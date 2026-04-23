Választás 2026: holnap kiderül, ki lesz az új oktatási miniszter

Üdv a csapatban
Kapitány István legújabb Facebook-posztjában üdvözölte a "csapatban" Dr. Lőrincz Viktóriát, aki a következő terület- és vidékfejlesztési miniszter lesz.
Elkötelezett képviselő lesz, aki jól ismeri a választókörzetének minden adottságát, problémáját és lehetőségét és a nagyszerű terület- és vidékfejlesztési minszer lesz belőle! Várom a közös munkát
- írta Kapitány.
Beszüntették a munkát
Leálltak az épületfelújítási munkák a Mészáros Csoporthoz köthető Envirotis Holding Zrt.-nél - írta meg az index.
A kivitelezők azért felfüggesztették a munkát,
mert attól tartanak, nem kapják meg a díjazásukat.
Az értesülések szerint az érintett cégek azt követően döntöttek a munkálatok beszüntetése mellett, hogy a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Envirotis Holding Zrt.-ből mintegy 4,4 milliárd forintot vontak ki, és utaltak át a Status Next Környezetvédelmi Magántőkealapba
A helyzet különösen kritikus, mivel a tatai telephelyen már megkezdett, több tízmilliós felújítás félbemaradt – a tetőszerkezetet visszabontották, a munkák viszont most állnak.
Magyar Péter holnap bejelenti az oktatási minisztert!
Pénteken jelenti be a leendő miniszterelnök, Magyar Péter a Tisza-kormány újabb minisztereit, köztük az oktatási minisztert.
Olyan súlyos problémával néz szembe a Tisza-kormány, amit utoljára a koronavírus-járvány idején láttunk
A három éve stagnáló gazdaság ellenére a munkaerőpiac egészen jól tartotta magát, egészen mostanáig. Az év elején a munkanélküliségi ráta 5% közelébe ugrott, amire utoljára a Covid-válság közepette volt példa. Megindultak a leépítések, költségcsökkentések, és még gyárbezárásokat is látunk. Milyen helyzetben veszi át a kormányt Magyar Péter? Milyen problémákat kell megoldania a Tisza-kormánynak a munkaerőpiacon?
Magyar Hang: Polt Pétert azonnali lemondásra szólította fel Szabó Marcel alkotmánybíró
Az Alkotmánybíróság keddi ülésén Szabó Marcel alkotmánybíró lemondásra szólította fel az intézmény elnökét, Polt Pétert. Érvelése szerint az elnök múltja miatt a testület társadalmi megítélése annyira leromlott, hogy már csak a távozása mentheti meg a szervezet presztízsét - jelentette a Magyar Hang.
Bányafelügyeleti eljárás alá vonták az Orbán-család egyik cégét
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) a 2025-ös kitermelési adatok alapján negyven esetben indított eljárást szabálytalan bányászati tevékenység miatt. Az érintettek között van az Orbán család tulajdonában álló Hahót Tőzeg Kft. is - írta a 444.hu.
Megszólalt Kandrács Csaba, aki Simor András szerint zsarolt az Erste ügyben
Simor Andrásnak az osztrák Erstében betöltött tisztségével összefüggő döntésekre nekem nincs és nem is volt ráhatásom – közölte Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi felügyeleti alelnöke, miután Simor Andás, a jegybank korábbi elnöke az ATV-ben arról beszélt, hogy zsarolás miatt kellett lemondania az Ersténél. "Az alaptalan vádaskodásra alkalmas sajtóhírek, nyilatkozatok kapcsán jogi lépések megtételét tervezem" - közölte Kandrács.
Három évtizedes ígéretet vált be Magyar Péter az ügynökakták megnyitásával
A Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán jelentette be, hogy frakciójuk tagjai nem foglalják el a Képviselői Irodaházban számukra kijelölt irodákat. Döntésüket azzal indokolta, hogy az épület korábban az Államvédelmi Hatóság, majd az MSZMP központjaként működött. A képviselők ehelyett a Kossuth téren található Szabad György Irodaházban rendezkednek be.
