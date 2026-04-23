Global Finance: Magyarországnak stratégiai fordulatra van szüksége két kulcsterületen is

Orbán Viktor tizenhat év után, április 12-én veszítette el a hatalmat Magyar Péterrel és a TISZA párttal szemben. A politikai fordulat idején a magyar gazdaság éppen kilábalni látszik a 2023 és 2025 között tapasztalt stagnálásból - áll a Global Fiance elemzésében. A Fitch Ratings idénre 2,3, 2027-re pedig 2,6 százalékos GDP-növekedést prognosztizál. Ezt a bővülő kormányzati kiadások, a belföldi kereslet fellendülése, valamint az autó- és akkumulátoripari beruházások hajthatják.
Az előrejelzések szerint az infláció a tavalyi 4,5 százalékról várhatóan 3,5 százalékra mérséklődik. A fő kockázatot azonban a költségvetési fegyelem lazulása jelenti. A hitelminősítő decemberben negatívra rontotta az ország államadós-besorolásának kilátását, miután a költségvetési hiány tavaly elérte az 5 százalékot, idén pedig 5,6 százalékra nőhet. Az államadósság a GDP mintegy 75 százalékát teszi ki, ami a régió legmagasabb értéke.
A külföldi működőtőke-beruházások (FDI) területén Magyarország tavaly több mint 7 milliárd eurónyi tőkebefektetést és beruházási szándékot vonzott.
Összesen 108 új projekt indult az autóiparban, az akkumulátorgyártásban, az elektronikában, az infokommunikációs szektorban és a vegyiparban. Az Egyesült Államok különösen aktív: Donald Trump elnök beiktatása óta 17 új projektet jelentettek be. Kína az elmúlt két évben a magyar FDI több mint felét adta.
- A projektek közül kiemelkedik a CATL 7,34 milliárd eurós akkumulátorgyár-beruházása, amely Magyarországot a világ negyedik legnagyobb termelőjévé teheti az elektromos járművek piacán.
- Az európai befektetők közül a Mercedes-Benz kecskeméti üzemének bővítése számít jelentősnek. A beruházás révén a gyár évi 350 ezer elektromos jármű gyártására lesz képes, és egy háromezer fős kutatás-fejlesztési (K+F) központot is magában foglal majd. A BMW mintegy 2 milliárd eurós elektromosautó-üzemet tervez.
- Harmadsorban a cseh CSG fegyvergyártó megvásárolja a 4iG Space & Defence Technologies 49 százalékát, ami egyúttal 37 százalékos részesedést jelent a győri Rába-csoportban. Az ügylet keretében kétezer Tátra teherautót gyártanak a magyar hadsereg számára. Ez a délkelet-ázsiai exporttal kiegészülve akár egymilliárd eurós forgalmat is generálhat. Elemzők szerint ez a folyamat a közép-európai védelmi ipar jelentős átrendeződését jelzi.
A befektetésösztönzés költségei azonban a Global Finance elemzése szerint aggasztóak.
Marcin Tomaszewski, az EBRD szakértője arra figyelmeztet, hogy Magyarország 2020 és 2024 között a GDP összesen 12,6 százalékát költötte állami támogatásokra. Ez az arány 2023-ban a GDP 2,9 százalékát tette ki, ami az EU-átlag csaknem háromszorosa.
A hazai gazdaságra gyakorolt tovagyűrűző hatás ehhez képest korlátozott. Ennek oka, hogy sok projekt kifejezetten összeszerelő jellegű, így az ilyen kapacitások könnyen áthelyezhetők alacsonyabb költségű országokba. Tomaszewski szerint
a kormánynak a külföldi tőke és a hazai kkv-szektor, illetve a nemzetgazdaság egésze közötti kapcsolatok erősítésére kellene összpontosítania. Emellett nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a magasabb hozzáadott értékű, kutatás-fejlesztési elemeket tartalmazó beruházásokra.
A zöldgazdaságban rejlő potenciál szintén nagyrészt kihasználatlan
- áll a Global Finance elemzésében. Magyarország a napenergia terén figyelemre méltó eredményeket ért el: az áramtermelés közel 28 százaléka napelemes rendszerekből származik, ami globálisan is kiemelkedő arány. Emellett a közelmúltbeli jogszabályi változásoknak köszönhetően a szélenergia-fejlesztés is megindult.
Hálózati kapacitásbővítés és megfelelő energiatárolási megoldások nélkül azonban a napenergia arányának növekedése gyakorlatilag elérte a plafonját, így továbbra is a földgáz marad az energiarendszer gerince.
A befektetők a TISZA párt győzelmétől elsősorban azt várják, hogy hozzájárul a Brüsszel által átláthatósági és jogállamisági aggályok miatt visszatartott, mintegy 18 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításához.
Ezeknek a pénzeknek a lehívása a gazdasági növekedést és a hosszú távú befektetői bizalmat egyaránt érdemben erősítené.
Apokaliptikus jelenetek: mérgező, fekete eső hullik az égből a súlyos ukrán támadás után, nagy a baj az orosz városban
Egy dróncsapás okozott katasztrófát.
Példátlan adatszivárgás: az utolsó pillanatban lépett a kormány, mielőtt eladták volna a gigantikus egészségügyi adatbázist
Tizenöt év alatt gyűjtött adat került veszélybe.
Súlyos felvételek: bevetést hajtott végre Irán elit gárdája – Most jön az igazi fordulat a Hormuzi-szorosnál?
Polgári célpontokat támadtak.
Átléptek egy lélektani határt a hazai új lakások árai március végére: mutatjuk, mire kell készülnie annak, aki most vásárolna
Megjelent a Duna House és az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont közös elemzése.
Nagyot ugrott a magyar bizalmi index a választások előtt
A GKI tette közzé friss adatait.
Bejelentette a Mol: itt az első orosz olajszállítmány a Barátság vezetékről!
Mutatjuk a fontos részleteket.
Földindulás Magyarország szomszédjában: tömegével távoztak a miniszterek, teljes politikai káosz jöhet
Kisebbségi kormányzásba kezdene Ilie Bolojan, de már a jövő héten leválthatják.
Nagy pénzt hozhat neked, ha Magyarország komolyan veszi az euróbevezetést
Mit szólnál egy évi 9%-os állampapír hozamhoz? Ha Magyarország hitelesen az euróbevezetés pályájára lép, egy ma megvásárolt 10 éves magyar kötvény pontosan ezt hozhatja a következő 3 év
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
10 gyakori HR és munkaügyi hiba, amely komoly kockázatot jelenthet a vállalatok számára
Sok vállalat még mindig adminisztratív háttérfunkcióként tekint a HR és munkaügyi működésre. A jogszabályi megfelelés, a dokumentáció pontossága és a szakmailag megalapozott folyamatok ki
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Történelmi olajválság közben is csúcson a tőzsdék – Megőrültek a piacok?
Miért nem árazza a piac a Hormuzi-szoros lezárását?
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.