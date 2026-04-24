A kávé lehet az új bor: példátlan felívelés előtt a globális baristakultúra

A budapesti Time Out Market adott otthont a Julius Meinl baristaverseny magyar–szlovák döntőjének, ahol a résztvevők szigorú szakmai keretek között mégis látványos kreativitással mutathatták meg tudásukat. A verseny nemcsak a bécsi nemzetközi fináléba jutásról szólt, hanem jól jelezte azt is, hogy a kávékultúra egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be a hazai és nemzetközi gasztronómiában. Takács Péter, a Julius Meinl Hungary Kft. ügyvezető igazgatója elmondta lapunknak, hogy a baristák szakmai presztízsének erősödése, a fogyasztói érdeklődés bővülése és a közösségi élmények iránti igény mind hozzájárultak az esemény sikeréhez, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a kávé reneszánsza egy kihívásokkal teli piaci környezetben zajlik, ahol a minőség, az innováció és a fenntarthatóság is egyre nagyobb szerepet kap.

A fővárosi Time Out Market Budapest adott otthont a Julius Meinl nemzetközi baristaverseny összevont szlovák - és magyar döntőjének április 16-án, a résztvevők a szeptemberi, bécsi nemzetközi nagydöntőbe jutásért küzdöttek.

A döntőben a versenyzőknek rendkívül szigorú szabályoknak kellett megfelelniük, mindössze tizenkét perc állt rendelkezésükre a feladatok teljesítésére. Ez idő alatt összesen hat italt kellett prezentálniuk a bíráknak: két eszpresszót, két cappuccinót és két saját fejlesztésű, úgynevezett signature italt.

Mivel a baristák egységesen a Julius Mein Gloriette Gold Bio Fairtrade minősítésű blendjével dolgoztak, a zsűri elsősorban az elkészítés minőségét, az ízharmóniát, az időgazdálkodást és a prezentációt értékelte. A technikai precizitás mellett kiemelt szerepet kapott a kreativitás, az egyéni stílus, valamint az is, hogy a versenyzők mennyire tudják hitelesen átadni a kávékészítés mögötti szakmai tudást és történetet.

A budapesti fordulót Vörös János, a Stand étterem baristája nyerte meg, így ő képviselheti Magyarországot az osztrák fővárosban. A vendéglátós a koronavírus-járvány alatt mélyedt el a kávékészítés tudományában, megmérettetésen a siker kulcsát pedig az alapos felkészültség és a másodpercre pontosan kiszámított rutinban látja.

Vörös János, a Stand baristája, nyerte a budapesti fordulót. fotó: Julius Meinl Hungary

“Egy vacsorára nyitva tartó, nagyjából harminc–negyven főt befogadó fine dining étteremben dolgozom, ahol a kávé nem a fő profil, de a gasztronómiai élmény kiegészítő eleme, amit a lehető legmagasabb színvonalon készítünk el, figyelembe véve a különböző országokból érkező vendégek eltérő szokásait.

A kávé kiváló formátum, mert mindenki megérti, és egyszerre lehet vele örömet szerezni, illetve egy kis fűszert vinni a mindennapokba”

– mondta el a Portfolio-nak a győztes, akinek signature italát, egy trópusi gyümölcsökkel megbolondított eszpresszó martinit, a hawaii-i Kona kávétermelő terület kultúrája ihlette.

A borkultúra után most a kávé kerülhet reflektorfénybe

A szervezők elsődleges célja a minőségi kávékultúra népszerűsítése, a közösségépítés és a baristaszakma sokoldalúságának bemutatása volt.

“A baristák az éttermi és vendéglátóipari élmény meghatározó szereplői, szakmai súlyuk egyenértékű például egy séfével. A kávé nem csupán az étkezési élmény lezárása, hanem sok esetben önálló fogyasztási alkalmat is jelent, és ennek megfelelően fontos az olyan platformok létrehozása, amelyek teret biztosítanak a baristák szakmai tudásának és kreativitásának bemutatására” – mondta el a Portfolio-nak Rábóczki Janka, az esemény szervezője és a Julius Meinl képviselője.

A szakember kiemelte: a barista kultúra itthon és nemzetközi szinten is dinamikus növekedési szakaszban van, a kisüzemi és kézműves kávépörkölők száma és jelentősége is folyamatosan bővül.

Kifejezetten pozitív fejlemény, hogy egyre szélesebb körben válik a fogyasztói érdeklődés részévé a kávéval kapcsolatos tudás elmélyítése: ahogy egy évtizeddel korábban a borkultúrához kapcsolódó programok – például kóstolók vagy sommelier-képzések – örvendtek különösen nagy népszerűségnek, most a kávés programok és barista-képzések vannak felívelőben.

