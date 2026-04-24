2020 májusa óta nem jött ilyen rossz hír Németországból

A német üzleti hangulat a vártnál is nagyobb mértékben romlott áprilisban. Ennek hátterében az áll, hogy az iráni háború negatív hatásai egyre inkább begyűrűznek Európa legnagyobb gazdaságába.

Az Ifo gazdaságkutató intézet pénteken közzétett adatai szerint az üzletiklíma-index áprilisban

84,4 pontra esett vissza a márciusi 86,3-ról.

Ez az érték 2020 májusa óta a legalacsonyabbnak számít. A Reuters által megkérdezett elemzők kisebb visszaesésre, mindössze 85,5 pontra számítottak.

Az iráni válság keményen sújtja a német gazdaságot

– emelte ki Clemens Fuest, az Ifo intézet elnöke.

A jelenlegi helyzet megítélését tükröző alindex 86,7 pontról 85,4 pontra csökkent. A jövőbeli várakozásokat mérő mutató még ennél is meredekebb esést produkált, hiszen 85,9-ről 83,3-ra zuhant. Ez utóbbi különösen aggasztó fejlemény. Arra utal ugyanis, hogy a vállalatok a közeljövőben sem számítanak érdemi javulásra.

A kedvezőtlen makrogazdasági adatok tovább rontják az európai kilátásokat. Emellett komolyan megkérdőjelezik a régóta várt német gazdasági fellendülés esélyeit is.

Forrás: Reuters

