazdaságpolitika externális következményének tekintett, a pénzpiacokkal szemben pótlólagos keresletet támasztó hiányt, a meglóduló inflációt és az ennek nyomán felszaporodó államadósságot megfékezze.[2] Ebben a viszonylag kevés tartós eredményt hozó szélmalomharcban, amit az egyre növekvő hiány és a nehezen kezelhető infláció leküzdésére, akár a Philips összefüggéseket is felhasználva a közgazdasági iskolák folytattak, megérett a helyzet és erősödött az igény az új megközelítésekre. Éppen emiatt a 70’es évek először inflációs, majd stagflációs hulláma miatt kettőzött figyelem fogadta azokat az új nézeteket, amelyeket az állam-ellenes (anti-etatista) eszmeiségű monetáris iskola tagjai vallottak, akik az állami beavatkozást az eddigiektől eltérő, kritikai megvilágításba helyezték, és a pénzmennyiség – állami döntéstől függő – hektikus változását, ennek okaként pedig a tartós deficitet általános érvényű elméleti problémának tekintették. Az is kétségtelen, hogy a tartós deficit, az államháztartás kóros jelensége sokkal kevésbé elméleti, mint megoldandó gyakorlati problémaként foglalkoztatta a kutatókat, akik közül elsőként Milton Friedman egyesítette magában a problémák gyakorlatias megoldására koncentráló mérnök és a problémákon töprengő tudós tulajdonságait[3], amikor rámutatott, hogy „…az infláció mindig és mindenhol monetáris jelenség”, amely a pénzmennyiség megnövekedéséből ered, amiért elsősorban a kormányzat nem kiszámítható pénzkibocsátási politikája[4] a felelős.

Ennek az új szemléletnek a megjelenése a politikában Margaret Thatcher és Ronald Reagan fellépésével nyert magának teret, akik nem csak elfogadták a monetaristák nézeteit, hanem meg is hirdették az új gazdaságpolitikát a nagy gazdasági világválság leküzdésétől a 70’es évek végéig meghatározó keynesianus állami szerepfelfogással szemben. Az állam szerepét a politikusok és a közgazdászok alapvetően pozitívan ítélték meg amíg a fejlett gazdaságokban egészen a 70-es évek végéig az állam aktív, stabilizáló, újraelosztó, és allokációs szerepét valló gazdaságpolitika, a makröokonómiai elméletben pedig a klasszikusokkal szemben a keynesiánusok voltak előtérben. A nemzetállami keretekben folytatott gazdasági tevékenység globális keretekbe történő fokozatos átterelődése azonban a 70’-es évektől egyre világosabbá tette az állami beavatkozás korlátozottságát, korlátoltságát, ugyanakkor rávilágított a gazdasági, üzleti ciklusba történő – még oly jó szándékú, még oly elméletileg megalapozott – állami gazdasági beavatkozás diszfunkcionális, sőt káros következményeire és hatásaira is. Ennek az új kurzusnak volt a tudományos felfedezéseket övező érdeklődést messze meghaladó erejű nyitánya az új jobboldali, monetarista alapokon álló politika, amit legvilágosabban Reagan fogalmazott meg első elnöki beiktató beszédében[5]:

Az állam nem a megoldás problémáinkra, az állam a probléma maga!

Ha az új politikai felfogás szerint az egyensúlyzavarokat és annak legnyilvánvalóbb jelenségét a kiszámíthatatlanságot önmagában is tápláló pénzromlást: az inflációt[6] az állam idézi elő, akkor ebből magától értetődően következik, hogy az állam egyensúlyrontó, destabilizáló tevékenységét minden lehetséges módon korlátozni kell. Az állam szerepének a korlátozása az is, ha a pénzkibocsátás kiszámíthatóságát szolgáló elszámoltathatóságot, az „egy-ügyűséget”: a jegybank függetlenségét bevezetik, a gazdaságra gyakorolt nyomást az újabb adók kivetésének korlátozásával, illetve az apadó bevételek miatt kényszerűen csökkentendő kiadások mérséklésével kezelik. Az állami pénzügyi politikában ennek a javaslatnak a következményeként jelenik meg a fiskális és monetáris politika intézményesült különválasztása, a kormányzattól független központi bank[7] és az amúgy rendkívül népszerű adócsökkentésre építő kínálati fiskális politika „Starve the Beast!”[8] jelszava és gyakorlata.

