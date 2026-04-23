Túl a mélyponton! Fontos ítéletet mondtak a magyar költségvetésről

A magyar költségvetési rendszer átláthatósága az Open Budget Survey 2025-ös nemzetközi felmérése szerint javult, annak köszönhetően, hogy két évvel korábban soha nem látott mélypontra zuhant. Az egységes szempontok alapján értékelő, nemzetközileg összehasonlítható rendszerben Magyarország ezúttal 43 pontot kapott, ami látványos javulás a 2023-as 22 pont után, de elmarad a 2021-ben látott 44 ponttól. A napokban felálló, újra önálló Pénzügyminisztériummal rendelkező új kormánynak lesz feladata ezen a téren is.

Két évvel ezelőtt számoltunk be legutóbb az Open Budget Survey 2023-as felmérésének eredményéről és a számok ijesztőek voltak a magyar büdzsé átláthatóságával kapcsolatban. Akkor Magyarország a lehetséges 100 pontból 22 pontot kapott, ami elképesztően alacsony pontszámot jelentett, a vizsgált 125 ország rangsorában a 100. helyre került hazánk, ez egyben a régió legrosszabb teljesítménye volt akkor.

A legújabb adatok a 2025-ös évről csütörtökön váltak publikussá és Magyarország a pontszámát 43-ra javította, amivel kijelenthetjük, hogy látványosan javult a költségvetés transzparenciája idehaza, de

ez csakis azért fordulhatott elő, mert a bázis rendkívül mélyen volt.

Az OBS itt a költségvetés esetében a nyilvános hozzáférést méri. Nyolc kulcsfontosságú költségvetési dokumentum online elérhetőségét, időszerűségét és átfogóságát értékeli 109 egyenlő súlyozású mutató segítségével, és minden országot 0-tól 100-ig terjedő skálán értékel. A 61-es vagy annál magasabb átláthatósági pontszám azt jelzi, hogy egy ország elegendő mennyiségű költségvetési információt tesz közzé, és hogy ez az információ érdemi lefedettséget biztosít az alapvető költségvetési adatokról, lehetővé téve a nyilvánosság számára a kormányzati költségvetési döntések megértését, és támogatva a költségvetési politikáról szóló megalapozott nyilvános vitát.

A magyar 43 pont érdemben elmarad az elvárt 61 pontos küszöbértéktől.

Mi is ez a felmérés?



Az International Budget Partnership kétévente publikálja az Open Budget Survey felmérés eredményeit, amivel nemzetközi kontextusba lehet helyezni egy-egy költségvetés, költségvetési politika transzparenciáját, leegyszerűsítve a minőségét. A vizsgálat készítői szerint ez az egyetlen összehasonlítható, tényeken alapuló, független és rendszeres felmérés a költségvetési átláthatóságról, felügyeletről és társadalmi részvételről. Magyarországon ezt a munkát a Romhányi Balázs vezette Költségvetési Felelősségi Intézet végzi.

A szakértők megemlítik a friss felmérésben, hogy a 2023-as nagyon rossz állapot azzal függött össze, hogy a vészhelyzetre és rendkívüli jogrendre alapozva a kormány több alapvető költségvetési eljárási szabályt kiiktatott. A jó hír talán, hogy az lehetett a mélypont (példaként említik, hogy 2023. január 1-én nem volt arra az évre a parlament által elfogadott költségvetési törvény és ennek megfelelően korábban sem készült el az ezt megalapozó költségvetési törvényjavaslat).

2025-re – a jogszabályi környezet változatlansága ellenére - a helyzet javult a két évvel korábbihoz képest, hiszen ismét készült költségvetési törvényjavaslat és a költségvetési év kezdetére volt elfogadott törvény - értékelik a szakértők a helyzetet, akik szerint nem lehet felhőtlenül örülni a friss számoknak sem:

a 2015-2021 között megfigyelhető enyhén csökkenő trend folytatódott a magyar értékelés esetében.

Az Open Budget Survey 2025-ös fordulójából egyelőre csak mintegy harminc ország eredményei nyilvánosak, de a Magyarország szempontjából releváns 10 környező ország köztük van, így felrajzolható a régió összehasonlító térképe: Magyarország visszakerült Dél-Kelet-Európa alsó középmezőnyébe.

A hiányosságok

A KFIB részletesen is elemzik az eredményeket, és így a magyar költségvetés átláthatóságának hiányosságait.

Megállapításuk szerint a költségvetési folyamat nem segíti elő a költségvetéssel kapcsolatos széleskörű vitát, holott ez szükséges lenne ahhoz, hogy az éves költségvetések minél hatékonyabban jelenítsék meg a társadalmi preferenciákat.

Ha készül is, nem elérhetők nyilvánosan a költségvetési irányelvek (ami még a törvényjavaslat benyújtása előtt tájékoztatná a közvéleményt a készülő költségvetés kiemelt területeiről, fontosabb intézkedéseiről.

