Meglepetésre emelkedett a betegek száma az influenzaszezon vége felé

Az influenzaszezonként ismert időszak az év tizenhatodik hetében kisebb meglepetést okozva több beteget termelt, viszont legalább a kórházi fronton javult a helyzet. A kórházi kezelések harmadát még mindig a légúti óriássejtes vírus (RSV) okozta. Eközben a hepatitis A fertőzések száma tovább nőtt, bár a kumulált szám szerencsére már alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Fő adatok a 16. hétről:

kisebb meglepetésre nőtt az akut légúti fertőzés tüneteivel és inluenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma;

száma; a súlyos akut légúti fertőzéssel kórházban kezeltek száma 22%-kal 161-re esett;

22%-kal 161-re esett; míg az elmúlt három szezonnal összehasonlítva a 15. héten volt a legmagasabb a kórházban kezeltek aránya az összes akut légúti megbetegedéssel orvoshoz fordulók számához képest, itt is javulást látunk;

az összes akut légúti megbetegedéssel orvoshoz fordulók számához képest, itt is javulást látunk; már csak kilencen igényeltek intenzív/szubintenzív ellátást, ami a súlyos esetek 7,2 százaléka és csökkenést mutat a 15. heti számokhoz képest (14, 8,7%).

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az év 16. hetében (április 13-19.) az országban 128 900 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 26,4%-kal többen, mint a 15. héten, és 11 200 influenzaszerű (ILI) tünetekkel, ami 9,8%-os heti növekedést mutat. (A grafikonról jól látszik azonban, hogy az ilyen megugrások nem éppen ritkák - két éve kicsit előbb, tavaly kicsit később, de ugyanezt láthattuk. Innen rögtön jöhet egy korrekció, de nem zárhatunk ki egy újabb emelkedést sem.)

A 16. heti ARI szám alacsonyabb, mint két és három évvel ezelőtt ilyenkor, de magasabb, mint egy éve.

Az ILI szám a 16. héten csak 2023-ben ilyenkor volt egy kicsivel magasabb.

Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 8,7%-ra csökkent 10%-ról.

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta a második legmagasabb 16. heti számot láthatjuk idén.

Bár a vizsgált minták teljes száma a 16. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

Pozitivitási ráták: RSV-s emelkedés, esés, emelkedés, esés

Az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál tavaly az 51. héten következett be a fordulat, majd az RSV idén a 10. héten átvette a vezetést, amire korábban a 12-15. hét környékén került sor. A 12. héten még jobban elszakadt "társaitól" és már a 35%-ot közelítette az aránya. Egy korrekciót követően ismét emelkedésnek indult és a 15. héten újra 25%-on állt, majd múlt héten innen esett vissza 20,5%-ra.

Az alábbi három grafikon közül a koronavírus pozitivitási rátákat ábrázolón általánosságban az előző három szezonnál enyhébb időszakot látunk idén.

Az influenza pozitivitási rátáját mutatót annyiban emelnénk ki, hogy az elmúlt három szezonhoz képest idén a legalacsonyabb a szám immár tizedik hete.

Az RSV-grafikon épp az ellenkező okból érdekes, mivel

a 12. hét az eddigi legmagasabb arányt produkálta. a grafikont is át kellett skáláznunk, hogy ráférjen a 33,3%-os arány, ami a 2023 első hetében elért 24,1%-os csúcsot is messze meghaladta. A fordulat 18,8%-ra vitte le a 13. heti számot, majd jött egy újabb ugrás 22,5%-ra, majd 25%-ra. Innen 20,5%-ra esett a mutató a 16. héten.

Egy gyors pillantást vetve a humán metapneumovírus-helyzetre, megállapíthatjuk, hogy az idei szezonban jóval kevesebb HMPV-fertőzés volt az országban, mint akár tavaly, akár két évvel ezelőtt.

Javult a kórházi helyzet

A 16. héten 125 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 22,4%-os csökkenést jelent az egy héttel ezelőtti 171 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt és valószínűleg marad is a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek közt egynek volt Covid19-fertőzése, ami üdítő ahhoz képest, hogy 2023-ban ilyenkor még a betegek 30%-a volt koronavírusos. A kórházak tavaly (130) és három éve (140) több, míg két éve kevesebb (72) SARI-beteget vettek fel a 16. héten.

A 125 beteg közül kilencnek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami hattal kevesebb a 15. heti számnál. Ez 7,2%-os arányt, vagyis javulást jelent az előző heti 8,7%-hoz képest.