Ehhez a radikális fordulathoz azonban annak a felismerése is kellett, hogy a keresletet helyettesítő, az üzleti ciklusok kilengéseit kisimító gazdaságpolitika maga is elindítója lehet újabb stabilizációt igénylő ciklusnak, azaz annak, hogy a politika maga is manipulálhatja a gazdasági változókat, az üzleti szereplők várakozásainak és döntéseinek a befolyásolásán keresztül. Innét már csak macskaugrás annak – az alapvetően politikai gazdaságtani felismerésnek – a bevallása és bizonyítása, hogy a politikai szereplők nem tévedésből, ismerethiányból, hanem újraválasztásuk érdekében manipulálják a makrogazdasági változókat, főképp a választási időszakot megelőzően. Ennek csak az Orbán-rendszer 16 éve alatt nem kevés példáját tudjuk felidézni, a legprimitívebb formában Nagy Márton vezénylése mellett az utolsó négy évben, több hullámban. William Nordhaus klasszikus modellje a politikai üzleti ciklusokról,[9] vetette meg az alapját annak a később mind sokrétűbb vitasorozatnak, amely a politika és az államháztartási hiány, a politika által indított üzleti ciklusok és a tartós államháztartási zavarok között kereste az összefüggést egyszerre több tudományág módszerét alkalmazva. Azok elemzések, amelyek a választási ciklusokkal,[10] a választási rendszerek sajátosságaival.[11] vagy a demokrácia érettségének fokával[12] magyarázták a költségvetési deficitre, illetve a magas arányú államadósságra való hajlamot, valamennyien Nordhaus köpönyegéből bújtak elő. A legjobban Jean-Claude Junckernak az Európai Bizottság korábbi elnökének a szavai világítanak rá a politikai tehetetlenségre:

Mindannyian tudjuk, mit tegyünk; csak azt nem tudjuk, hogyan fogjuk újraválasztatni magunkat, miután megtettük ezeket a lépéseket.

A politikai döntések, a társadalmi környezet és a költségvetési hiány kapcsolata, az esetleges ok-okozati összefüggés alapos feltárása érdekében engedjen meg az olvasó egy kitérőt. Látszólag nincs különbség a fejlett országok között a költségvetés hiánya, az államadósság felszaporodása szempontjából aszerint, hogy európai jellegű (a jövedelembiztonságot, a kiáltó jövedelemegyenlőtlenség=időskori szegénység kialakulásának megelőzését, az egyenlőtlenségi kudarcok leküzdését céljukként tételező) jóléti államokról beszélünk, vagy az amerikai sajátos vegyes gazdaságot vizsgáljuk. A hiány kialakulása nem magyarázható csupán a (eltúlzottan) szociáldemokrata jellegű svéd jóléttel, vagy a hatékonyságközpontú amerikai versenygazdaságnak az egészségbiztosítás költségei nagyságrendi növekedésében mutatkozó hatásaival. Ebből a szempontból is figyelemreméltó az a 2001-ben keletkezett írás, amely arra keres magyarázatot, hogy miért nem alakult ki az Egyesült Államokban európai-stílusú jóléti rendszer. Alesina,Glaeser E. és Sacerdote B. elemzésükben[13] erre gazdasági, politikai és magatartástudományi magyarázatot igyekeznek adni. A gazdasági magyarázat az adózás előtti jövedelem Gini koefficiensben mért európai átlagnál nagyobb egyenlőtlenségét, ugyanakkor az egyenlőtlenség tompításáért kialakított újraelosztás költségességét és versenyképesség hanyatlására gyakorolt hatását, továbbá a társadalmi mobilitás és a jövedelembizonytalanság közötti kapcsolatot, valamint a gazdasági nyitottság miatti stabilizációs költségek és a kormányzat szükséges mérete közötti kapcsolatot jelölik meg. A politikai magyarázat részben az USA történetéhez (államellenesség és a magánkezdeményezés védelme), az egyenlő esélyek és nem az egyenlő végkifejletek politikai filozófiájához, az USA alacsony népsűrűségéhez és stabil politikai karakteréhez (v.ö. Párizs folyamatos forradalmai), továbbá a redisztribúció híveinek csekély mértékű koncentrációjához, az USA föderális berendezkedésének osztott hatalmi, adókivetési és költségvetés-politikai szerkezetéhez, a magántulajdonosi dominanciához tapad. Végül a magatartástudományi magyarázat abból indul ki, hogy az USA „olvasztótégely” jellege miatt sokkal nyitottabb népcsoportok és rasszok szerint, mint Európa, ugyanakkor a jövedelem újraelosztásra szoruló szegények nagyobb arányban vannak a színesek, mint a fehérek között, ami megerősíti az újraelosztással szembeni ellenszenvet, ugyanakkor erős korrelációt mutat a „keményen dolgozó” puritán történeti eredettel. Ennek fényében érthető az európai és az amerikai megközelítés különbsége a szegénységgel és a szegénység leküzdésére irányuló programokkal szemben, ami általános és átfogó jóléti programok kialakulásának nem kedvez az USA-ban.

