Megkongatták a vészharangot: hatalmas hiány jön a világ egyik legfontosabb nyersanyagából - mutatjuk a dátumot

A Canaccord szerdán közzétett elemzésében

"érdemi piaci deficitet" vetít előre 2026-tól,

a kínálat szűkülése ugyanis bőven ellensúlyozza a rövid távú keresletcsökkenést. Az elemzők szerint még ha a lítiumárak 2027–2028-ra emelkednének is, és ez kínálatbővülést váltana ki, a létrejövő többlettermelés akkor sem lenne elegendő a kereslet várható növekedésének fedezésére.

Az utóbbi hónapokban a lítium ára jelentősen megemelkedett a kínálatszűküléssel kapcsolatos aggodalmak miatt. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy a világ egyik vezető lítiumtermelőjének számító Kínában felfüggesztették egy kulcsfontosságú bánya működését. Emellett idén Zimbabwe, amely szintén meghatározó kitermelő ország, betiltotta a nyers lítium exportját, ami tovább súlyosbította a helyzetet.

A Canaccord előrejelzése nem számol további kínai vagy egyéb ellátási zavarokkal. Amennyiben ilyenek mégis bekövetkeznének, a hiány a jelenleg becsült 2035-ös határon túlra is kitolódhat. Az elemzők hangsúlyozták, hogy

a lítiumpiacnak hosszú távon "jelentős" beruházásokra lesz szüksége az új kapacitások kiépítéséhez.

Ez még abban az esetben is igaz, ha nem jelentkeznek további kínálati kockázatok, és a kereslet sem változik drasztikusan.

