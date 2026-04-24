A választások előtt nagyot ugrott a külföldön dolgozó magyarok száma

Az elmúlt időszak romlása után stabilizálódott a magyar munkaerőpiac az idei első negyedévben. A foglalkoztatás csökkenése megállt, a munkanélküliség kissé csökkent, ugyanakkor nagyot ugrott az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma.

Hosszú ideje lecsorgás látható a foglalkoztatás alakulásában, az idei első negyedévben azonban stabilizálódás jeleit láthatjuk, a dolgozók száma nem csökkent tovább az előző hónapokhoz képest.

Hasonló jelenség figyelhető meg a közfoglalkoztatottaktól és az átmenetileg külföldön dolgozó magyaroktól megtisztított adatok (narancssárga vonal) alapján, az előző év azonos időszakához képest azonban természetesen továbbra is visszaesést látunk.

Az idei első negyedévben a foglalkoztatottak létszáma (a 15–74 évesek körében) 4 millió 627 ezer fő volt,

ez 65 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon, tehát közmunkások és külföldön dolgozó magyarok nélkül 4 millió 440 ezer fő dolgozott, mely 85 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél.

Ahogy a fenti számokból is látható, az elsődleges munkaerőpiacon nagyobbat csökkent a dolgozók száma. Ennek az az oka, hogy az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma megugrott a választások előtt.

A magyarországi lakcímmel (még) rendelkező, ám külföldi telephelyen dolgozó honfitársaink már 119 ezren vannak. Ilyen magas számot utoljára a Covid-válság előtt, 2019-ben láttunk.

Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta az előző hónapokban látott 4,9%-ról 4,7%-ra mérséklődött. Ám ez is magasabb, mint a tavalyi év első negyedévében látott 4,3%-os szint.

A munkanélküliek átlagos létszáma 226 ezer fő volt; a férfiak esetében a munkanélküliek száma 122 ezer, a nőknél 104 ezer főt tett ki.

Aki elveszíti az állását, az egyre nehezebben talál magának új munkát.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 35,3%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 8,1 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 7,7 százalékponttal 28,4%-ra nőtt, miközben a több mint egy éve munkát keresők aránya érdemben nem változott.

Érdemes megjegyezni, hogy mivel Magyarországon mindössze 3 hónapig jár a munkanélküli segély (álláskeresési járadék), így elmondható, hogy a munkaerőpiaci helyzet romlása miatt egyre több honfitársunk van ellátás nélkül.

