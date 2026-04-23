Megszólalt a vezető: a történelem legnagyobb energiaválsága jön

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója a CNBC-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy
a világ a történelem legnagyobb energiabiztonsági válságával néz szembe.
A vezető hangsúlyozta, hogy az iráni háború és a Hormuzi-szoros kettős blokádja példátlan zavarokat okoz a globális energiaellátásban, a lezárás során ugyanis sem az Egyesült Államok, sem Irán nem enged át hajókat. A szoros a háború előtt napi átlagban mintegy 20 millió hordónyi kőolaj és finomított kőolajtermék szállítási útvonala volt. Az IEA figyelmeztetése szerint a blokád visszaveti a világgazdaság növekedését, gerjeszti az inflációt, és akár energia-jegyrendszer bevezetéséhez is vezethet.
Különösen súlyos a helyzet az európai légi közlekedésben. Birol elmondta, hogy Európa korábban a kerozinigényének mintegy 75 százalékát közel-keleti finomítókból fedezte. Ez az import azonban mostanra gyakorlatilag nullára esett vissza. A kontinens jelenleg az Egyesült Államokból és Nigériából próbál pótlólagos szállítmányokat szerezni.
Ha ez nem sikerül, elkerülhetetlenné válhat a légi forgalom korlátozása.
A 32 tagállamot tömörítő IEA márciusban 400 millió hordónyi olaj felszabadításáról döntött a stratégiai tartalékokból, hogy enyhítse az ellátási sokk hatásait. Birol szerint egy esetleges második készletfelszabadítás is szóba jöhet, ám ezzel legfeljebb csak időt lehet nyerni, végleges megoldást nem jelent.
Ezzel csupán a fájdalmat csillapítjuk, a valódi gyógymódot a Hormuzi-szoros megnyitása jelentené
- fogalmazott az ügyvezető igazgató a Norges Bank Investment Management podcastjában.
Az IEA vezetője arra sürgette a kormányokat, hogy erősítsék az energetikai ellenálló képességüket. Ennek érdekében fejlesszenek alternatív energiaforrásokat, beleértve az atomerőműveket is, valamint gyorsítsák fel az energiahatékony technológiák, például az elektromos járművek elterjedését.