A magyar útfüggőség: az újraelosztók hatalma érdekében magasan tartott állami újraelosztás

Hayek így ír könyvének a bevezetőjében: „…a mindenre kiterjedő kormányzati ellenőrzés nyomán kibontakozó legfontosabb változás pszichológiai jellegű, a népesség jellemének átformálódása. Ez szükségképpen lassan megy végbe egy olyan folyamat során, amely nem mindössze néhány évet vesz igénybe, hanem egy vagy két generációt is átfoghat. Fontos felismernünk azt, hogy egy népesség politikai eszméi és viszonya a hatalomhoz épp annyira következményei, mint okai az életkeretet adó politikai intézményeknek. Ez egyebek között azt jelenti, hogy a politikai szabadság még oly erős hagyománya sem nyújt védelmet azzal a veszéllyel szemben, hogy az új intézmények és politikai megoldások fokozatosan aláássák és felszámolják ezt a szellemet.”[14]

A verseny- és kapitalizmus ellenességnek komoly évszázados hagyománya van Magyarországon.

A verseny- és tőkeellenesség magyar útja nem más, mint állami vigaszdíj osztás a sikerre képtelenek számára a sikeresek vagyonából és jövedelmeiből, hogy minél inkább késleltessék a kiegyenlítősre irányuló radikalizálódó igényeket és maguk a vigaszdíj „osztók” se járjanak rosszul. Arról ugyanis nem lehetett szó már a XX. század harmincas éveiben sem, hogy a politikai hatalmat a kezükben tartó birtokos osztályok vagyonának, földjeinek az újraosztására, a nagybirtokok, egyházi latifundiumok mérhetetlen gazdagságának a régóta várt földosztással a fejlődés javára történő felhasználásáról döntsenek. A Magyarországon 1848-ban végbement, ám a tulajdonviszonyok átalakítása hiányában torzóban maradt polgári forradalom befejezésének a gondjai száz éven át adtak feladatot a demokratáknak, mígnem az 1946-47-ben végbement kommunista hatalomátvétel el nem söpörte a polgári forradalom befejezésének, a polgári demokrácia gazdasági alapjainak és intézményeinek a kialakítását. Könnyű volt elsöpörni az alig százéves (feudális elemekkel tűzdelt) polgári rendszert, mert mintaadóinak, az értelmiségnek és a polgároknak az aránya nagyon is vékony volt. Ráadásul, ők is a „vigyázó szemüket” – elsősorban – Bécsre/Berlinre/Párizsra vetették, ám a Monarchia szétesésével Magyarország polgárias irányba történő pallérozásának, a nacionalista és bírvágyon alapuló düh lehűtésének a lehetősége megszűnt. A polgári társadalom 1946-os felszámolása óta a polgári lét két alapintézményének a helyreállítása, a polgári tulajdon és polgári kultúra, illetve a polgári jogok és az ezeken alapuló polgári demokrácia újjáépítése negyvenévente napirendre került, még akkor is, ha kisebb cizellálásra alkalmat adó reformok akár húszévente (ld. új gazdasági mechanizmus 1968) ígértek némi előrelépést. A rendszerváltást előkészítő 1986-os időszaktól eltelt újabb negyven év után a mostani időszak azért terhes újra a polgári demokrácia, a (gazdasági és politikai) verseny helyreállításának a feladataival, mert az Orbán-rendszer szétesése nyomán „újra felfakadnak a nemes magyar nemzet régi sebei.” A jelen gondjai a múlt gondjaiból erednek. Ha egy országban évszázadokon keresztül az uralkodó hatalom jelöli ki a „nemzeti bajnokokat”, ahogyan ez történt a vasútépítések idején a dualizmus alatt, a „győri program” végrehajtása idején a Horthy-korszakban, a vas- és acél országává vált Rákosi korban, majd a „túlzott verseny” megakadályozása érdekében a Kádár korszakban, végül az Orbán-rendszer is a koncessziók, az uniós pályázatok, a közbeszerzések nyerteseinek a „kijelölésével” a járadékszedésre ad monopóliumot, emiatt a valahai gazdasági verseny helyett a hatalom kegyeiért folytatott „versengés” lesz a NYERŐ.