Magyar Péter emellett bejelentette az ügynökakták megnyitását is, amelyre már a választási kampányban is többször ígéretet tett.
Álláspontja szerint a politikai elit nem véletlenül halogatja 34 éve ezt a lépést. A dokumentumokból ugyanis kiderülhetne, hogy kik és hogyan fosztották ki az országot az 1990-es évek elején. Emellett az is világossá válna, miként jött létre a Magyarországot azóta is uraló gazdasági és hatalmi elit.
Az átláthatóság megteremtéséért Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető leendő miniszter felel majd. Ő megerősítette, hogy hivatalba lépésének első napjától az aktanyitási folyamat felgyorsításán fog dolgozni. Kiemelt célja, hogy a múltat feltáró iratok a lehető leghamarabb és a legkevesebb kitakarással váljanak mindenki számára megismerhetővé.
Forrás: Telex
Varga Mihály azonnal vizsgálatot indított a zsarolási botrány miatt
"A nyilvánosságban megjelent új információkra tekintettel a jegybank elnöke [Varga Mihály] a belső szabályzatoknak megfelelően (...) haladéktalanul vizsgálatot rendelt el" - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) arra reagálva, hogy Simor Andás, a jegybank korábbi elnöke az ATV-ben arról beszélt, hogy zsarolás miatt kellett lemondania az Ersténél.
Hivatalos: az Orbán-kormány feloldotta a vétóját az uniós gigahitelnél
A leköszönő miniszterelnök egyik utolsó intézkedésével átengedte az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hiteltámogatást, ami lehetővé teszi az országnak, hogy folytassa védekezését Oroszországgal szemben. Bár korábban arra lehetett számítani, hogy Orbán Viktor még a feltételként szabott Barátság vezeték megjavítása után is inkább a soron következő kormányra hagyja a technikai blokkolás feloldását, hétvégén már jelezte, hogy tartani fogja a szavát. Az Európai Tanács elnöke pontosan egy perccel a MOL orosz szállítmányról szóló bejelentése után osztotta meg, hogy megvan minden jóváhagyás az ukrán hitelhez.
Megnyitja az ügynökaktákat a Tisza Párt
"A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat, és a képviselőink nem költöznek be az ÁVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló Képviselő irodaházba (Fehér Ház)" - írta Magyar Péter a Facebook-on.
Magyarország és Szlovákia is átengedte a 90 milliárdos ukrán hitelt
Csütörtökön hivatalosan is elfogadta az Európai Unió Tanácsa az EU költségvetéséről szóló rendelet módosítását, közölte a testület soros ciprusi elnöksége X-en. Ez azt jelenti, hogy a magyar és a szlovák kormány egyaránt elállt a korábbi vétójától, ami a Barátság olajvezeték újraindulása után nem számít meglepetésnek.
Today, the Council formally adopted the final piece of legislation underpinning a €90 billion EU loan to Ukraine. The Cyprus Presidency has worked tirelessly to ensure that all elements needed for the loan are now in place.The support loan will help finance Ukraine’s… pic.twitter.com/DpXcgLyBTQ https://t.co/DpXcgLyBTQ— Cyprus Presidency of the Council of the EU 2026 (@CY2026EU) April 23, 2026
Nagyot ugrott a magyar bizalmi index a választások előtt
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – a EU támogatásával és módszertanéval elvégzett – felmérése szerint áprilisban a fogyasztók és az üzleti szektor hangulata is érezhetően javult márciushoz képest. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe bő három ponttal emelkedett márciushoz képest, s ezzel huszonhét havi csúcsára ért fel.
Bejelentette a Mol: itt az első orosz olajszállítmány a Barátság vezetékről!
Közel három hónapos szünet után újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetékrendszeren Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be a Mol. Az első szállítmány csütörtök hajnalban érkezett meg Szlovákiába, a hónap végéig 119 ezer tonna orosz nyersolaj várható a Slovnaft finomítójába. Szakértők szerint az újraindulás elsősorban a Mol szlovákiai egységének a teljes üzemre állításán keresztül javíthatja Magyarország üzemanyag-ellátását, mivel a százhalombattai finomító egy tavaly októberi tűzeset miatt már korábban is csökkentett kapacitással működött. Közben Csehország is bejelentette, hogy fontolgatja a Slovnaftból származó üzemanyag-import növelését, miután egy támadást követően Oroszország leállította a kazah olaj tranzitját a Barátság vezeték északi ágán Németország felé.
