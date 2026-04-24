Baleset bénítja a közlekedést az M3-ason, több sávot is le kellett zárni

Több autó karambolozott az M3-as autópályán, Gödöllőnél - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az utoléréses balesetben hat gépkocsi érintett az M3-as autópálya 28-as kilométerszelvényében, a Miskolc felé vezető irányban. Összesen kilencen utaztak a járművekben - tették hozzá, jelezve:

a baleset miatt két sávot lezártak az érintett pályaszakaszon.

Jó hír viszont a péntek délután autóval közlekedőknek, hogy az M1-es a főváros felé vezető oldalán a 68-as kilométernél korábban veszteglő műszaki hibás autó elhagyta a helyszínt,

mögötte a torlódás feloszlóban van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images