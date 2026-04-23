Magyar Péter holnap bejelenti az oktatási minisztert!

Magyar Péter azt írta a Facebook-oldalán:
Pénteken bejelentem a Tisza-kormány újabb minisztereit. Köztük a leendő oktatási minisztert is.
Az oktatási miniszter személye kényes kérdés. Múlt héten pénteken, amikor megkezdődtek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások a Országházban, Magyar Péter azt mondta: az oktatási és kulturális miniszter személyéről még nem született döntés.
Az elnök tehát akkor cáfolta azt az értesülést, hogy hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere, de egyúttal nem zárta ki, hogy ő lesz.
Magyar akkor azt mondta:
"a Telex kiszivárogtatott egy nevet, látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok az interneten. Én azt szeretném nektek mondani, hogy eddig is igyekeztünk transzparensen eljárni, és ezután is így fogunk. (…) Bárkiről is legyen szó, szeretnék mindenkit megkérni a "verbális lincselés" leállítására, főleg, ha tisztességes emberekről van szó – mondta, majd leszögezte:
Hogy konkrét legyek, az oktatási és kulturális (miniszteri - a szerk.) pozícióért több jelölt is van jelenleg is, és nem született végleges döntés. (...) Végül is a felhatalmazás és a felelősség a miénk, személy szerint az enyém is, úgyhogy bizalmat, türelmet és békességet szeretnék kérni.
Rubovszky Rita jelentős hazai és nemzetközi oktatási tapasztalattal rendelkezik. Éveken át tanított a fővárosi Móricz Zsigmond Gimnáziumban és a Kodály Zoltán Kórusiskolában. Egy évtizeden keresztül nyelvvizsgáztatóként is tevékenykedett.
A Tisza Párt oktatási programja mélyreható reformokat irányoz elő. Legfontosabb ígéreteik közé tartozik egy önálló oktatási minisztérium felállítása és a Klebelsberg Központ jelenlegi formájának megszüntetése. Továbbá célul tűzték ki az iskolák, valamint a pedagógusok szakmai autonómiájának és szabadságának visszaállítását.
