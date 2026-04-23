Lángok csaptak fel egy magyarországi gyárban, dolgozók kerültek kórházba, vizsgálat indul
Lángok csaptak fel egy magyarországi gyárban, dolgozók kerültek kórházba, vizsgálat indul

Hétfő este tűz keletkezett az iváncsai SK ON akkumulátorgyárban. Bár az eset kapcsán felmerült a dolgozók füstmérgezésének gyanúja, az orvosi vizsgálatok igazolták, hogy senki sem sérült meg. Az incidens miatt a hatóságok átfogó vizsgálatot indítottak - jelentette a Telex.

A tűz este tíz óra körül ütött ki az üzem összeszerelő részlegén, ahol egy kommunális hulladékgyűjtő kapott lángra. A vállalat tájékoztatása szerint a belső biztonsági rendszer azonnal aktiválódott. A helyi létesítményi tűzoltóság alig két perc alatt elfojtotta a lángokat. A cég hangsúlyozta, hogy az eset nem érintette a gyártóberendezéseket és a zárt technológiát. Az üzem működése a biztonsági protokollok végrehajtása után hamar helyreállt.

A pontos körülményeket a vállalat belső vizsgálat keretében tisztázza.

A történtekre szerdán Nagy Ervin, a Tisza Párt dunaújvárosi országgyűlési képviselője hívta fel a figyelmet. A politikus a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy több dolgozó is kórházba került füstmérgezés gyanújával. Egyúttal felszólította a vállalat vezetését a munkavállalói érdekképviseletek teljes körű tájékoztatására. Kilátásba helyezte továbbá, hogy ellenkező esetben a munkavédelmi hatósághoz fordul.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal megerősítette, hogy az érintett dolgozókat valóban kórházban vizsgálták ki. Mivel azonban egyikük sem szenvedett sérülést, már mindannyian hazamehettek. A hatóság tájékoztatása szerint az üzemben nem keletkezett jelentős anyagi kár. A helyszíni szemlét követően a kormányhivatal tűzvédelmi, iparbiztonsági, valamint környezetvédelmi eljárást indított. A tűz keletkezésének pontos okát a katasztrófavédelem fogja megállapítani.

