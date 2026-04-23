Vallottak arról, mennyi benzin van Magyarország stratégiai készletében – mutatjuk a friss adatokat
Vallottak arról, mennyi benzin van Magyarország stratégiai készletében – mutatjuk a friss adatokat

Márciusban történelmi mélypontra zuhantak Magyarország stratégiai üzemanyagkészletei, miután a kormány az iráni konfliktus nyomán felszabadította a biztonsági benzin- és gázolajkészleteket – a gázolajtartalék háromnegyede, a benzinkészlet 80 százaléka került ki a rendszerből. A visszapótlás áprilisban megindult, és a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség friss közlése szerint április 22-ig 121,5 millió liter motorbenzint és 270,3 millió liter gázolajat sikerült visszatölteni. A biztonsági készletek jelenlegi szintje 62 napnyi nettó importnak felel meg.

Mint ismert, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség biztonsági készleteiből márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadítottak fel, mégpedig "Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő, zavartalan ellátása érdekében" - olvasható a szövetség vonatkozó közleményében.

A biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló kormányrendelet a múlt hónap végén arra kötelezte a Szövetséget, hogy haladéktalanul kezdje meg a felszabadított készletek visszapótlását. A visszapótlás a jogszabályi előírásoknak megfelelően áprilisban megindult, ezzel kapcsolatban már 14-én láthattunk híreket.

Ma is jött ezzel kapcsolatban új információ: az MSZKSZ közlése szerint a szövetség 2026. április 22-ig

motorbenzinből 121,5 millió liter, motorikus gázolajból pedig 270,3 millió liter mennyiséget pótolt vissza.

A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 62 napnyi nettó importnak felel meg.

A közleményben millió literben adja meg az MSZKSZ a visszapótolt mennyiségeket, a hivatalos oldalukon azonban kilotonnában, azaz ezer tonnában vannak feltüntetve a készletek. Az eltérő sűrűségek miatt pontos átváltást nem tudunk közölni, de hozzávetőlegesen egymillió liter motorbenzin 750 tonnának felel meg, így a szóban forgó 121,5 millió liter benzin kb. 91,1 kilotonnát jelent.

Előzmény

Az ügy előzményeként megírtuk, hogy

történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint a magyar kőolajtartalék már februárban is 2015 óta nem látott mélyponton volt, az igazán drasztikus zuhanást azonban a feldolgozott termékek szenvedték el. Az iráni konfliktus kirobbanása után a kormány felszabadította a hazai gázolaj- és benzintartalékokat; erre elsősorban az üzemanyagok hatósági ára miatt volt szükség.

A készletek apadása jelentős méreteket öltött: március végére a gázolajtartalék 144 ezer tonnára esett vissza. Ez 400 ezer tonnás csökkenést jelent a februári szinthez képest, vagyis a teljes készlet közel háromnegyede került ki a rendszerből. A benzinnél még súlyosabb volt a helyzet,

az egy hónappal korábbi 270 ezer tonnás mennyiségből alig 55 ezer tonna maradt, ami 80 százalékos zuhanásnak felelt meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