Újabb politikus hagyja el a DK-t
Folytatódik a választások utáni átrendeződés a magyar politikai életben: ezúttal Trippon Norbert, Újpest polgármestere a Facebook-on jelentette be, hogy kilép a Demokratikus Koalícióból (DK) és a jövőben függetlenként folytatja.
Korábban Kiss László óbudai polgármester szintén elhagyta a DK színeit - írja a Telex.
Itt vannak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elvárásai a Tisza-kormány felé
Azonnal bevezethető, átfogó jogszabály-módosítást nem igénylő elváráslistát juttatott el a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a Tisza Pártnak. Az érdekképviselet célja, hogy
gyorsan csökkentsék a pedagógusok terheit, és felszámolják a tankerületek jelenlegi káros gyakorlatait.
A szerdán átadott csomag a szakszervezet korábbi követeléseit egészíti ki.
Ezekkel a lépésekkel azonnal javítani lehetne a közoktatás helyzetén és az abban dolgozók hangulatán
- áll a szervezet közleményében. A javaslatok végrehajtása a PDSZ szerint jelentős adminisztrációs tehertől is megszabadítaná az érintetteket.
A szakszervezet a legsürgetőbb problémák között a pedagógusok listázását említi. Tapasztalataik szerint a tankerületek gyakran "nemkívánatosként" vagy "ellenállóként" kezelik azokat a tanárokat, akik korábban részt vettek a polgári engedetlenségben, vagy megtagadták a státusztörvény hatálya alá tartozást. Ez a diszkrimináció a gyakorlatban odáig fajulhat, hogy a fenntartó még akkor is megakadályozza az érintett tanárok felvételét, ha az iskolaigazgató kifejezetten kéri az alkalmazásukat.
A PDSZ meggyőződése, hogy a feketelistázásnak és a hasonló visszaéléseknek azonnal véget lehetne vetni. Ehhez arra lenne szükség, hogy az intézményvezetők visszakapják a munkáltatói jogköröket, és ismét saját maguk dönthessenek a pedagógusok kinevezéséről vagy elbocsátásáról.
A PDSZ az azonnali intézkedések közé sorolja még
- a teljesítményértékelésről szóló rendelet visszavonását;
- a pedagógus-továbbképzésről szóló rendelet visszavonását;
- az első lépések megtételét a szabad tankönyvválasztás irányába;
- annak a rendelkezésnek a visszavonását, amely kizárja a pedagógusok visszahelyezését, ha rendkívüli felmondás után pert nyernek;
- a jubileumi jutalomnak megfelelő összeg kifizetését mindazoknak, akik a státusztörvény bevezetése és annak hibás értelmezése miatt estek el tőle;
- a nevelést-oktatást segítő és egyéb munkakörökben dolgozók bérének rendezését;
- a KEKVA- (közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány) modell megszüntetését, valamint
- azt, hogy minden közoktatásban dolgozót egységesen azonos mértékű szabadság illessen meg.
Kimondták a Bloomberg elemzői, min áll vagy bukik Magyarország euróövezeti csatlakozása
Magyarország új miniszterelnöke, Magyar Péter az euró bevezetését tűzte ki egyik legfőbb céljául. Ez lenne az euróövezet legnagyobb bővítése Görögország 2001-es csatlakozása óta. Az április 12-i fölényes választási győzelem azonban csupán a kezdet. A csatlakozási folyamat jellemzően évekig tart, és az Orbán-korszak gazdasági öröksége sem könnyíti meg a helyzetet - írta a Bloomberg.
