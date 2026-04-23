  • Megjelenítés
Itt a kőkemény javaslat: elvennék a nyugdíjat azoktól a képviselőktől, akik súlyos bűnöket követtek el
Gazdaság

Portfolio
Kétpárti törvényjavaslatot nyújtottak be az amerikai Kongresszusban. A tervezet megvonná az adófizetők által finanszírozott kongresszusi nyugdíjat azoktól a törvényhozóktól, akiket súlyos bűncselekmények, például szexuális visszaélések vagy erőszakos cselekmények miatt ítéltek el – írja a Pension Policy International.

A "Congressional Pension Integrity Act" nevű jogszabálytervezetet demokrata és republikánus képviselők közösen mutatták be. A kezdeményezést Suhas Subramanyam demokrata és Anna Paulina Luna republikánus képviselő vezeti, munkájukat további négy társbeterjesztő segíti. A javaslat lényege, hogy

a kongresszusi tagok ne tarthassák meg az adófizetők által finanszírozott nyugdíjukat, ha hivatali idejük alatt súlyos bűncselekményt követnek el.

A hatályos jogszabályok szerint jelenleg az erőszakos bűncselekményekért elítélt kongresszusi tagok is megtarthatják a nyugdíjukat – a beterjesztők szerint ez elfogadhatatlan. Úgy vélik, az eddigi elszámoltathatósági normák nem nyújtanak elegendő garanciát, így az új szabályozással ezt a joghézagot szüntetnék meg.

A törvényjavaslat a bűncselekmények széles körére kiterjed. Lefedi a nemi erőszakot, a szexuális zaklatást, a kiskorúak szexuális bántalmazását és az emberkereskedelmet, továbbá kiterjed az összeférhetetlenségre, a választási csalásra, a sikkasztásra, az igazságszolgáltatás akadályozására és a kampányfinanszírozási szabályok megsértésére is. A nyugdíjmegvonás azokat is érintené, akik a Képviselőház etikai szabályzatát megsértve szexuális kapcsolatot létesítenek a munkatársaikkal, vagy zaklatják őket.

Még több Gazdaság

Emily Randall demokrata képviselő kiemelte, hogy a korrupció, a megvesztegetés és a hazaárulás miatt elítélt kongresszusi tagoktól már ma is megvonják a nyugdíjat. A politikus hozzátette, hogy ugyanezt az elvet a szexuális bűncselekmények esetében is szigorúan érvényesíteni kell.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility