Lángok csaptak fel egy magyarországi gyárban, dolgozók kerültek kórházba, vizsgálat indul

A tűz este tíz óra körül ütött ki az üzem összeszerelő részlegén, ahol egy kommunális hulladékgyűjtő kapott lángra. A vállalat tájékoztatása szerint a belső biztonsági rendszer azonnal aktiválódott. A helyi létesítményi tűzoltóság alig két perc alatt elfojtotta a lángokat. A cég hangsúlyozta, hogy az eset nem érintette a gyártóberendezéseket és a zárt technológiát. Az üzem működése a biztonsági protokollok végrehajtása után hamar helyreállt.

A pontos körülményeket a vállalat belső vizsgálat keretében tisztázza.

A történtekre szerdán Nagy Ervin, a Tisza Párt dunaújvárosi országgyűlési képviselője hívta fel a figyelmet. A politikus a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy több dolgozó is kórházba került füstmérgezés gyanújával. Egyúttal felszólította a vállalat vezetését a munkavállalói érdekképviseletek teljes körű tájékoztatására. Kilátásba helyezte továbbá, hogy ellenkező esetben a munkavédelmi hatósághoz fordul.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal megerősítette, hogy az érintett dolgozókat valóban kórházban vizsgálták ki. Mivel azonban egyikük sem szenvedett sérülést, már mindannyian hazamehettek. A hatóság tájékoztatása szerint az üzemben nem keletkezett jelentős anyagi kár. A helyszíni szemlét követően a kormányhivatal tűzvédelmi, iparbiztonsági, valamint környezetvédelmi eljárást indított. A tűz keletkezésének pontos okát a katasztrófavédelem fogja megállapítani.