A piac és a verseny személytelen, nem megvesztegethető, nem közvetlenül megfélemlíthető. A versenynek az a baja, hogy annak van pénze, fogyasztó-képessége, akinek a termelőképességét a piac is elismeri. Ezért fogott bele már a 68’as gazdasági reform első évében is a Kádár rendszer az eszeveszett jövedelemátcsoportosításba („szabályozó-lebontás, szabályozó-alku” -Antal László), nehogy a rendszer támasza: a nagyipari munkásság és foglalkoztatói a veszteséget termelő nagyvállalatok csődbe menjenek. Ezzel persze továbbra is a legkevésbé hatékony munkahelyek kötötték le a szakképzett munkaerőt, a pazarló üzemek „szabták el” a drága import anyagot és az ezekből előállított termék csak a sajátos szovjet termékcsere révén tudott valamelyes ellenértékes cserében értékesülni. Éppen emiatt, amikor megszűnt ez a mesterségesen fenntartott felvevőpiac, akkor sok százezer magyar munkavállaló maradt munka nélkül, de nem keresett más – esetleg alacsonyabb keresettel kecsegtető - munkahelyet, hanem szavazóként nyomást gyakorolva a politikai osztályra az állami újraelosztás révén gondoskodott a megélhetéséről. Ez a magyar történeti útfüggőség egyik, máig is ható eleme: 1990 után is épült tovább az állami újraelosztás gépezete. Emiatt valóban elértük a 90-es években válságba jutott svéd modellt, ahol a piacról jövedelmet szerző 1 felnőttre (beleértve a munkapiacot is) a politikai/ állami döntéstől függő (közalkalmazott, köztisztviselő, munkanélküli, segélyezett, beteg, nyugdíjas) jövedelemmel rendelkező 1,3 felnőtt jutott. Akiknek a megélhetése nem a saját mostani erőfeszítésüktől, hanem attól függ, hogy jól szavaztak-e, megfelelően gyakoroltak-e az államra és politikai osztályára nyomást azok fokozatosan teljesen átalakítják a gazdasági és a politikai berendezkedést, hiszen függővé válnak a politikától/ az államtól (ld. Hayek: „…a mindenre kiterjedő kormányzati ellenőrzés nyomán kibontakozó legfontosabb változás pszichológiai jellegű, a népesség jellemének átformálódása”). Ebbe Svédország (magasabb termelékenységgel, sokkal magasabb foglalkoztatási rátával) is belerokkant.

