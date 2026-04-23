Megérkezett a fordulat: másfél év után kapcsolt újra válságüzemmódba Európába

Az S&P Global által összeállított kompozit beszerzésimenedzser-index (PMI) az eurózónában áprilisban 48,6 pontra csökkent a márciusi 50,7-ről.
Ezzel a mutató a bővülést és a zsugorodást elválasztó 50 pontos küszöbérték alá süllyedt.
Az elemzők 50,1 pontra számítottak, így az adat negatív meglepetést okozott. A romlás elsősorban a szolgáltatószektornak tulajdonítható. Ebben az ágazatban az iráni háború miatti bizonytalanság érezhetően visszafogta a fogyasztói keresletet.
Németországban az ipar viszonylag jól tartotta magát, miközben a szolgáltatószektor teljesítménye zuhant. Franciaországban a feldolgozóipar 2022 óta a legerősebb eredményét nyújtotta, de a szolgáltatások itt is visszaestek. Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető gazdasági elemzője szerint a vállalati hangulat 2022 vége óta nem volt ilyen borús. Ezzel párhuzamosan a fogyasztói bizalom is hasonlóan gyenge képet mutat.
Az Európai Központi Bankot (EKB) különösen aggaszthatják ezek az adatok. Bár az infláció már jóval meghaladja a 2 százalékos célt, a jegybank a hónap végi ülésén várhatóan kivár a kamatmódosítással. A döntéshozók ugyanis tisztábban akarják látni, hogy mennyire tartósak az ársokkok. A piacok mindenesetre év végéig két kamatemelést áraznak be.
A feldolgozóipar relatív ellenálló képességével kapcsolatban Williamson óvatosságra intett. A szektor növekedése szerinte nagyrészt annak köszönhető, hogy
a vállalatok a várható további áremelkedések és ellátási zavarok miatt igyekeznek készleteket felhalmozni.
Ez azonban nem jelent valódi keresletnövekedést.
Az inflációs oldalon nemcsak az energiaárak emelkedése okoz gondot. Szintén problémát jelent a nyersanyagok széles körű drágulása, valamint a kínálati szűkösséggel párosuló erős kereslet. Williamson rámutatott, hogy a koronavírus-járvány időszakát leszámítva 2000 óta nem tapasztaltak ekkora költségnyomást. Az EKB márciusi előrejelzése szerint a GDP 2026-ban 0,9 százalékkal, 2027-ben pedig 1,3 százalékkal nőhet. A jegybanki tisztviselők ugyanakkor elismerték, hogy egy elhúzódó háború esetén a gazdasági növekedés ennél jóval gyengébb is lehet.
A térség kormányai részben ellensúlyozni tudják a negatív hatásokat. A német védelmi és infrastrukturális kiadásokat fedező, több százmilliárd eurós csomag például tompíthatja a gazdasági visszaesést. Emellett több ország közvetlen támogatásokkal próbálja enyhíteni az üzemanyag- és energiaárak emelkedésének a háztartásokra gyakorolt hatásait.