Az uniós források hazahozataláról egyeztet Kapitány István
Kapitány István, a formálódó Tisza-kormány gazdaságfejlesztési és energetikai miniszterjelöltje a közösségi médiában közzétett poszt alapján szakértőivel a befagyasztott európai uniós források hazahozatalán dolgozik.
Weber: le kell zárni a Magyarország ellen folyó jogállamisági eljárást
Közel nyolc év után lezárulhat az Európai Unió egyik legsúlyosabb jogállamisági eljárása Magyarországgal szemben. A politikai fordulat után a Néppártot vezető Manfred Weber arról beszélt egy német lapnak, hogy az Orbán-korszak végével okafogyottá válhat a 7. cikk szerinti szankciós mechanizmus fenntartása - szúrta ki a hvg.
Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztetett Magyar Péter
Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel - közölte a Tisza Párt csütörtökön a Facebook-oldalán.
Azt írták: Magyar Péter elmondta, a Tisza csak akkor tartja elképzelhetőnek a szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt, és garanciát ad arra is, hogy a jövőben nem kerülhet sor magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a Benes-dekrétumokra hivatkozva.
A Tisza-kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de ennek alapja csakis a felvidéki magyar közösség jogainak tiszteletben tartása lehet
- olvasható a bejegyzésben. A tárgyalások a soron következő európai tanácsi találkozón, Brüsszelben személyesen folytatódnak - írták.
Forrás: MTI
Reagált az Erste Bank Simor András állításaira
Nem erősítette meg, de nem is cáfolta megkeresésünkre Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary vezérigazgatója (címlapképünkön) Simor András volt MNB-elnök állítását, amely szerint a volt jegybankelnök 2024-ben nem önszántából távozott az osztrák Erste Group Bank felügyelőbizottságából, hanem egy olyan helyzet miatt, amelyet ő maga zsarolásként értelmezett. Ugyanakkor egy "megkérdőjelezhető bánásmódra" célzó rövid reakciót kiadott a bank.
A Bankszövetséggel egyeztetett tegnap Kármán András
Kármán András, a formálódó Tisza-kormány pénzügyminiszter-jelöltje a Magyar Bankszövetség vezetőségével egyeztetett tegnap a hazai pénzügyi szektor jövőjéről és a gazdasági növekedés újraindításáról. A találkozó fókuszában a kiszámítható gazdasági környezet megteremtése, valamint az olcsóbb és jobb minőségű pénzügyi szolgáltatások kialakítása állt.
A Bankszövetséget Jelasity Radován elnök, Becsei András alelnök és Kovács Levente főtitkár képviselte. A találkozón Kármán András egyértelművé tette, hogy a leendő Tisza-kormány partnerként tekint a hazai bankszektorra, a Bankszövetség részéről pedig nyitottság mutatkozott a konstruktív párbeszédre.
Velkey György lesz a Tisza Párt egyik frakcióvezető-helyettese
Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke a Telexnek megerősítette, hogy
valóban ő lesz a párt egyik frakcióvezető-helyettese.
Bujdosó Andrea frakcióvezető a napokban úgy nyilatkozott, hogy 5-6 frakcióvezető-helyettessel tervez együtt dolgozni, akik mindannyian különböző területekért lesznek majd felelősek. Velkey György elmondása alapján ő az általános frakcióvezető-helyettesi pozíciót fogja majd betölteni.
Vállalatfúziós ügyben bírságolt a GVH
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa bejelentés és engedély nélkül végrehajtott fúzió miatt 672 ezer forint bírságot szabott ki - közölte a GVH csütörtökön az MTI-vel.
Barátság vezeték: orosz olaj érkezett Szlovákiába
Az eredeti ígéretekhez képest valamivel korábban, már keddre megszerelték Ukrajnában az orosz olajat szállító Barátság vezetéket, amely a magyar és szlovák ellátás túlnyomó részéért felel. A vezeték egy orosz dróntámadás miatt már január vége óta használhatatlan volt, ami miatt a távozó Orbán-kormányhoz hasonlóan a szlovák kormány is vétót lengetett be. A javítások után az áramlás már tegnap elindult, és csütörtök hajnalban már meg is érkezett Szlovákiába, miközben a magyar bejelentés még várat magára.