Hayek nagyon világosan látta, hogy a gazdasági fejlődéshez, az élethez elengedhetetlen társadalmi stabilitás megteremtéséhez, bizonyos fokú jövedelembiztonság is szükséges, de ha a jövedelembiztonság szempontjai kerekednek felül, akkor a gazdasági siker, a jólét helyett az annak alapját jelentő szabadság és a verseny feladása következik. Ahogy híres könyvében írta: „A politika egyik alapvető célja kétségtelenül az, hogy megfelelő biztonságot nyújtson a súlyos nélkülözéssel szemben és szűkítse a meghiúsuló erőfeszítések és az ebből fakadó csalódások elkerülhető okainak körét. Ám ha azt akarjuk, hogy ezek az erőfeszítések sikerhez vezessenek, s ne számolják fel az egyéni szabadságot, akkor a piacon kívül kell megteremtenünk a biztonságot, a versenyt pedig hagynunk kell korlátozások nélkül működni. Bizonyos mértékű biztonság lényeges a szabadság megőrzéséhez, a legtöbb ember ugyanis csak akkor hajlandó elviselni a szabadsággal elkerülhetetlenül együtt járó kockázatot, ha az nem túlságosan nagy. (…..) Fontos, hogy újra megtanuljunk őszintén szembenézni a ténnyel: a szabadságnak ára van, s szabadságunk megőrzése érdekében, mint egyéneknek késznek kell lennünk a legsúlyosabb anyagai áldozatok meghozatalára is. Ha meg akarjuk őrizni a szabadságot el kell fogadnunk azt a meggyőződést, amire a szabadság rendje az angolszász országokban épült, s ami Benjamin Franklin megfogalmazásában egyéni és nemzeti életünkre egyaránt vonatkoztatható[15]:

Nem érdemelnek sem szabadságot, sem biztonságot azok, akik lényegi szabadságukat feladnák egy kevés átmeneti biztonságért.

A rendszerváltással hazánkban áldozatot hozni nem a jövőbeli kapitalista jólétért kellett, hanem azért, hogy hazánk ne legyen fizetésképtelen, ne kelljen minden megtakarításról, jövedelemről évekig lemondani a fizetésképtelenség káoszában. Emiatt legfeljebb arról az életszínvonalról kellett lemondani, amit hitelből és a családi ezüst eladásából finanszírozott a Kádár korszak kormánya, hogy politikai konszolidációt teremtsen, szabadság helyett. Az köztudott volt, hogy ez a jólét fenntarthatatlan. Ha csupán a gazdasági növekedés hanyatlásával, a finanszírozhatatlan és egyre növekvő adóssággal, az emiatti csőddel, mindenkinek a szocializmusban szerzett életszínvonala, vagyona, állása teljes elvesztésével kellett volna számolni – ami a tét volt –a rendszerváltás önmagában ezért is eléggé mozgósító erejű lett volna. Amiatt, hogy a hitelből finanszírozott viszonylag általános, bár eltérő színvonalú jólét fokozatosan távolodott, a szabadság meg nem pótolta a jövedelmi felzárkózás állami ígéretét, ezzel ködbe veszett a rendszerváltásért hozott és hozandó áldozat értelme is. Innét tovább erősödött az állam nyújtotta biztonság iránti igény, a szabadság, az azonos esély versenyében elért jobb jövedelempozició elérésének a reményéhez képest.

Igaz, a verseny szabadságával megnőtt annak is az esélye, hogy jobb jövedelemre, magasabb társadalmi statusra is szert tehet az, aki folyamatosan képezi magát, aki folyamatosan igazodik a piac kínálta esélyekhez, aki mobilitást tudja, akarja és képes választani. Ezzel azonban nem csak a felemelkedés esélye nőtt meg, hanem a lecsúszás kockázata is. Ebből a perspektívából sokkal vonzóbbá vált a szerény megélhetést biztosító, „jól szavazó”, „nyugdíjas” állás. Az állásbiztonság volt az államszocializmus egyik legfontosabb, és sokak szemében legfontosabb tulajdonsága. Ennek azonban az volt az ára, hogy a szocializmus látszólag biztosan állt és biztosan nem haladt. Igaz, a kádári szocializmus vonzóbb volt, mint a mai Észak-Korea, de csak azért, mert a három könyvet is vásárolni képes tanár fizetését a nyugati hitelek finanszírozták és az 1956-os magyar forradalom miatt „finomult a kín”, lehetett szabadon könyveket vásárolni, a tömeges bebörtönzése a másként gondolkodóknak megszűnt. A bizonytalanság valóban lélekromboló lehet, de a teljesítményhiány talán még inkább az. A teljesítményhiány miatti biztos és növekvő elmaradottságnak – ebben a „biztos” rendszerben - nincs egyéni, csak kollektív következménye. Abból, hogy a magyar útfüggőség miatt nagy a valószínűsége a nacionálpopulizmusnak (náci államkapitalizmus), meg a kommunista kisajátításnak (államszocializmus) nem következik, hogy ezek fenntarthatóak és egyénileg, vagy közösségileg vállalhatóak, ne kellene mindent megtenni a liberális, verseny- és teljesítményelvű, demokratikus rendszerváltásért.

