Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki

Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei
- Nyomozás zajlik több kormányzathoz kapcsolódó ügyben is. A központi nyomozó főügyészség kedden magához vonta a Magyar Nemzeti Bank 500 milliárdos vagyonvesztésének vizsgálatát, és kiegészítő eljárást rendelt el a titkos csádi misszió ügyében. Az MNB-botránnyal kapcsolatban azóta maga Matolcsy György, a testület egykori elnöke is megszólalt. A tegnapi nap végén aztán Simor András, egykori MNB-elnök is megszólalt, állítása szerint zsarolás miatt kellett lemondania az Erste Banknál betöltött pozíciójáról.
- Haladékot kapott Budapest, elkaszált törvény. A főváros júniusig haladékot kapott a 37 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, miközben az Európai Unió Bírósága kimondta a gyermekvédelmi törvényként ismertté vált, LMBTQ szabályozás uniós jogellenességét.
- Bemutatta első minisztereit Magyar Péter. Hétfőn bejelentette az új kormány első hét miniszterét, amelyet szerdán újabb két tárcavezető megnevezése követett. A politikus közlése szerint Lőrincz Viktória lesz a terület- és vidékfejlesztési miniszter, míg Ruff Bálint a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztot tölti majd be.
- Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa a tegnapi nap a Válasz Online-nak interjút is adott, amelyben fő feladatának a valódi rendszerváltás végrehajtását és az előző rendszerben törvényt sértők felelősségre vonását nevezte.
- Megvan az alakuló gyűlés időpontja. Május 9-én, szombaton 10 órára hívta össze a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését.
- Uniós forrásokért folytatott tárgyalások. A Tisza elnöke az Európai Bizottság delegációjával arról egyeztetett, hogyan lehet mielőbb hazahozni a magyarokat megillető EU‑pénzeket. Ennek érdekében csatlakozna az Európai Ügyészséghez és megerősítené az igazságszolgáltatás, a média és az akadémiai szféra függetlenségét.
- Előrelépés jöhet a napi 1 millió eurós magyar menekültügyi bírság ügyében is. Magyar Péter Brüsszelben azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy függesszék fel a Magyarországra kirótt napi egymillió eurós menekültügyi bírság levonását, de erre elsőre nemet kapott, később viszont a Bizottság jelezte, hogy megvizsgálja a lehetőségeket.
- Magyar Péter eddigi megnyilvánulásai alapján ismét napirendre került egy közép-európai blokk megszervezése, amely összehangoltabb regionális érdekérvényesítést tenne lehetővé.
- Még a leköszönés előtt sietve lecserélte pekingi nagykövetét a magyar kormány.
- Felcsuti Zsolttal, az MPF Holding többségi tulajdonosával és a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGyOSZ) társelnökével tárgyalt Kapitány István, leendő gazdaságfejlesztési és energiaügyi miniszter. Az egyeztetés után Kapitány István a Facebook-on arról posztolt, hogy a Tisza-kormány egyik legfőbb gazdaságpolitikai célja a bérek vásárlóerejének visszaállítása lesz. A miniszterjelölt ezt az infláció letörésén, valamint a minimálbér adóterhének csökkentésén keresztül kívánja elérni.
- Magyar Péter leendő kormánya felülvizsgálja azt a magyar védelmi tervet, amelyet még Orbán Viktor hivatali ideje alatt nyújtottak be.
- Tegnap este kijött a Medián választások utáni első közvélemény-kutatása, amely arról számolt be, hogy brutálisan szétnyílt az olló a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP támogatottsága között.
