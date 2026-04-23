Orbán Viktor döntött: mégsem lesz idén reklámadó

Tavaly novemberben elsőként a Portfolio hívta fel arra a figyelmet, hogy az Orbán-kormány az őszi adócsomagjában nem a szokásos egy évvel hosszabbította meg a reklámadómentesség hatályát, hanem csak fél évvel. Ez azt is jelentette, hogy az eddig hatályos jogszabályok szerint idén július 1-től életbe lépett volna ez a különadó.

Ebben a történetben érkezett a legújabb csavar, a leköszönő kormany csütörtök esti rendelete.

Ezzel kimondta lényegében, hogy tartósan 0 százalék marad a reklámadó kulcsa.





