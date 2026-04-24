Az évszázad legerősebb El Nino eseménye lehet az idei

A jelenlegi megfigyelések szerint a Csendes-óceán tengerfelszíni hőmérséklete gyors ütemben emelkedik. A La Niña-fázist felváltó semleges állapot után a rendszer hamarosan El Niño irányába mozdulhat el. A Columbia Egyetem Nemzetközi Éghajlatkutató Intézetének (IRI) hétfőn közzétett előrejelzése szerint 70 százalék az esély arra, hogy az El Niño már júniusra kialakul. Továbbá 94 százalékos valószínűséggel az év végéig fenn is marad.

Az emberi tevékenység okozta globális felmelegedéssel párosulva egy ilyen erős El Niño átmenetileg ismét az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fokkal magasabbra tolhatja a globális átlaghőmérsékletet.

Ez az a kritikus küszöbérték, amelynek tartós meghaladása a szakértők szerint súlyos következményekkel jár. Egyes klímamodellek szerint a hőmérsékleti anomália a történelemben először akár a 2 Celsius-fokos emelkedést is meghaladhatja. Marc Alessi, az Aggódó Tudósok Szövetségének (Union of Concerned Scientists) munkatársa szerint már az is megdöbbentő, hogy ennek az esélye nem nulla. Egy ekkora felmelegedés ugyanis veszélyesen közel vinné a bolygót a klimatikus átbillenési pontokhoz.

A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office április 15-i közleményében egyre nagyobb bizonyossággal állítja, hogy az idei El Niño a valaha mért legintenzívebbek közé tartozhat. Szakértőik szerint akár az évszázad legerősebb El Niño-eseménye is kialakulhat. Az amerikai Éghajlat-előrejelzési Központ (Climate Prediction Center) 50 százalékos esélyt lát arra, hogy november és január között erős vagy nagyon erős El Niño jön létre.

Szuper El Niñóról akkor beszélünk, amikor a tengerfelszíni hőmérséklet több mint 2 Celsius-fokkal meghaladja a sokéves átlagot. Ilyen extrém jelenség 1950 óta csupán néhányszor fordult elő.

Bár minden El Niño-esemény egyedi, a jelenség jellemzően aszályt és hőhullámokat hoz Ausztráliában, Dél- és Közép-Afrikában, Indiában, valamint Dél-Amerika egyes részein, beleértve az amazóniai esőerdőt is. Ugyanakkor heves esőzéseket okozhat az Egyesült Államok déli államaiban, a Közel-Keleten és Dél-Közép-Ázsiában. Az Atlanti-óceánon visszafogja a hurrikánok kialakulását, a Csendes-óceánon viszont fokozza a vihartevékenységet. A 2015-ös szuper El Niño súlyos aszályt okozott Etiópiában, vízellátási válságot idézett elő Puerto Ricóban, és rekordokat döntő hurrikánszezont hozott az észak-csendes-óceáni térségben.

A tavaszi előrejelzések még nem adhatnak teljes képet, mivel a nyár folyamán váratlan változások léphetnek fel, és a klímamodellek sem mutatnak egyértelmű, "bombabiztos" forgatókönyvet. A klimatológusok azonban hangsúlyozzák, hogy ezek a prognózisok már most lehetőséget biztosítanak a világ különböző régiói számára a felkészülésre. Tom Di Liberto klímakutató szavaival élve:

A kockázat elég magas ahhoz, hogy aggódjunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images