Visszakaphatja korábban elvett jogköreit a Magyar Orvosi Kamara
A Magyar Orvosi Kamarával (MOK) egyeztetett a tegnapi nap folyamán Hegedűs Zsolt, az egészségügyi minisztérium tárcavezető-jelöltje. A találkozó után a MOK a közösségi médiában úgy fogalmazott, hogy közösen tűzték ki, hogy az első 100 kormányzati napban a Kamara visszakapja azokat a jogköröket, feladatokat és felelősséget, melyekkel őrizheti a hivatás tisztaságát, fejlesztheti minőségét és melynek legfőbb nyertesei a betegek lesznek.
Rétvári Bence szólalt fel a legtöbbször a most záruló parlamenti ciklusban
A KDNP-s Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt a legtöbbször felszólaló képviselő a most záruló, 2022-2026 közötti parlamenti ciklusban - derül ki az Országgyűlés honlapján található adatokból.
A kereszténydemokrata politikus - aki 2006 óta országgyűlési képviselő, 2010 óta pedig államtitkár különböző minisztériumokban - 847-szer szólalt fel, felszólalásainak összideje több mint 53 óra.
Őt a Fidesz padsoraiban ülő Fónagy János, a nemzetgazdasági tárca államtitkára követi 501 felszólalással 35 órás időtartamban. Fónagy János 1998 óta országgyűlési képviselő, 2000 és 2002 között az első Orbán-kormány közlekedési és vízügyi minisztere volt, 2010 óta több minisztériumban is államtitkár volt, leggyakrabban gazdasági területen.
A harmadik legtöbbet felszólaló politikus a jobbikos Z. Kárpát Dániel, aki 2010-ben lett először a parlament tagja, az új ciklusban biztosan nem lesz képviselő. Z. Kárpát Dániel 379-szer szólalt fel, és felszólalásainak összideje - több mint 38 óra - némileg meghaladja Fónagy Jánosét.
A legtöbbször felszólaló képviselők listáján hetedik Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, aki 1990 óta folyamatosan tagja az Országgyűlésnek. A távozó kormányfő 261-szer szólalt fel összesen 12 órás időtartamban.
Nem szólalt fel a 2022-2026 közötti ciklusban a fideszes Kovács Zsolt és Kubatov Gábor, valamint a jobbikos Szabó Hajnalka, aki 2022-ben mindössze négy hónapig volt országgyűlési képviselő.
Az alaptörvény szerint az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő Országgyűlés alakuló üléséig tart. Sulyok Tamás köztársasági elnök az április 12-i parlamenti választást követően május 9-re hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését.
Forrás: MTI
Üzent politikai ellenfeleinek Magyar Péter
A most már alkudozni akaró, üzengető fideszes vezetőknek a maffiafőnök szavaival tudok válaszolni: "semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lett jegyezve, minden el lesz rendezve"
- írta a közösségi médiában Magyar Péter.
Megszólalt Radnai Márk kormányzati szerepéről
A Tisza Párt alelnöke egy Facebook-on közzétett bejegyzésben írt arról, hogy az április 12-i választási eredmény nemcsak kormányváltást hozott, de mandátumot is adott az új kormányzóerőnek a demokratikus működés átfogó megújítására. Radnai szerint ez nem egy politikai ciklus feladata, hanem egy rendszerszintű korrekció, amelyhez intézményi garanciák és valódi társadalmi részvétel szükséges. A Tisza alelnöke szerint a rendszerváltásnak erős politikai motorra van szüksége, ami a miniszterelnökség.
Az erős miniszterelnökség mellett (amit Magyar Péter tegnapi bejelentése alapján Ruff Bálint fog vezetni majd) azonban Radnai szerint
ugyanilyen fontos egy független, politikától mentes intézmény, amely garantálja, hogy ami most elindult, az soha többé ne fordulhasson vissza.
A politikus saját feladatát éppen ebben a független intézményrendszer megteremtésében látja. Elmondása szerint a kormány és a társadalom közötti hatékony koordinációra van szükség, amelyért ő maga fog dolgozni a következő években.
