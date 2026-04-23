Magyar Hang: Polt Pétert azonnali lemondásra szólította fel Szabó Marcel alkotmánybíró

A Magyar Hang értesülései szerint a rendkívül feszült hangulatú ülésen felolvasott nyilatkozatot nem követte vita. Maga Polt Péter sem reagált a felszólításra.

Polt Pétert 2025-ben választotta meg tizenkét évre az Alkotmánybíróság élére az akkori kormánypárti többség. Ő korábban a Fidesz tagja volt, majd összesen huszonegy évig tevékenykedett legfőbb ügyészként. Ügyészi munkásságát számos kritika érte. Ezek főként a fideszes szereplőket érintő büntetőeljárások elmaradása, furcsa lezárása vagy indokolatlan elhúzódása miatt fogalmazódtak meg.

A választásokon kétharmados győzelmet arató Tisza Párt elnöke, a leendő miniszterelnök,

Magyar Péter már többször követelte a távozását. Az elnök azonban eddig nem mutatott hajlandóságot az önkéntes lemondásra.



A távozást kezdeményező Szabó Marcel 2016 óta tagja a testületnek. A múltban is többször képviselt a kormányzati szándékkal ellentétes álláspontot. Legutóbb a választások előtt, idén márciusban ő volt az egyetlen alkotmánybíró, aki különvéleményt fogalmazott meg egy nagy port kavaró ügyben. A testület akkor úgy határozott, hogy a közpénzből működő közmédiának nem kötelező kiegyensúlyozottan tájékoztatnia a közösségi oldalain. Szabó azonban ezzel a döntéssel nem értett egyet.

