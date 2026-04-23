Európában tömegek fordultak erre a technológiára, hogy megússzák az energiaárak robbanását
Az iráni háború kitörése óta Európa-szerte meredeken nő a kereslet a lakossági napelemes rendszerek iránt. Az ingatlantulajdonosok az elszabaduló energiaárak ellen keresnek védelmet, miközben az iparági szereplők már strukturális átrendeződésről beszélnek.

A február végén kirobbant konfliktus egyaránt felhajtotta az olaj, a földgáz és a villamos energia árát. Ez a folyamat a háztartásokat és a vállalatokat is az alternatív megoldások felé tereli. Több mint fél tucat német, brit és holland energetikai nagykereskedővel, illetve szolgáltatóval készült interjúból kiderül, hogy egyes cégeknél a lakossági napelemek iránti kereslet a háború kezdete óta több mint a duplájára nőtt.

Mindez komoly lökést ad egy olyan technológiának, amely ugyan Európa teljes áramtermelő kapacitásának nagyjából harmadát biztosítja, ám tavaly közel egy évtized után először lassult az új telepítések üteme.

Vállalati Energiamenedzsment 2026
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

A német Solarhandel24 napelemes nagykereskedő nettó árbevétele márciusban közel 70 millió euróra, vagyis az egy évvel korábbi érték háromszorosára ugrott. A vállalat áprilisban is hasonló ütemű növekedésre számít – írja a Reuters.

A cég mintegy félmillió napelemet halmozott fel készleteiben, és körülbelül 85 fős létszámbővítést tervez.

Éves szinten az árbevételük a tavalyi mintegy 250 millióról idén akár 400 millió euróra is emelkedhet. A szintén német Enpal energetikai vállalatnál a megrendelések márciusban éves összevetésben 30 százalékkal, 130 millió euróra nőttek, míg áprilisra 33 százalékos emelkedést várnak.

Az iparági szereplők szerint a háztartások egyre inkább komplex rendszereket vásárolnak. A napelemek mellé akkumulátoros energiatárolót és elektromosautó-töltőt is telepítenek, hogy a megtermelt többletenergiát később felhasználhassák. Ez a tendencia az energiatárolók iránti keresletet is 40-50 százalékkal növelte. Az E.ON, Európa legnagyobb energiahálózat-üzemeltetője arról számolt be, hogy az ügyfélmegkeresések száma közel megduplázódott az előző évhez képest.

Az SMA Solar a világ harmadik legnagyobb invertergyártója, egyben az egyik utolsó jelentős európai napelemes berendezésgyártó. A vállalat részvényeinek árfolyama mintegy 50 százalékot emelkedett a háború kezdete óta.

AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

A brit OVO Energy napelemes és fűtéstechnikai üzletágában az áprilisi értékesítés nagyjából a tízszerese volt az egy évvel korábbinak. „A keresleti ugrást olyan strukturális átrendeződésnek tartjuk, amelyet a jelenlegi geopolitikai események csupán felgyorsítanak, nem pedig előidéznek” – nyilatkozta Ed Janvrin, az OVO Energy napelemes divíziójának vezetője a Reutersnek.

A kínai napelemgyártók ugyanakkor óvatosabbak: úgy vélik, hogy a háborúhoz köthető globális keresletbővülés nem lesz elegendő az ágazati túlkínálat érdemi csökkentéséhez.

Ennek oka, hogy egyedül Kína termelési kapacitása majdnem kétszeresen fedezi az idei várható világkeresletet. A napelempanelek közel 90 százaléka továbbra is Kínából érkezik, ami élesen rávilágít az európai energiafüggetlenségi törekvések korlátaira.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