Rábóczki Janka, fotó: Julius Meinl Hungary

Ez a folyamat nemcsak gasztronómiai, hanem társadalmi szempontból is kedvező, különösen a pandémiát követő időszakban, hiszen a kávéfogyasztás ismét közösségi élménnyé válik, teret biztosít a személyes találkozásoknak és az interakciónak.

A Julius Meinl egy 1862 óta működő, nagy múltú családi vállalkozás, a kávéfogyasztás reneszánszával pedig a történelmi kávéházi hagyományok modern formában születhetnek újjá. Ebben a környezetben kiemelt jelentőségű, hogy a márka – ami a régióban az elsők között kezdett kávépörköléssel foglalkozni – ma is demonstrálja szakmai hitelességét és relevanciáját – összegezte Rábóczki Janka.

Továbbra is kiszámíthatatlan a globális kávépiac

Takács Péter, a Julius Meinl Hungary Kft. ügyvezető igazgatója rámutatott, hogy bár elmúlt években világszerte, így Magyarországon is egyre több mikropörkölő jelent meg, Julius Meinl-höz hasonló nagy szereplők legfontosabb feladata az, hogy tartósan, fenntartható módon és állandó minőségben szolgálják ki a piacot, különösen a vendéglátóipari partnerekre fókuszálva.

“A vendéglátóipari kávépiacot az elmúlt években a koronavírus-járvány és a gazdasági turbulenciák egyaránt komolyan visszavetették, a hazai HoReCa szektor forgalma pedig szorosan összefügg a turizmus alakulásával és a forint árfolyam-ingadozásával. A pandémia időszaka azt is megmutatta, hogy a helyi vásárlóerő önmagában nem képes eltartani a budapesti vendéglátóipart, így az ágazat kitettsége a nemzetközi gazdasági folyamatoknak továbbra is jelentős,” – részletezte a Portfolio-nak.

A szakember szerint a jövőbeni tervezést különösen megnehezíti a kávé világpiaci árának kiszámíthatatlansága: az árakat egyszerre számos, egymástól független tényező alakítja, többek között a Donald Trump által bejelentett büntetővámok, az El Niño okozta szélsőséges időjárás, a történelmi mélyponton lévő raktárkészletek, illetve Kína, mint gyakorlatilag korlátlan felvevőpiac megjelenése a kávéfogyasztók között.

“Ezeknek a hatásoknak az összessége az elmúlt években olyan mértékben kezdte felfelé hajtani a kávé világpiaci árát, hogy ma senki sem látja, mindez milyen hosszú távú következményekkel jár. Bár az árak azóta részben konszolidálódtak, a folyamatos dollár–euró–forint árfolyamingadozások közepette egy stabil hazai pénzügyi stratégia kialakítása és következetes betartása folyamatos alkalmazkodást kíván a piaci szereplőktől” – összegezte.

Saját szervízzel és fenntartható termékekkel segíti partnereit a Julius Meinl

A turbulens gazdasági környezetben a Julius Meinl komplex szolgáltatási csomaggal tudja támogatni a partnereit, ami messze túlmutat a kávébabok szállításán és magában foglalja a gépek biztosítását, a teljes termékkínálat eljuttatását és a professzionális szervizt is.

Takács Péter szerint ez utóbbi különösen fontos, hiszen a vendéglátásban egy gép leállása azonnali bevételkiesést okoz, ezért a vállalat már saját szervizrészleggel támogatja a partnereit.

Volt például olyan szállodai partnerünk, aki külön megköszönte, hogy egy hétvégén elromló eszközhöz 15 percen belül kiérkezett a technikus és megjavította,”

– mondta.

A szakember arra is kitért, hogy a kihívások ellenére a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás kiemelt helyet foglal el a félig családi, félig multinacionális hátterű cégcsoport stratégiájában. A vállalati filozófia része az ökológiai lábnyom csökkentése és a felelős beszerzés, aminek jegyében a Julius Meinl hajlandó a világpiaci árnál is többet fizetni az alapanyagért, amennyiben támogatni tudja vele a termelő régiókban élők oktatását és képzését.

A technológiai fejlődés és a digitalizáció megkerülhetetlen globális trend a kávéiparban, de a mesterséges intelligencia szerepét az ágazat egyelőre még csak kísérletező módon használja. Az automatizáció kapcsán gyakran szóba kerülnek az okos kávégépek, amik a konzisztencia szempontjából rendkívül praktikusak, minőségben azonban nem érik el a manuális, karos technológiát.

“Egy jól képzett barista kreatív, egyedi munkája és szakértelme ma is magasabb minőségű végeredményt biztosít” – összegezte Takács Péter.

A cikk megjelenését a Julius Meinl Hungary Kft. támogatta.

Címlapkép forrása: Julius Meinl Hungary