A magyar történeti útfüggőség másik vonása éppen ez: a politikai nyomásgyakorlás.

A történeti útfüggőséget a magyar gazdaság mai sajátos duális szerkezete is tükrözi: a multik magas termelékenységű leányvállalatai és az alacsony termelékenységű kis- és mini-vállalkozások. Középütt szinte semmi. Ebben a szerkezetben nem igazán versenyképesek a kicsik, közöttük CSAK az boldogul, aki állami gazdákhoz törleszkedik, és NEM A VEVŐIT, DE PÁLYÁZATOT NYER. A néhány vállalkozás, aki a növekedés, a fejlesztés útját választja, gyorsan megtalálja irigyeit és nem a verseny gazdasági eszközeivel, hanem adófeljelentés és az állam „védelmi” pénzével fojtják el. Ahogyan éppen azokat találja el a „közteherviselés” sajátos, különadókra építő rendszere, akiktől éppen, hogy várható lenne új munkahelyek létrehozása, vagy a több beruházás, akik ki tudnának lépni a világpiacra a győzelem esélyével is. Persze, ez is csak ismétlődés. „A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének 1947 júniusi közgyűlésén Fellner Pál panaszolta: „Úgyszólván naponként raknak részben a kormány, részben az adott viszonyok új és új terheket az ipari termelés roskadozó vállaira, amelyek a páratlanul súlyos adóterheken felül, további oly megterhelést jelentenek, amelyek kifelé az ipari árakban jutnak kifejezésre, de amelyek tekintetében az ipar csak pénzbeszedő a kincstár részére.” (Két beszéd Bp.1947. 67. old.)[16]

Egy ország termelékenységét úgy is fel lehet fogni, mint az országban dolgozó egyének – férfiak és nők, fiatalok és idősek, képzettek és képzetlenek stb. – átlagát. Hazánk átlagos termelékenysége a rendszerváltás első húsz évében attól lett sokkal magasabb, mint az azt megelőző időszakban, mert a jól szervezett, fegyelmezettséget, jó minőséget, a hibák visszaszorítását jelentő folyamatok a multik leányvállalatainak a betelepülésével ugrásszerű fejlődést biztosítottak. A gond az, hogy a 80-as évek liberalizálásával (ld. GMK, VGMK, kisszövetkezet) létrejött több százezer kisvállalkozás erre nem volt képes és nem is volt hajlandó. Ehhez persze a hazai adottságok sem voltak igazán jók (ld. a kereslet, a piac mérete), de ami igazán hátráltatta a fejlődést, hogy mindenki úr akar lenni a saját háztartási költségeinek saját vállalkozásában való elszámolása, saját jövedelmeinek adó előli eltitkolása, a saját idejének elherdálása terén.

A legfontosabb akadálya, hogy jól szervezett középüzemek kerüljenek ki a kisvállalkozások soraiból: a szétaprózottság, a növekedéstől, a versenytől ennek a következményeitől, a nyilvánosságtól való félelem.

A sok százezer saját szuverén döntéséhez szokott kisvállalkozó közül egyikük sem szeretné meghozni azt az áldozatot, hogy bekapcsolódik abba a fegyelmező gépezetbe, amit a versenyvilágban működő vállalatbirodalmak beszállítói „élveznek”. Ami a 80-as években előny volt, most hátránnyá vált. Éppúgy, ahogy a görög, portugál, vagy a spanyol vállalkozók is védték „függetlenségüket” a versenytől és ezt várták el kormányuktól is. Ez végső soron azt eredményezni, hogy annak sincs napi 8 órán, évi 200-250 napon keresztül munkája, aki törné magát, hogy dolgozzon. Hazánkban ez a szemlélet a leginkább a mezőgazdaságban van jelen, hiszen a földalapú támogatás megszerzése kevésbé költséges (csak azt a képességet kell jól fenntartani, ami már régóta meg van: megkenni a hatóságot, a nadrágosokat, vagy részese kell lenni az „osztásnak”), mint a kultúrák kifejlesztése, az összeszerveződés a gépi megmunkálásban, a piacra termelésben, a minőségben. Ha nincsenek kihasználva a kapacitások, ha alacsonyak a termésátlagok, akkor fajlagosan drága az áru, a szolgáltatás, ez pedig egyenes oka az alacsony forgalomnak, ami viszont lehetetlenné teszi a vállalkozások növekedését. Ebben a hibás körben vergődnek a magyar kis és középvállalatok két évtizede óta.

