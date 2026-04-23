Olyan súlyos problémával néz szembe a Tisza-kormány, amit utoljára a koronavírus-járvány idején láttunk

A három éve stagnáló gazdaság ellenére a munkaerőpiac egészen jól tartotta magát, egészen mostanáig. Az év elején a munkanélküliségi ráta 5% közelébe ugrott, amire utoljára a Covid-válság közepette volt példa. Megindultak a leépítések, költségcsökkentések, és még gyárbezárásokat is látunk. Milyen helyzetben veszi át a kormányt Magyar Péter? Milyen problémákat kell megoldania a Tisza-kormánynak a munkaerőpiacon?

Az idei év elején 5% közelébe emelkedett a munkanélküliségi ráta. Ilyen magas munkanélküliséget utoljára a Covid-lezárások idején láttunk. Igaz, EU-s viszonylatban továbbra sem magas a hazai munkanélküliség, a gazdasági kilátásokat a romló tendencia beárnyékolja.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint az idei év első negyedéve végén egy átalakuló, többféle fenyegetés alatt álló munkaerőpiac képe rajzolódik ki, ahol a növekvő munkanélküliség, a szakemberhiány, a regionális eltérések és a technológiai átrendeződés egyszerre vannak jelen.