A SARI-betegek közel 32 százaléka tartozott a 60 évesnél idősebbek korcsoportjába (összesen 40),

MÍG közel felük (61) ÖT ÉV ALATTI GYEREK VOLT. AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI SZÁMUK ÉS ARÁNYUK 52 ÉS 40% VOLT.

Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot. Az idei negyedik hét óta tartó javulás is egyértelmű, attól eltekintve, hogy már három nagy kiugrás is volt az intenzíven kezeltek arányában. A 16. héten újabb pozitív változást látunk.

Az alábbi grafikon szintén azt jelzi, hogy két riasztó kiugrástól eltekintve a légúti fertőzések szezonja idén hasonlóan, de inkább valamivel kevésbé volt súlyos, mint az ezt megelőző három időszakban.

a 14. és a 15 héten bekövetkező ugrások az arányt az elmúlt három szezonnal összehasonlítva a legmagasabb szintre vitték, a 16. héten azonban ismét korrekciót látunk.

Abban nincs meglepetés, hogy az influenza immár három hónapja több kórházi kezelés mögött áll, mint a koronavírus. Az RSV viszont már a nyolcadik héten átvette a vezetést az influenzától, amire tavaly a 11. hétig kellett várni. Igaz, 2024-ben szintén a 8. héten jött a helycsere és a 2023/24-es szezonban pont fordított volt a sorrend egészen a nyolcadik hétig.

Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit vírusok szerint. (A szemkápráztató grafikon után következők jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.)

Az alábbi három grafikonon mutatjuk, hogyan változtak a légúti fertőzések a jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)

Attól eltekinteve, hogy az influenza kórházi kezelések mögötti aránya közel 60%-ra ugrott év elején, a görbe nem okozott meglepetést. A 9-11. héten az elmúlt három szezonnal összehasonlítva a legalacsonyabb számot láttuk idén, viszont a 12. hét emelkedést hozott (7%-ra, 5,1%-ról), amit újabb korrekció követett. Ez már egy hónapja tart, az arány viszont a 15. heti csökkenés után ismét emelkedett (2,4%).

A koronavírus görbéje majdnem teljesen megegyezik a tavalyival, idén már nem érte el a 10%-ot sem az aránya, a 15. héten 0%-nál jártunk és a 16. héten is maradtunk 1% alatt.

A 16. héten az RSV állt a SARI miatt szükséges kórházi kezelések közel harmadának hátterében - az elmúlt három szezon legamasabb aránya is csak 32,1% volt 2024. 11. hetében.

Az RSV okozta SARI megbetegedések85,4%-a (35 fő) a 0-5 évesek között fordult elő.

Változás a leginkább érintett korosztályt illetően

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók 43 százaléka 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a tizenötödik héten. Ez mintegy 55 500 gyereket jelent, ami nagyjából 13 000 fős növekedés az előző heti számról. Ezen felül mintegy 32 500-an - a betegek nagyjából negyede - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban. Itt 8 800 fős volt a növekedés. A 35-59 éves korosztályból is mintegy 25 500-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzéssel.

Az elmúlt néhány évet vizsgálva az idei 16. heti szám a legfiatalabbak körében magasabb volt, mint tavaly, de alacsonyabb, mint két éve.

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek 16. heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

A 15. héthez hasonlóan, az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva ismét fordulatot látunk a korosztályos bontásban. Míg a 3. és a 14. hét között a 0-14 éves korosztály volt a leginkább érintett, a 15. héten már a 35-59 évesek közül került ki a legtöbb beteg (32,6%, 3325). A 15-34 éves korosztály lett a második leginkább érintett (30,1%, 3070 beteg). A 16. héten azonban a 15-34 éves korosztály vette át a vezetést (32,7%, 3660 beteg).

Az influenzaszerű megbetegedések tekintetében kevésbé érintett a legfiatalabb korcsoport, mint tavaly, de egy kicsivel jobban, mint két évvel ezelőtt.

Hepatitis fertőzések: egy éve rosszabb volt a helyzet

Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 15 új esetet jelentett a 15. hétre, amivel 433-ra emelkdett az idei fertőzések száma.

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről látható, milyen drámaian alakult ezen a téren a tavalyi év. A 15 héten hajszálnyival az egy évvel korábbi szám alatt volt a megbetegedések kumulált száma - ezt először a 14. héten láthattuk -, és ha a mostani trend folytatódik, megúszhatjuk 2026-ot kevesebb fertőzéssel.

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első tizenhárom héten annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 182 megbetegedéssel (42%), őt követi Budapest (95, 21,9%), Pest (34, 7,9%), Szabolcs (31, 7,2%), valamint Heves (27, 6,2%).