Bloomberg: nagyot nyert a Tisza-bettel az Orbán Viktor vejéhez köthető befektetőcég
Az Orbán-család üzleti birodalmának egyik központi szereplőjéhez köthető vagyonkezelő jelentős nyereségre tett szert a Tisza Párt választási győzelmével. A cég ugyanis a 2025-ös választásokon a kormányváltásra fogadott a pénzügyi piacokon – derül ki a Bloomberg oknyomozó anyagából.
Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei
- Nyomozás zajlik több kormányzathoz kapcsolódó ügyben is. A központi nyomozó főügyészség kedden magához vonta a Magyar Nemzeti Bank 500 milliárdos vagyonvesztésének vizsgálatát, és kiegészítő eljárást rendelt el a titkos csádi misszió ügyében. Az MNB-botránnyal kapcsolatban azóta maga Matolcsy György, a testület egykori elnöke is megszólalt. A tegnapi nap végén aztán Simor András, egykori MNB-elnök is megszólalt, állítása szerint zsarolás miatt kellett lemondania az Erste Banknál betöltött pozíciójáról.
- Haladékot kapott Budapest, elkaszált törvény. A főváros júniusig haladékot kapott a 37 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, miközben az Európai Unió Bírósága kimondta a gyermekvédelmi törvényként ismertté vált, LMBTQ szabályozás uniós jogellenességét.
- Bemutatta első minisztereit Magyar Péter. Hétfőn bejelentette az új kormány első hét miniszterét, amelyet szerdán újabb két tárcavezető megnevezése követett. A politikus közlése szerint Lőrincz Viktória lesz a terület- és vidékfejlesztési miniszter, míg Ruff Bálint a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztot tölti majd be.
- Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa a tegnapi nap a Válasz Online-nak interjút is adott, amelyben fő feladatának a valódi rendszerváltás végrehajtását és az előző rendszerben törvényt sértők felelősségre vonását nevezte.
- Megvan az alakuló gyűlés időpontja. Május 9-én, szombaton 10 órára hívta össze a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését.
- Uniós forrásokért folytatott tárgyalások. A Tisza elnöke az Európai Bizottság delegációjával arról egyeztetett, hogyan lehet mielőbb hazahozni a magyarokat megillető EU‑pénzeket. Ennek érdekében csatlakozna az Európai Ügyészséghez és megerősítené az igazságszolgáltatás, a média és az akadémiai szféra függetlenségét.
- Előrelépés jöhet a napi 1 millió eurós magyar menekültügyi bírság ügyében is. Magyar Péter Brüsszelben azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy függesszék fel a Magyarországra kirótt napi egymillió eurós menekültügyi bírság levonását, de erre elsőre nemet kapott, később viszont a Bizottság jelezte, hogy megvizsgálja a lehetőségeket.
- Magyar Péter eddigi megnyilvánulásai alapján ismét napirendre került egy közép-európai blokk megszervezése, amely összehangoltabb regionális érdekérvényesítést tenne lehetővé.
- Még a leköszönés előtt sietve lecserélte pekingi nagykövetét a magyar kormány.
- Felcsuti Zsolttal, az MPF Holding többségi tulajdonosával és a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGyOSZ) társelnökével tárgyalt Kapitány István, leendő gazdaságfejlesztési és energiaügyi miniszter. Az egyeztetés után Kapitány István a Facebook-on arról posztolt, hogy a Tisza-kormány egyik legfőbb gazdaságpolitikai célja a bérek vásárlóerejének visszaállítása lesz. A miniszterjelölt ezt az infláció letörésén, valamint a minimálbér adóterhének csökkentésén keresztül kívánja elérni.
- Magyar Péter leendő kormánya felülvizsgálja azt a magyar védelmi tervet, amelyet még Orbán Viktor hivatali ideje alatt nyújtottak be.
- Tegnap este kijött a Medián választások utáni első közvélemény-kutatása, amely arról számolt be, hogy brutálisan szétnyílt az olló a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP támogatottsága között.
