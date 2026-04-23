  • Megjelenítés
Nagyot ugrott a magyar bizalmi index a választások előtt
Gazdaság

Nagyot ugrott a magyar bizalmi index a választások előtt

Portfolio
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – a EU támogatásával és módszertanéval elvégzett – felmérése szerint áprilisban a fogyasztók és az üzleti szektor hangulata is érezhetően javult márciushoz képest. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe bő három ponttal emelkedett márciushoz képest, s ezzel huszonhét havi csúcsára ért fel.
A GKI üzleti bizalmi indexe áprilisban érezhetően, bő három ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest, s ezzel négyhavi csúcsra ért fel.

  • Az ipari bizalmi index 4 ponttal, az építőipari 5 ponttal,
  • a kereskedelmi csaknem 6 ponttal növekedett.
  • A szolgáltatói index szerény, 1 pontos emelkedést produkált.

A közeljövő kilátásait illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, míg az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor. A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 negyedik hónapjában kissé csökkent márciushoz képest.

A következő három hónapban a vállalkozások 8%-a készül a létszám bővítésére, míg 11%-a csökkentené azt.

Az építőiparban és a kereskedelemben a létszám csökkentésére törekvők vannak többségben a bővítést tervezőkkel szemben, az iparban ez a két arány gyakorlatilag megegyezik, míg a szolgáltatások területén az utóbbiaké a többség.

Még több Gazdaság

Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki

Bejelentette a Mol: itt az első orosz olajszállítmány a Barátság vezetékről!

Meglepetésre emelkedett a betegek száma az influenzaszezon vége felé

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése áprilisban enyhén javult. Az ipar kivételével a válaszadók minden szektorban kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint márciusban.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, áprilisban egyéves csúcsára emelkedett. A következő három hónapban a cégek 35%-a tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 5%-uk készül – szemben a márciusi 30 és 8%-kal.

A GKI fogyasztói bizalmi index az elmúlt két évre jellemző (-25) és (-32) pont közötti sávból decemberben (-22) pontra ugrott, majd a januári stagnálás után februártól fokozatosan emelkedett - áprilisban az előző hónaphoz képest bő 3 ponttal. Ezzel e mutató huszonnyolc havi csúcsára ért fel. A lakosság az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét erősen javulónak értékelte.

Az elmúlt 12 hónap vonatkozó pénzügyi helyzet megítélése, valamint a következő 12 hónapra vonatkozó kilátások enyhén romlottak márciushoz képest. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése viszont javult. A lakosság inflációs várakozása alig változott, míg a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás kissé romlott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Óriási adócsökkentést jelentett be Kapitány István! Több pénz marad az embereknél
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility