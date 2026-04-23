Választás 2026: holnap kiderül, ki lesz az új oktatási miniszter

A Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán jelentette be, hogy frakciójuk tagjai nem foglalják el a Képviselői Irodaházban számukra kijelölt irodákat. Döntésüket azzal indokolta, hogy az épület korábban az Államvédelmi Hatóság, majd az MSZMP központjaként működött. A képviselők ehelyett a Kossuth téren található Szabad György Irodaházban rendezkednek be.

Magyar Péter emellett bejelentette az ügynökakták megnyitását is, amelyre már a választási kampányban is többször ígéretet tett.

Álláspontja szerint a politikai elit nem véletlenül halogatja 34 éve ezt a lépést. A dokumentumokból ugyanis kiderülhetne, hogy kik és hogyan fosztották ki az országot az 1990-es évek elején. Emellett az is világossá válna, miként jött létre a Magyarországot azóta is uraló gazdasági és hatalmi elit.

Az átláthatóság megteremtéséért Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető leendő miniszter felel majd. Ő megerősítette, hogy hivatalba lépésének első napjától az aktanyitási folyamat felgyorsításán fog dolgozni. Kiemelt célja, hogy a múltat feltáró iratok a lehető leghamarabb és a legkevesebb kitakarással váljanak mindenki számára megismerhetővé.

Forrás: Telex