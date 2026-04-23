  • Megjelenítés
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Gazdaság

Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki

Portfolio
Magyar Péter tegnap bemutatta leendő kormánya újabb 2 miniszterét, Lőrincz Viktóriát és Ruff Bálintot, akik a terület- és vidékfejlesztési tárca, valamint a Miniszterelnökséget vezető minisztérium irányításáért felelnek majd. A Tisza elnöke eközben az uniós források felszabadításáról és a napi egymillió eurós menekültügyi bírság felfüggesztéséről tárgyalt az Európai Bizottsággal, az egyeztetésekről a következő napokban akár több bejelentés is érkezhet. Tegnap este kijött a Medián legfrissebb felmérése, amely szerint a választások után tovább nyílt az olló a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP támogatottsága között. Ebben a leköszönő kormányzathoz köthető botrányok megszaporodása is szerepet játszhat. Simor András jegybanki zsarolással kötötte össze az Erste Banktól történő távozását.
Megosztás

Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei

  • Nyomozás zajlik több kormányzathoz kapcsolódó ügyben is. A központi nyomozó főügyészség kedden magához vonta a Magyar Nemzeti Bank 500 milliárdos vagyonvesztésének vizsgálatát, és kiegészítő eljárást rendelt el a titkos csádi misszió ügyében. Az MNB-botránnyal kapcsolatban azóta maga Matolcsy György, a testület egykori elnöke is megszólalt. A tegnapi nap végén aztán Simor András, egykori MNB-elnök is megszólalt, állítása szerint zsarolás miatt kellett lemondania az Erste Banknál betöltött pozíciójáról.
  • Haladékot kapott Budapest, elkaszált törvény. A főváros júniusig haladékot kapott a 37 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, miközben az Európai Unió Bírósága kimondta a gyermekvédelmi törvényként ismertté vált, LMBTQ szabályozás uniós jogellenességét.
  • Bemutatta első minisztereit Magyar Péter. Hétfőn bejelentette az új kormány első hét miniszterét, amelyet szerdán újabb két tárcavezető megnevezése követett. A politikus közlése szerint Lőrincz Viktória lesz a terület- és vidékfejlesztési miniszter, míg Ruff Bálint a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztot tölti majd be.
  • Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa a tegnapi nap a Válasz Online-nak interjút is adott, amelyben fő feladatának a valódi rendszerváltás végrehajtását és az előző rendszerben törvényt sértők felelősségre vonását nevezte.
  • Megvan az alakuló gyűlés időpontja. Május 9-én, szombaton 10 órára hívta össze a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését.
  • Uniós forrásokért folytatott tárgyalások. A Tisza elnöke az Európai Bizottság delegációjával arról egyeztetett, hogyan lehet mielőbb hazahozni a magyarokat megillető EU‑pénzeket. Ennek érdekében csatlakozna az Európai Ügyészséghez és megerősítené az igazságszolgáltatás, a média és az akadémiai szféra függetlenségét.
  • Előrelépés jöhet a napi 1 millió eurós magyar menekültügyi bírság ügyében is. Magyar Péter Brüsszelben azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy függesszék fel a Magyarországra kirótt napi egymillió eurós menekültügyi bírság levonását, de erre elsőre nemet kapott, később viszont a Bizottság jelezte, hogy megvizsgálja a lehetőségeket.
  • Magyar Péter eddigi megnyilvánulásai alapján ismét napirendre került egy közép-európai blokk megszervezése, amely összehangoltabb regionális érdekérvényesítést tenne lehetővé.
  • Még a leköszönés előtt sietve lecserélte pekingi nagykövetét a magyar kormány.
  • Felcsuti Zsolttal, az MPF Holding többségi tulajdonosával és a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGyOSZ) társelnökével tárgyalt Kapitány István, leendő gazdaságfejlesztési és energiaügyi miniszter. Az egyeztetés után Kapitány István a Facebook-on arról posztolt, hogy a Tisza-kormány egyik legfőbb gazdaságpolitikai célja a bérek vásárlóerejének visszaállítása lesz. A miniszterjelölt ezt az infláció letörésén, valamint a minimálbér adóterhének csökkentésén keresztül kívánja elérni.
  • Magyar Péter leendő kormánya felülvizsgálja azt a magyar védelmi tervet, amelyet még Orbán Viktor hivatali ideje alatt nyújtottak be.
  • Tegnap este kijött a Medián választások utáni első közvélemény-kutatása, amely arról számolt be, hogy brutálisan szétnyílt az olló a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP támogatottsága között.
Megosztás

Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, sokasodnak a botrányok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility