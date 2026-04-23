Elérte a háborús válság a diétás kólát

A Hormuzi-szoros iráni blokádja február vége óta gyakorlatilag teljesen elvágta az Öböl menti térség exportját. Ez a régió adja a világ alumíniumtermelésének mintegy 9 százalékát. Indiában a legtöbb üdítőital műanyag palackos és dobozos kiszerelésben egyaránt kapható. A Diet Coke azonban csak alumíniumdobozban kerül forgalomba, így az ellátási zavar ezt a terméket
különösen súlyosan érinti.
Két Coca-Cola-forgalmazó szerdán arról tájékoztatta a Reuterst, hogy a vállalat értesítette őket a készletek mennyiségi korlátozásáról, illetve egyes megrendelések törléséről. "Leadjuk a rendeléseket, de azt a választ kapjuk, hogy a háború miatt hiány van" - mondta az egyik forgalmazó. A Coca-Cola nem kívánta kommentálni az ügyet.
Iparági források szerint az importált dobozok késése mellett a helyi indiai gyártás is megdrágult az energiahiány miatt.
Folyik némi termelés, de a disztribúciót korlátozzák, mert a vállalat nem tudja kielégíteni a teljes keresletet
- nyilatkozta egy ágazati vezető. Uttar Prades államban egy élelmiszerbolt-tulajdonos arról számolt be, hogy a korábban öt-hat órán belül teljesített Diet Coke-rendelések most késnek. A cég a hiányzó termék helyett a műanyag palackos Coke Zerót igyekszik értékesíteni.
India a Coca-Cola egyik kiemelt növekedési piaca. A vállalat 2024-2025-ös indiai árbevétele 50 milliárd rúpiát (533 millió dollárt) ért el, ami legalább 2021 óta a legmagasabb érték. A cukormentes élelmiszerek és italok piaci szegmense ráadásul dinamikusan bővül. A Grand View Research előrejelzése szerint 2030-ra a piac mérete eléri a 4,7 milliárd dollárt, ami a 2023-as érték több mint duplája.