A húzd meg ereszd meg gazdaságpolitika lüktetése erre a sajátos magyar útfüggőségre vezethető vissza. Jól illusztrálja ezt a menthetetlen helyzetet, hogy amikor a politika arra vállalkozott, hogy a piaci jövedelemegyenlőtlenséget némiképpen enyhíti 2002 és 2008 között, akkor kinyílt az olló a költségvetés bevételei és kiadásai között. A társadalmi csoportok jövedelmeiben megfigyelhető töredezettség, a személyi jövedelemadó-alap megoszlásának mintázata 1996 óta változatlan. A jövedelmi létra legmagasabb fokán álló két jövedelmi tized rendelkezik az összes bevallott összevont jövedelem felével. A legfelső tized részesedése– ha az összevont jövedelemhez még a külön adózó jövedelmek megoszlását is figyelembe vesszük – kirívóan aránytalan, közelíti a 40%-ot. Ebből következik, hogy az összes megfizetett egyenes adó több mint 60%-a tőlük, a legfelső két jövedelmi tizedtől származik. Figyelemreméltó az is, hogy a legalsó három jövedelmi tizednek a SZJA alapját képező jövedelmekből való részesedése nem éri el, az összes jövedelem 10%-át. A legalsó három és a legfelső kettő jövedelmi tized közé beszorult közepes jövedelmű (4.,5.,6.,7.,8.) összesen öt decilis mindössze a jövedelmek alig harmadát mondhatja magáénak, ráadásul a középső, mediánjövedelműek számarányukat tekintve egyre jobban csúsznak az alacsonyabb 4.-es és 5.ös jövedelmi tizedbe. A jövedelmeknek ez a megoszlása azt tükrözi, hogy a közepes jövedelműek is egyre inkább az alacsony termelékenységű, ezért alacsony jövedelemmel megfizetett munkahelyek felé sodródnak, ami miatt erősödik az állami újraelosztásra nehezülő nyomásuk.

Az ismétlődik, mint amit a hozzám hasonló középkorúak a gazdasági reform idejéből, 1968-ból még ismernek: a kiválasztottak boldogulnak, meg az a néhány, aki a piacon keményen és eredményesen dolgozik és értékesít. A felső jövedelmi tizedbe tartozók közteherviselése lesz alacsonyabb, ők a „nemzeti bajnokok”, az boldogul, aki benne van a brancsban, a maffiában.

Vannak, akik azt tartják, hogy kevés idő telt el a rendszerváltás óta, ezért nem tudott megváltozni az örökölt társadalmi szerkezet, a mélyben ható magyar modell, nem változott az útfüggőség. Persze, mások szerint ennek a húsz évnek elegendőnek kellett volna lennie, hiszen Szlovákia, vagy akár Románia is reménytelen helyzetből indulva ért el sokkal gyorsabb fejlődést, viszonylag jobban átlátható viszonyokat. Akik szerint elegendő kellett volna, hogy legyen az idő, azoknak igaza van abban, hogy nem az idő kevés az átalakulás óta, hiszen húsz év alatt – megfelelő politika és társadalmi konszenzus esetén – ennyi idő elég volt Dél-Korea, vagy Tajvan felemelkedéséhez. De látni kell, hogy ők a kivételek. Nálunk nem az idő kevés, hanem az öröklött társadalmi hordalék: a kapitalizmus- és versenyellenesség a sok. Áldozat nélkül nincs győzelem- tartja a népi mondás. Az a kialakult történeti út, amelyben a gazdagodó polgár járadékra vágyik, ezért a szavazóknak egyre nagyobb hányada nem a piacon (beleértve a munkapiacot is) elért jövedelmeiből, hanem az állami újraelosztás által számára biztosított kiegészítésből kíván fogyasztást vásárolni, ez a polgárokat függővé teszi a politikusoktól. Nem véletlen, hogy a polgárainak és vállalkozásainak hasonlóan állami védelmet építő Görögország és Portugália van hosszan tartóan a legnagyobb bajban hazánk mellett. Ők is a „magyar úton” járnak: sok kivétel, védelem a versenytől, állami pénzek szétterítése a rokonok, barátok és üzletfelek között. A magyar út sajnos nem egyedi: sok állam, kevés piac. Pedig elég lenne belelesni a német szocdemek bad gIodesberg-i programjába: „annyi piacot amennyi lehetséges, annyi államot amennyi szükséges!” - tartják a németek.

