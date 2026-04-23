Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára

Hosszú idő után a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik péntektől.

A csökkenő tendencia után pedig a piaci átlagárak a gázolaj esetében is lecsökkentek 700 forint alá: 2026.04.23-án:

95-ös benzin: 661 Ft/liter

Gázolaj: 698 Ft/liter

A benzin piaci ára 66 forinttal magasabb, mint az 595 forintos védett ár. A gázolaj piaci ára pedig 83 forinttal kerül többe, mint a 615 forintos védett ár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images