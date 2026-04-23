Meglépte az óriáscég: minden egyes kattintást és gombnyomást rögzíteni fognak a gépeken

A Meta egy új, belső adatgyűjtő eszközt állít üzembe, amely a dolgozók számítógépes aktivitását naplózza.

A rendszer a billentyűleütéseket, az egérmozgásokat és a kattintásokat is figyeli, hogy ezek az adatok a mesterségesintelligencia-modellek betanítását szolgálják.

A Model Capability Initiative (MCI) névre keresztelt rendszerről elsőként a Reuters számolt be. Ezt követően a CNBC belső dokumentumok alapján hozta nyilvánosságra a megfigyelt oldalak listáját. Ezen szerepel többek között a Slack, az Atlassian, valamint a Meta saját szolgáltatásai, például a Threads is. A lista azonban még nem végleges. Eredetileg például az OpenAI ChatGPT-je és az Anthropic Claude-ja is rajta volt.

A projekt Mark Zuckerberg azon törekvéséhez kapcsolódik, hogy a Meta behozza a lemaradását a generatív mesterséges intelligencia terén. A vállalat tavaly nyáron kezdett nagyszabású fejlesztésbe. Ekkor a Scale AI-tól átigazolt Alexandr Wangot bízták meg egy új csapat felépítésével, valamint a különböző alapmodellek fejlesztésével. Az általa vezetett Meta Superintelligence Labs (MSL) júniusban mutatta be első jelentős modelljét, a Muse Sparkot.

A Meta szóvivője megerősítette a projekt létezését. Elmondása szerint a vállalat olyan mesterségesintelligencia-ágenseket kíván építeni, amelyek segítik az embereket a mindennapi számítógépes feladatokban. Ehhez a modelleknek valós példákra van szükségük arról, hogyan használják az emberek a gépeiket. Látniuk kell az egérmozgásokat, a gombkattintásokat és a legördülő menük használatát. A szóvivő hozzátette, hogy az adatokat kizárólag a modellek betanítására használják, az érzékeny tartalmakat pedig biztonsági intézkedések védik.

A belső reakciók ugyanakkor korántsem egyöntetűen pozitívak, a CNBC által megtekintett belső üzenetek szerint több dolgozó "disztópikusnak" nevezte a projektet. Sokan attól tartanak, hogy

az MCI széles körben hozzáférhetővé tehet különböző érzékeny adatokat, például jelszavakat vagy a fejlesztés alatt álló termékek részleteit.

Szintén aggodalomra ad okot a munkavállalók bevándorlási státuszára, egészségi állapotára vagy családtagjaira vonatkozó személyes információk esetleges kiszivárgása.

Az MSL egyik munkatársa egy belső feljegyzésben igyekezett eloszlatni az aggodalmakat. Ebben azt írta, hogy a rendszer kizárólag a képernyőn látható tartalmat rögzíti, fájlokat és csatolmányokat nem olvas be. Az esetlegesen megjelenő személyes adatokat a beépített védelmi mechanizmusok automatikusan kiszűrik. Akiket ez sem nyugtat meg, azoknak a feljegyzés azt tanácsolta, hogy egyáltalán ne végezzenek személyes tevékenységet a munkahelyi számítógépükön.