Ha készül is, nem elérhető nyilvánosan a féléves jelentés (ami megvizsgálná az aktuális költségvetés folyamatait és az év második felére várható alakulását).

A költségvetési törvényjavaslat parlamenti vitájára szánt 6 hét jelentősen elmarad a nemzetközi jó gyakorlat szerint elfogadhatónak tekintett 3 hónaptól.

A költségvetést a polgárok széles rétege számára közérthetően bemutató „Polgárok Költségvetése” elkészül ugyan, de a kormányzat nem tesz semmit annak érdekében, hogy a választópolgárok körében ismertté váljék, mivel a költségvetési törvényjavaslat fejezeti indoklásainak legvégén, szinte elrejtve hozzák nyilvánosságra.

Kiemelik azt is, hogy nincs hiteles középtávú tervezés. több évre előre tekintő táblázatoknak a későbbi évek tervezésében nincs semmilyen szerepe, még indokolni sem kell a hozzájuk viszonyított eltéréseket. Mivel a középtávú tervszámoknak nincs semmiféle kötőereje, nincs ösztönzés, hogy a tervezési módszertanokat tökéletesítsék.

A költségvetési törvényjavaslat nem teszi lehetővé a javasolt előirányzatok megfelelőségének megítélését, mivel

sem részleteiben, sem aggregáltan nem tartalmaz olyan alappályát, amelyből látható lenne az egyes előirányzatokra tervezendő pénzösszeg a szolgáltatási színvonal változatlanságának feltételezése esetén

a folyó évre várható, aktualizált érték helyett összehasonlítási alapként a folyó évre egy évvel korábban tervezett törvényi előirányzat értékét mutatja

a költségvetési kiadások cél szerinti, ún. funkcionális besorolását egy olyan kategória-rendszer szerint teszi meg, amely nemzetközileg összehasonlíthatatlan

Kiemelik továbbá azt is, hogy a hazai rendszer nem-pénzügyi mutatókat gyakorlatilag nem használ, pedig ezek alapvetőek lenének a hatékonyság méréséhez és növeléséhez mind az intézményi szintű vezetői döntések, mind a költségvetési forráselosztás szempontjából.

A felmérés a költségvetési rendszer átláthatósága mellett külön foglalkozik a parlamenti és számvevőszéki felügyeleti funkciók, valamint a társadalmi részvételre biztosított lehetőségek megfelelőségével. Amint az alábbi két térképen látható, Magyarország mindkét dimenzióban a gyengébbek közé, az alsó harmadba tartozik a régiós társak között.

Fontos üzenet

Azt is megállapítják, hogy

a parlament költségvetési jogai mostanra gyakorlatilag teljesen kiürültek.

Mindez azért fontos megállapítás, mert a legközelebbi adatfelvétel 2027-ben lesz, a felmérés eredményei 2028-ban jelennek meg, így a most alakulás előtt álló, Tisza-kétharmaddal létrejövő új parlament munkáját és az új kormány teljesítményét fogja tükrözni. Vagyis Magyar Péter kormánya kapott egy nemzetközileg elismert dokumentumot arról, hogy az átláthatóság, a költségvetés minősége tekintetében milyen állapotban veszi át a kormányrudat.

A szakértők emlékeztetnek arra, hogy az eddigi gyakorlat alapján kijelenthető: bár jogilag a parlament fogadja el a költségvetést és ellenőrzi annak végrehajtását, a kormány rendkívül széles körben alakíthatja át azt (jelentős mértékben átcsoportosíthat, saját megítélése alapján használhatja fel a tartalékokat vagy akár módosíthatja a hiánycélt), és a pénzügyminiszternek semmilyen meghallgatáson nem kellett az aktuális költségvetési helyzetről beszámolnia a parlament felé, ami alapján a parlament érdemi ellenőrzést végezhetett volna a folyó évi költségvetés végrehajtásáról.

Az elemzők a jelentés végén arra is felhívták a figyelmet, hogy az alacsony pontszám egyben lehetőség is, lehetőség a hosszú ideje lefelé tartó trend megfordítására, a javításra. Nem mondják ki és nem írják le explicite a szakértők, hogy a Magyar-kormányra vár a feladat, hogy javítsa Magyarország megítélését ezen a téren is, de azért egy üzenetet elhelyeznek az anyag végén, amit a hamarosan újra felálló önálló, Kármán András vezette Pénzügyminisztérium megfogadhat.

"A fenti problémák megoldása jóval egyszerűbb, mint az oktatási, az egészségügyi vagy az önkormányzati rendszer reformja. Egy olyan országban, mint Magyarország, ahol rendelkezésre áll a szükséges szakpolitikai tudás és informatikai háttér, mindössze politikai szándék kérdése. Ennek következtében az átlátható költségvetési rendszer megteremtése azon kevés közügy közé tartozik, ahol kevés erőforrás felhasználásával látványos eredményeket lehet elérni" - érvelnek a szakértők.

