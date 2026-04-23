Megszólalt a vezető: a történelem legnagyobb energiaválsága jön
Megszólalt a vezető: a történelem legnagyobb energiaválsága jön

Portfolio
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint a világ a történelem legnagyobb energiabiztonsági válságával néz szembe. A Hormuzi-szoros lezárása miatt napi 13 millió hordó esett ki a globális olajkínálatból, Európát pedig heteken belül kerozinhiány fenyegeti - számolt be a CNBC.

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója a CNBC-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy

a világ a történelem legnagyobb energiabiztonsági válságával néz szembe.

A vezető hangsúlyozta, hogy az iráni háború és a Hormuzi-szoros kettős blokádja példátlan zavarokat okoz a globális energiaellátásban, a lezárás során ugyanis sem az Egyesült Államok, sem Irán nem enged át hajókat. A szoros a háború előtt napi átlagban mintegy 20 millió hordónyi kőolaj és finomított kőolajtermék szállítási útvonala volt. Az IEA figyelmeztetése szerint a blokád visszaveti a világgazdaság növekedését, gerjeszti az inflációt, és akár energia-jegyrendszer bevezetéséhez is vezethet.

Különösen súlyos a helyzet az európai légi közlekedésben. Birol elmondta, hogy Európa korábban a kerozinigényének mintegy 75 százalékát közel-keleti finomítókból fedezte. Ez az import azonban mostanra gyakorlatilag nullára esett vissza. A kontinens jelenleg az Egyesült Államokból és Nigériából próbál pótlólagos szállítmányokat szerezni.

Ha ez nem sikerül, elkerülhetetlenné válhat a légi forgalom korlátozása.

A 32 tagállamot tömörítő IEA márciusban 400 millió hordónyi olaj felszabadításáról döntött a stratégiai tartalékokból, hogy enyhítse az ellátási sokk hatásait. Birol szerint egy esetleges második készletfelszabadítás is szóba jöhet, ám ezzel legfeljebb csak időt lehet nyerni, végleges megoldást nem jelent.

Ezzel csupán a fájdalmat csillapítjuk, a valódi gyógymódot a Hormuzi-szoros megnyitása jelentené

- fogalmazott az ügyvezető igazgató a Norges Bank Investment Management podcastjában.

Az IEA vezetője arra sürgette a kormányokat, hogy erősítsék az energetikai ellenálló képességüket. Ennek érdekében fejlesszenek alternatív energiaforrásokat, beleértve az atomerőműveket is, valamint gyorsítsák fel az energiahatékony technológiák, például az elektromos járművek elterjedését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