Hogy elhagyhatjuk-e valaha a magyar utat? Továbbra is kérdés. Írásom talán adott néhány szempontot ehhez. Hátha lesz most erő, hogy tegyünk erre egy kísérletet. Vegyük a végszót Mrozektől:

Ha a tragédia lehetetlen, a bohózat meg unalmas, nincs más hátra, mint a kísérlet.

(Mrozek: Tangó)

[1] Buchanan, James, A – Wagner, Richard E. (1977): Democracy in Deficit.New York, Academic Press, 133. old.

[2] Premchand, A. (1983): Government Budgeting and Expenditure Controls IMF Washington D.C., és Premchand, (1993) A.: Public Expenditure Management IMF, Washington D.C.

[3] Mankiw, N. Gregory: The Macroeconomist As Scientist And Engineer. (2006.June) NBER Working Papers 12349 http://www.nber.org/papers/w12349

[4] Friedman, Milton-Schwartz, J. Anna (1963.): A Monetary History of The United States 1867-1960. Princeton University Press.Princeton és Ld. Friedman (1986.)”Hogyan irányítsuk a monetáris politikát?” in. Infláció, Munkanélküliség, Monetarizmus. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 236-239.old.

[5] Reagan, Ronald (1981): „Government is not the solution to our problem. Government is the problem.” First Inaugural Address, January 20, 1981

[6] Friedman, Milton (1977): Infláció és Munkanélküliség. Journal of Political Economy Vol.85. Nobel Lecture. in Infláció, Munkanélküliség, Monetarizmus. KJK 1986. Bp. 240-263. old.

[7] Cukierman, Alex (1994): Central Bank Indepedemce and Monetary Control, The Economic Journal 104 November 1437-1448; (February 1996): The Economics of Central Banking in Holger,Wolf (ed.): Macroeconomic Policy and Financial Systems, The Macmillan Press. Bernanke, S. Ben (May 2010): Central Bank Independence, Transparency and Accountability Speech at the Institute for Monetary and Economic Studies Bank of Japan , Tokyo 25. May.

[8] Romer, D.Christina and H.David(Oct 2007): Do Tax Cuts Starve The Beast? The Effect of Tax Changes On Government Spending NBER Working Pappers No 13548

[9] Nordhaus, Wiiliam(1975): The Political Business Cycle. Review of Economic Studies. 42.évf. 2. szám. 169-190.

[10] Alesina, A.– Perotti,R (1994) The Political Economy of Budget Deficits. NBER Working Paper No. 4637.,1994.Febr.

[11] Persson, Torsten -Tabellini, Guido (2003): Do electoral cycles differ across political systems? IGIER. 232. Volume.

[12] Brander, A. és Drazen A(2005).: Political Budget Cycles in New versus Established Democracies Bank of Israel Research Department Discussion Paper.04. 2005 June

Brander, A. és Drazen, A(2006).: How Do Budget Deficits and Economic Growth Affect Reelection Prospects? Evidence from Large Cross-Section of Countries. 2006.april NBER Broking Papers W 11862.

[13] Alesina,Alberto+Glaeser,Edward+Sacerdote,Bruce(2001): Why Doesn’t the US Have a European-Style Welfare System? NBER Working Papers. 2001. October. No.8524.

[14] Hayek, Friedrich A(1991).: Út a szolgasághoz. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1991. Budapest XIV. old.

[15] Hayek, F.A.(1991): Út a szolgasághoz. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1991. Budapest.182.old.

[16] Idézi Berend T. Iván-Ránki György(1976)Közép-Kelet Európa gazdasági fejlődése a 19.-20. században Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1976.Budapest.600.old.:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images