Tovább tart a magyar piaci rali, erős aukciót tartott ma is az ÁKK

A 10 éves lejáratú, 2038/A sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 53,03 milliárd forint volt, így a lefedettség 354% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 27 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,13% és 6,14% között szórt, az átlaghozam 6,13% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 92 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 21 bázisponttal volt nagyobb.
A 10 éves lejáratú, 2036/B sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 29,28 milliárd forint volt, így a lefedettség 293% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 15 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az 1 éves lejáratú, D270428 sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 102,06 milliárd forint volt, így a lefedettség 340% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 60 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,85% és 5,94% között szórt, az átlaghozam 5,91% lett. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 7 bázisponttal volt nagyobb.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-04-23
|10Y
|2038/A
|15 000
|53 035
|27 000
|6,14
|6,13
|6,13
|2026-04-23
|12M
|D270428
|30 000
|102 055
|60 000
|5,94
|5,91
|5,85
|2026-04-22
|6M
|D261028
|30 000
|87 675
|60 000
|6,00
|5,94
|5,85
|2026-04-21
|3M
|D260819
|30 000
|150 599
|88 000
|6,03
|6,00
|5,90
|2026-04-16
|5Y
|2031/B
|20 000
|117 650
|54 500
|6,05
|6,04
|6,03
|2026-04-16
|3Y
|2029/C
|15 000
|76 250
|33 000
|6,05
|6,05
|6,04
|2026-04-09
|15Y
|2041/A
|15 000
|39 850
|20 000
|6,72
|6,71
|6,70
|2026-04-09
|20Y
|2051/G
|15 000
|14 745
|7 000
|6,75
|6,73
|6,72
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
Adatok forrása: ÁKK.
Apokaliptikus jelenetek: mérgező, fekete eső hullik az égből a súlyos ukrán támadás után, nagy a baj az orosz városban
Egy dróncsapás okozott katasztrófát.
Példátlan adatszivárgás: az utolsó pillanatban lépett a kormány, mielőtt eladták volna a gigantikus egészségügyi adatbázist
Tizenöt év alatt gyűjtött adat került veszélybe.
Súlyos felvételek: bevetést hajtott végre Irán elit gárdája – Most jön az igazi fordulat a Hormuzi-szorosnál?
Polgári célpontokat támadtak.
Átléptek egy lélektani határt a hazai új lakások árai március végére: mutatjuk, mire kell készülnie annak, aki most vásárolna
Megjelent a Duna House és az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont közös elemzése.
Nagyot ugrott a magyar bizalmi index a választások előtt
A GKI tette közzé friss adatait.
Bejelentette a Mol: itt az első orosz olajszállítmány a Barátság vezetékről!
Mutatjuk a fontos részleteket.
Földindulás Magyarország szomszédjában: tömegével távoztak a miniszterek, teljes politikai káosz jöhet
Kisebbségi kormányzásba kezdene Ilie Bolojan, de már a jövő héten leválthatják.
Nagy pénzt hozhat neked, ha Magyarország komolyan veszi az euróbevezetést
Mit szólnál egy évi 9%-os állampapír hozamhoz? Ha Magyarország hitelesen az euróbevezetés pályájára lép, egy ma megvásárolt 10 éves magyar kötvény pontosan ezt hozhatja a következő 3 év
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
10 gyakori HR és munkaügyi hiba, amely komoly kockázatot jelenthet a vállalatok számára
Sok vállalat még mindig adminisztratív háttérfunkcióként tekint a HR és munkaügyi működésre. A jogszabályi megfelelés, a dokumentáció pontossága és a szakmailag megalapozott folyamatok ki
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Történelmi olajválság közben is csúcson a tőzsdék – Megőrültek a piacok?
Miért nem árazza a piac a Hormuzi-szoros lezárását?
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!