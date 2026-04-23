Eddig tartott a reménykedés: sorra dőlnek le az európai gazdaság tartóoszlopai

A francia magánszektor üzleti aktivitása 14 havi mélypontra süllyedt áprilisban. A szolgáltatóipar visszaesése ugyanis felülírta a feldolgozóipar erősödő teljesítményét - derül ki az S&P Global csütörtökön közzétett előzetes felméréséből. A német gazdaságban hasonló folyamat rajzolódik ki: a feldolgozóipar helyzete enyhén romlott, de a szolgáltatószektor kilátásait mérő index jelentős gyengülése a kompozit index erős csökkenését idézte elő.

Vegyes képet mutatnak a francia beszerzésimenedzser-indexek

Az S&P Global francia szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) áprilisban 46,5 pontra esett a márciusi 48,8-ról. Ezzel elmaradt a Reuters által megkérdezett elemzők 48,5 pontos várakozásától. Az index 2025 februárja óta nem járt ilyen alacsony szinten. Az 50 pontos határ alatti érték a gazdasági aktivitás csökkenését jelzi.

A feldolgozóipari BMI ezzel szemben 52,8 pontra ugrott a márciusi 50,0-ról, így felülmúlta az elemzői konszenzus 49,5 pontos előrejelzését.

A feldolgozóipari rendelésállomány közel négy év után először bővült. Ennek oka, hogy a vállalatok a várható ellátási nehézségek és áremelkedések miatt előrehozták a beszerzéseiket.

A szolgáltatóipart és a feldolgozóipart egyaránt magában foglaló kompozit BMI ugyanakkor 47,6 pontra csökkent a márciusi 48,8-ról. Ez az érték szintén alulmúlta a 48,6 pontos piaci várakozást. Az S&P Global szerint az amerikai–izraeli–iráni háború nyomán keletkező inflációs nyomás érezhetően sújtja a vállalatokat.

A feldolgozóipari infláció tovább emelkedett áprilisban. A nyersanyagköltségek széles körben nőttek, a szállítás drágult, az ellátási láncok fennakadásai pedig felfelé nyomták az árakat

– mondta Joe Hayes, az S&P Global Market Intelligence vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy a magasabb szállítási költségek a szolgáltatószektort is egyre jobban terhelik.

A német gazdasági kilátások csaknem egy év után először romlottak

Az S&P Global által összeállított német kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) áprilisban 48,3 pontra esett a márciusi 51,9-ről. Ez jócskán alulmúlja a Reuters által megkérdezett elemzők 51,2 pontos várakozását. A mutató tavaly május óta először került az 50 pontos határ alá, amely a zsugorodást és a növekedést választja el egymástól.

A visszaesést elsősorban a szolgáltató szektor okozta, ahol a BMI 50,9-ről 46,9 pontra zuhant. Ez a legalacsonyabb szint 2022 vége óta.

A feldolgozóipari index növekedése is lassult, értéke 52,2-ről 51,2 pontra mérséklődött, de egyelőre még mindig bővülést jelez. Phil Smith, az S&P Global Market Intelligence gazdasági igazgatóhelyettese szerint azonban

figyelmeztető jelek mutatkoznak arra vonatkozóan, hogy hamarosan ez az ágazat is visszacsúszhat a zsugorodó tartományba.

Az új megrendelések állománya tavaly december óta a leggyorsabb ütemben csökkent.

Ezt leginkább a szolgáltatások iránti kereslet visszaesése okozta. A vállalatok a geopolitikai bizonytalanságok miatti vásárlói óvatosságra hivatkoztak. Eközben az inflációs nyomás is erősödött: kompozit beszerzési árak inflációja 2022 novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett, a szolgáltatási és a feldolgozóipari eladási árak pedig 35, illetve 39 hónapos csúcsot értek el.

Az üzleti várakozások 2024 szeptembere óta a legalacsonyabb szintre süllyedtek, több mint két és fél év alatt mindössze másodszor fordultak negatívba. A foglalkoztatottság tovább csökkent, így az elbocsátások immár közel két éve tartó sorozata folytatódott. Smith szerint azonban a munkahelyek leépülése egyelőre csak kismértékben gyorsult fel a háború kitörése előtti trendhez képest.

Forrás: Reuters

