Tovább tart a magyar piaci rali, erős aukciót tartott ma is az ÁKK
Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ (ÁKK), 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. A kincstárjegyek átlaghozama csökkent, a 10 éves államkötvényeké emelkedett a legutóbbi aukcióhoz képest.

A 10 éves lejáratú, 2038/A sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 53,03 milliárd forint volt, így a lefedettség 354% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 27 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,13% és 6,14% között szórt, az átlaghozam 6,13% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 92 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 21 bázisponttal volt nagyobb.

A 10 éves lejáratú, 2036/B sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 29,28 milliárd forint volt, így a lefedettség 293% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 15 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az 1 éves lejáratú, D270428 sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 102,06 milliárd forint volt, így a lefedettség 340% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 60 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,85% és 5,94% között szórt, az átlaghozam 5,91% lett. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 7 bázisponttal volt nagyobb.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam
2026-04-23 10Y 2038/A 15 000 53 035 27 000 6,14 6,13 6,13
2026-04-23 12M D270428 30 000 102 055 60 000 5,94 5,91 5,85
2026-04-22 6M D261028 30 000 87 675 60 000 6,00 5,94 5,85
2026-04-21 3M D260819 30 000 150 599 88 000 6,03 6,00 5,90
2026-04-16 5Y 2031/B 20 000 117 650 54 500 6,05 6,04 6,03
2026-04-16 3Y 2029/C 15 000 76 250 33 000 6,05 6,05 6,04
2026-04-09 15Y 2041/A 15 000 39 850 20 000 6,72 6,71 6,70
2026-04-09 20Y 2051/G 15 000 14 745 7 000 6,75 6,73 6,72
2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93
Adatok forrása: ÁKK.

