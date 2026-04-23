Rossz hírt közölt a népszerű kisgépgyártó: nagy drágulás jön, a vásárlók fizethetik meg az elszálló költségeket

A Husqvarna vezérigazgatója szerint a közel-keleti helyzet akár 300 millió svéd koronával, vagyis mintegy 32 millió dollárral is növelheti a svéd kertigép-gyártó idei költségeit. Mindez abban az esetben következhet be, ha az amerikai–iráni konfliktus elhúzódik.

Glen Instone a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy

a meghosszabbodott szállítási útvonalak már most felfelé hajtják a fuvarköltségeket.

Hozzátette, hogy az olajárak emelkedése a műanyagok drágulásán keresztül gyűrűzik tovább, de az acél- és az alumínium árára is hatással lehet. Becslése szerint az év hátralévő részében mintegy 100 millió korona többletköltséggel kell számolni a logisztikában, míg a nyersanyagok terén további 200 millió korona pluszkiadás várható.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy ekkora költségnyomás esetén a vállalatnak áremelésekkel kell reagálnia.

Mindig nehéz újabb és újabb áremeléseket érvényesíteni, de ekkora inflációs nyomás mellett nincs más választásunk

– fogalmazott.

Az áremelések kérdése különösen Észak-Amerikában érzékeny téma a Husqvarna számára. A vállalat a professzionális szegmensben ugyan javuló trendeket tapasztal, a lakossági piaccal kapcsolatban azonban továbbra is óvatos marad.

Instone szerint a legnagyobb kockázatot a kereslet alakulása jelenti. A vámok és a nyersanyagárak okozta költségnövekedést elvileg még ellensúlyozni lehet, a gyengülő fogyasztói piacot azonban sokkal nehezebb kezelni. A Husqvarna amerikai értékesítésének mintegy 40 százaléka importtermékeken alapul, ezért a cég már meg is kezdte az ellátási láncának átszervezését. Ennek keretében a termelés egy részét Kínából Európába helyezik át, és az áruszállítási útvonalakat is módosítják, hogy mérsékeljék az emelkedő amerikai vámok hatásait.

Forrás: Reuters

