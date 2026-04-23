Európában tömegek fordultak erre a technológiára, hogy megússzák az energiaárak robbanását

A február végén kirobbant konfliktus egyaránt felhajtotta az olaj, a földgáz és a villamos energia árát. Ez a folyamat a háztartásokat és a vállalatokat is az alternatív megoldások felé tereli. Több mint fél tucat német, brit és holland energetikai nagykereskedővel, illetve szolgáltatóval készült interjúból kiderül, hogy egyes cégeknél a lakossági napelemek iránti kereslet a háború kezdete óta több mint a duplájára nőtt.
Mindez komoly lökést ad egy olyan technológiának, amely ugyan Európa teljes áramtermelő kapacitásának nagyjából harmadát biztosítja, ám tavaly közel egy évtized után először lassult az új telepítések üteme.
A német Solarhandel24 napelemes nagykereskedő nettó árbevétele márciusban közel 70 millió euróra, vagyis az egy évvel korábbi érték háromszorosára ugrott. A vállalat áprilisban is hasonló ütemű növekedésre számít – írja a Reuters.
A cég mintegy félmillió napelemet halmozott fel készleteiben, és körülbelül 85 fős létszámbővítést tervez.
Éves szinten az árbevételük a tavalyi mintegy 250 millióról idén akár 400 millió euróra is emelkedhet. A szintén német Enpal energetikai vállalatnál a megrendelések márciusban éves összevetésben 30 százalékkal, 130 millió euróra nőttek, míg áprilisra 33 százalékos emelkedést várnak.
Az iparági szereplők szerint a háztartások egyre inkább komplex rendszereket vásárolnak. A napelemek mellé akkumulátoros energiatárolót és elektromosautó-töltőt is telepítenek, hogy a megtermelt többletenergiát később felhasználhassák. Ez a tendencia az energiatárolók iránti keresletet is 40-50 százalékkal növelte. Az E.ON, Európa legnagyobb energiahálózat-üzemeltetője arról számolt be, hogy az ügyfélmegkeresések száma közel megduplázódott az előző évhez képest.
Az SMA Solar a világ harmadik legnagyobb invertergyártója, egyben az egyik utolsó jelentős európai napelemes berendezésgyártó. A vállalat részvényeinek árfolyama mintegy 50 százalékot emelkedett a háború kezdete óta.
A brit OVO Energy napelemes és fűtéstechnikai üzletágában az áprilisi értékesítés nagyjából a tízszerese volt az egy évvel korábbinak. „A keresleti ugrást olyan strukturális átrendeződésnek tartjuk, amelyet a jelenlegi geopolitikai események csupán felgyorsítanak, nem pedig előidéznek” – nyilatkozta Ed Janvrin, az OVO Energy napelemes divíziójának vezetője a Reutersnek.
A kínai napelemgyártók ugyanakkor óvatosabbak: úgy vélik, hogy a háborúhoz köthető globális keresletbővülés nem lesz elegendő az ágazati túlkínálat érdemi csökkentéséhez.
Ennek oka, hogy egyedül Kína termelési kapacitása majdnem kétszeresen fedezi az idei várható világkeresletet. A napelempanelek közel 90 százaléka továbbra is Kínából érkezik, ami élesen rávilágít az európai energiafüggetlenségi törekvések korlátaira.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
