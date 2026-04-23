Putyin beismerte a radikális lépést, ami miatt dühöngenek az oroszok

Putyin egy televíziós közvetítésen is sugárzott kormányülésen ismerte el, hogy a nagyvárosokban időnként problémák adódnak az internetszolgáltatással. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az emberek biztonsága mindig elsőbbséget élvez. Ezért a korlátozások indokoltak, amennyiben azok a terrortámadások megelőzését szolgáló operatív munkához kapcsolódnak. Hozzátette: a rendvédelmi szerveknek "leleményességet" kell tanúsítaniuk a megoldások keresésében. Emellett garantálniuk kell a létfontosságú szolgáltatások zavartalan működését is.
A hatóságok a múlt hónapban csaknem
három hétre lekapcsolták a mobilinternetet Moszkvában.
Más régiókban is rendszeresen korlátozzák a hozzáférést. Ezt azzal indokolják, hogy az ukrán drónok a mobilhálózatot használhatják a támadások irányításához. A leállások éles bírálatot váltottak ki a vállalkozások, a tisztviselők és a lakosság részéről. A korlátozások miatt ugyanis a banki szolgáltatások, a közlekedés és más alapvető mindennapi funkciók is akadoztak.
Egy Kremlhez közeli forrás a hónap elején arról nyilatkozott a Reutersnek, hogy magas rangú gazdasági vezetők és bankárok lobbiztak Putyinnál a szigorítások enyhítése érdekében.
Putyin ugyanakkor leszögezte, hogy az internetkimaradásokról szóló előzetes tájékoztatás kontraproduktív lenne. Úgy fogalmazott, hogy "a bűnözők mindent hallanak és látnak", így a figyelmeztetések alapján módosíthatnák a terveiket. Kijelentette viszont, hogy a biztonsági szerveknek és a polgári hatóságoknak jobban össze kell hangolniuk a munkájukat. Emellett ki kell dolgozniuk egy mechanizmust a kritikus infrastruktúra és a létfontosságú szolgáltatások folyamatos működésének biztosítására.
Tatyjana Sztanovaja független politikai elemző szerint Putyin üzenete egyértelmű volt: a kimaradások indokoltak, de a lakosságot hatékonyabban kellene tájékoztatni. "Gyakran magyarázza ezzel a társadalmi elégedetlenséget, azt állítva, hogy a tisztviselők nem kommunikáltak megfelelően" - mondta az elemző. Hozzátette: az orosz elnök szavai arra utalnak, hogy a biztonsági szolgálatok mindent helyesen csinálnak. A hálózati korlátozások pedig az ő belátásuk szerint addig folytatódnak, ameddig csak szükséges.
Forrás: Reuters
