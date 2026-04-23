Global Finance: Magyarországnak stratégiai fordulatra van szüksége két kulcsterületen is

Orbán Viktor tizenhat év után, április 12-én veszítette el a hatalmat Magyar Péterrel és a TISZA párttal szemben. A politikai fordulat idején a magyar gazdaság éppen kilábalni látszik a 2023 és 2025 között tapasztalt stagnálásból - áll a Global Fiance elemzésében. A Fitch Ratings idénre 2,3, 2027-re pedig 2,6 százalékos GDP-növekedést prognosztizál. Ezt a bővülő kormányzati kiadások, a belföldi kereslet fellendülése, valamint az autó- és akkumulátoripari beruházások hajthatják.

Az előrejelzések szerint az infláció a tavalyi 4,5 százalékról várhatóan 3,5 százalékra mérséklődik. A fő kockázatot azonban a költségvetési fegyelem lazulása jelenti. A hitelminősítő decemberben negatívra rontotta az ország államadós-besorolásának kilátását, miután a költségvetési hiány tavaly elérte az 5 százalékot, idén pedig 5,6 százalékra nőhet. Az államadósság a GDP mintegy 75 százalékát teszi ki, ami a régió legmagasabb értéke.

A külföldi működőtőke-beruházások (FDI) területén Magyarország tavaly több mint 7 milliárd eurónyi tőkebefektetést és beruházási szándékot vonzott.

Összesen 108 új projekt indult az autóiparban, az akkumulátorgyártásban, az elektronikában, az infokommunikációs szektorban és a vegyiparban. Az Egyesült Államok különösen aktív: Donald Trump elnök beiktatása óta 17 új projektet jelentettek be. Kína az elmúlt két évben a magyar FDI több mint felét adta.

A projektek közül kiemelkedik a CATL 7,34 milliárd eurós akkumulátorgyár-beruházása, amely Magyarországot a világ negyedik legnagyobb termelőjévé teheti az elektromos járművek piacán.

Az európai befektetők közül a Mercedes-Benz kecskeméti üzemének bővítése számít jelentősnek. A beruházás révén a gyár évi 350 ezer elektromos jármű gyártására lesz képes, és egy háromezer fős kutatás-fejlesztési (K+F) központot is magában foglal majd. A BMW mintegy 2 milliárd eurós elektromosautó-üzemet tervez.

Harmadsorban a cseh CSG fegyvergyártó megvásárolja a 4iG Space & Defence Technologies 49 százalékát, ami egyúttal 37 százalékos részesedést jelent a győri Rába-csoportban. Az ügylet keretében kétezer Tátra teherautót gyártanak a magyar hadsereg számára. Ez a délkelet-ázsiai exporttal kiegészülve akár egymilliárd eurós forgalmat is generálhat. Elemzők szerint ez a folyamat a közép-európai védelmi ipar jelentős átrendeződését jelzi.

A befektetésösztönzés költségei azonban a Global Finance elemzése szerint aggasztóak.

Marcin Tomaszewski, az EBRD szakértője arra figyelmeztet, hogy Magyarország 2020 és 2024 között a GDP összesen 12,6 százalékát költötte állami támogatásokra. Ez az arány 2023-ban a GDP 2,9 százalékát tette ki, ami az EU-átlag csaknem háromszorosa.

A hazai gazdaságra gyakorolt tovagyűrűző hatás ehhez képest korlátozott. Ennek oka, hogy sok projekt kifejezetten összeszerelő jellegű, így az ilyen kapacitások könnyen áthelyezhetők alacsonyabb költségű országokba. Tomaszewski szerint

a kormánynak a külföldi tőke és a hazai kkv-szektor, illetve a nemzetgazdaság egésze közötti kapcsolatok erősítésére kellene összpontosítania. Emellett nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a magasabb hozzáadott értékű, kutatás-fejlesztési elemeket tartalmazó beruházásokra.

A zöldgazdaságban rejlő potenciál szintén nagyrészt kihasználatlan

- áll a Global Finance elemzésében. Magyarország a napenergia terén figyelemre méltó eredményeket ért el: az áramtermelés közel 28 százaléka napelemes rendszerekből származik, ami globálisan is kiemelkedő arány. Emellett a közelmúltbeli jogszabályi változásoknak köszönhetően a szélenergia-fejlesztés is megindult.

Hálózati kapacitásbővítés és megfelelő energiatárolási megoldások nélkül azonban a napenergia arányának növekedése gyakorlatilag elérte a plafonját, így továbbra is a földgáz marad az energiarendszer gerince.

A befektetők a TISZA párt győzelmétől elsősorban azt várják, hogy hozzájárul a Brüsszel által átláthatósági és jogállamisági aggályok miatt visszatartott, mintegy 18 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításához.

Ezeknek a pénzeknek a lehívása a gazdasági növekedést és a hosszú távú befektetői bizalmat egyaránt érdemben erősítené.

